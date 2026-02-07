Воспитанник ЦСКА сменил маршрут: Оренбург сделал неожиданный ход

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Полузащитник Тигран Аванесян продолжит сезон в составе "Оренбурга", пополнив команду в зимнее трансферное окно. Переход стал частью масштабного обновления состава перед второй частью сезона и усилил линию полузащиты команды.

Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план

Аренда до конца сезона

ФК "Оренбург" договорился с тульским "Арсеналом" об аренде Тиграна Аванесяна до завершения сезона-2025-2026. Соглашение предусматривает приоритетное право выкупа игрока по окончании арендного периода.

Аванесян является воспитанником ЦСКА и на раннем этапе карьеры выступал за юношеские команды армейцев. В дальнейшем полузащитник играл за "Тамбов", "Текстильщик", "Балтику" и тульский "Арсенал". В его активе также есть матчи за национальную сборную Армении, что подчеркивает международный опыт игрока.

Статистика текущего сезона

В текущем розыгрыше Pari Лиги 23-летний полузащитник провел 15 матчей. Он стабильно появлялся на поле и принимал участие в ключевых отрезках сезона. Помимо выступлений в чемпионате, Аванесян сыграл три встречи в Фонбет Кубке России.

В рамках кубкового турнира футболист отметился одним забитым мячом. Эти показатели стали одним из факторов, повлиявших на интерес со стороны "Оренбурга", который искал усиление средней линии перед возобновлением сезона.

Другие трансферные изменения

Аренда Аванесяна стала не единственным кадровым решением клуба зимой. В трансферное окно "Оренбург" усилился тремя игроками из Южной Америки. На правах аренды из парагвайской "Олимпии" до конца сезона к команде присоединился 22-летний защитник Алексис Кантеро.

Кроме того, состав пополнил 26-летний защитник Джон Паласиос, перешедший из колумбийского "Индепендьенте Медельин". Еще одним новичком стал аргентинский полузащитник Дамиан Пуэбла, ранее выступавший за "Институто". С Паласиосом и Пуэблой подписаны долгосрочные контракты, рассчитанные до 30 июня 2029 года. Об этом сообщает 56orb.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Один путь — два мира: чем пассажирские поезда принципиально отличаются от грузовых Сергей Милешкин Как возникает сверхпроводимость: один поворот графена — и электроны забудут о сопротивлении Александр Рощин Новые данные о переговорах в Абу-Даби: Киев требует гарантий безопасности для Одессы Любовь Степушова
