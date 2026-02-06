Зима раскрыла фаворита: один вид спорта оказался полезнее всех привычных

Споры о том, какой зимний спорт приносит максимум пользы, не утихают годами. Одни считают идеальным вариантом беговые лыжи, другие уверены, что лучше всего укрепляют организм горные склоны и скорость. Однако специалисты отмечают: ключевую роль играет не только вид активности, но и уровень нагрузки и травматичности.

Лыжи и сноуборд как лидеры по пользе

Старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Кирилл Антонов заявил, что горные лыжи и сноуборд можно считать одними из самых полезных зимних видов спорта. По его словам, оба направления дают схожий эффект для организма, поскольку обеспечивают сердечно-сосудистую нагрузку средней интенсивности.

"С точки зрения "полезности" для здоровья классические горные лыжи и сноуборд занимают схожие позиции", — объяснил старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО "Медицина" Кирилл Антонов.

Антонов уточнил, что у сноубордистов средний пульс часто оказывается даже выше — около 76% от максимального, тогда как у лыжников этот показатель составляет примерно 67%. Такая активность сочетает аэробную и анаэробную нагрузку: работа на спуске, усилия при поворотах и контроль траектории.

Дополнительные преимущества зимнего катания

Эксперт отмечает, что эффект от катания связан не только с движением. Важным фактором остаётся пребывание на свежем холодном воздухе и воздействие дневного света. Это способствует улучшению регуляции циркадных ритмов и может положительно влиять на уровень витамина D, если человек использует адекватную защиту кожи.

По словам врача, подобная активность задействует сразу несколько групп мышц и способствует общему укреплению организма. При этом уровень нагрузки остаётся умеренным, что делает лыжи и сноуборд привлекательными для тех, кто хочет совместить спорт и отдых.

Где заканчивается польза и начинается риск

При всех преимуществах Антонов подчёркивает, что сноуборд считается более травмоопасным видом спорта по сравнению с лыжами. Чаще всего у спортсменов страдают нижние конечности, а основными повреждениями становятся ушибы и растяжения. Более серьёзные травмы, как правило, связаны с высокими скоростями, прыжками, столкновениями и нарушением техники безопасности.

Врач отдельно выделяет экстремальные форматы, которые условно можно считать самыми рискованными для здоровья. К ним относятся фристайл, бордеркросс и скоростной спуск. Эти дисциплины создают максимальную нагрузку на суставы, связки и позвоночник и повышают вероятность тяжёлых травм головы и спины при падениях. Об этом сообщает Газета.Ru.

Самые безопасные зимние варианты

Антонов отмечает, что наименее травмоопасными зимними занятиями остаются умеренные нагрузки без экстремального элемента. К ним он относит спокойное катание на беговых лыжах по ровному рельефу, размеренное катание на коньках и прогулки с палками, то есть зимний вариант скандинавской ходьбы.

По словам специалиста, такие виды активности дают хорошую аэробную нагрузку и подходят широкому кругу людей. Они могут быть особенно полезны для старших возрастных групп и для тех, кто только начинает увеличивать физическую активность, если соблюдаются техника и требования к обуви и экипировке.