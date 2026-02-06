Без рывков и паники: эта фигуристка соберёт идеальный олимпийский маршрут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Личное впечатление спортсмена иногда звучит убедительнее сухой статистики, особенно когда речь заходит о будущем олимпийском чемпионе. В российском спорте такие прогнозы традиционно вызывают внимание, потому что за ними стоит опыт выступлений на крупнейших аренах. Чемпионка Европы по велотреку Алина Лысенко, поделилась своим взглядом на перспективы фигуристки Аделии Петросян.

Катание на коньках
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Катание на коньках

Прогноз от спортсменки с двойным опытом

Алина Лысенко известна не только как призер чемпионата мира по велотреку, но и как бывшая фигуристка, хорошо знакомая с внутренней кухней этого вида спорта. В разговоре с журналистами она объяснила, почему внимательно следит за карьерой ученицы Этери Тутберидзе и искренне болеет именно за нее. По словам спортсменки, фигуристка Аделия Петросян выделяется не только результатами, но и манерой общения, которая редко встречается среди звезд высокого уровня.

Лысенко подчеркнула, что открытость и простота фигуристки производят на нее сильное впечатление. В этом она видит отражение характера, который помогает справляться с давлением больших стартов. Такой психологический настрой, по мнению велогонщицы, напрямую влияет на стабильность выступлений и способность показывать максимум в решающие моменты.

Основания для олимпийских ожиданий

Свой оптимизм Лысенко подкрепила конкретным примером из недавнего прошлого. Она напомнила, что смотрела отбор на Олимпийские игры — 2026, прошедший осенью 2025 года в Пекине, где Аделия Петросян завоевала золотую медаль. Говоря о будущем старте, спортсменка сформулировала прогноз предельно прямо:

"И, если у Аделии все сложится, — а я уверена, что так оно и будет, — то это будет золотая медаль", — сказала велогонщица Алина Лысенко.

Отдельно Лысенко остановилась на спортивной составляющей, отметив трудолюбие и работоспособность Петросян. Она связала это с тем уровнем катания, который фигуристка демонстрирует на соревнованиях, называя его стабильно высоким. Именно сочетание характера и техники, по ее оценке, делает спортсменку реальным претендентом на успех на Играх в Милане в 2026 году. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
