Чемпионка года не прошла дальше четвертьфинала: спринт обернулся сюрпризом

Выступление одной из лидеров российской велотрековой сборной на чемпионате Европы не принесло ожидаемой борьбы за медали. В спринте на 200 метров спортсменка остановилась на стадии четвертьфинала, и для специалистов этот исход не стал неожиданностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Paulkeller, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Соревнования по велогонке

Итог гонки без сенсаций

Яна Бурлакова не смогла пробиться в полуфинал спринта и лишилась шансов на награды европейского первенства. Соревнования проходят в турецком городе Конья с 1 по 5 февраля, и дисциплина на 200 метров стала одной из ключевых в программе турнира.

По словам тренера, текущий результат отражает объективное состояние спортсменки. Подготовка к старту проходила в непростых условиях, что напрямую сказалось на физической форме и готовности к высоким нагрузкам на таком уровне.

Причины и оценка тренера

Владимир Хозов подчеркнул, что отсутствие полноценного тренировочного цикла после чемпионата мира стало определяющим фактором. Это не позволило Бурлаковой подойти к старту в оптимальном состоянии.

"Результат Яны был ожидаем. После чемпионата мира не получилось полноценно отработать, поэтому физическая форма не стопроцентная. Но, думаю, будет набирать форму по сезону. Проблемы, которые были, все устранили", — отметил тренер сборной России Владимир Хозов.

Специалист выразил уверенность, что по ходу сезона спортсменка сможет вернуть соревновательную стабильность и улучшить показатели за счёт набора формы. Об этом сообщает Газета.Ru.

Контекст карьеры Бурлаковой

Несмотря на неудачный старт на текущем чемпионате Европы, спортивное резюме Яны Бурлаковой остаётся одним из самых весомых в российском велотреке. В 2025 году она стала чемпионкой Европы в личном спринте, а годом ранее завоевала золото чемпионата мира в гите на 500 метров.

В активе спортсменки также серебряная и бронзовая медали чемпионата мира 2021 года в командном спринте и кейрине, а также три бронзы чемпионата Европы 2021 года. В 2022 году Бурлакова была удостоена звания заслуженного мастера спорта России.