Турнир в Италии обещал драму: сборная России могла стать главным фаворитом

Ситуация вокруг допуска российских спортсменов к международным турнирам продолжает вызывать споры, особенно когда речь заходит об Олимпиаде-2026. По словам бывшего главного тренера сборной России по хоккею Владимира Крикунова, в случае участия национальной команды в Играх в Италии она могла бы претендовать на самые высокие результаты.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хоккей

Крикунов считает, что уровень подготовки и мастерства российских хоккеистов позволил бы команде бороться за золото. Он подчеркнул, что в составе есть сильные игроки, способные решать исход матчей даже на короткой дистанции олимпийского турнира.

Шансы на финал и борьбу за золото

Экс-наставник сборной уверен, что российская команда могла бы дойти до решающего матча.

"Думаю, мы бы дошли до финала и претендовали на золотые медали. Во-первых, у нас хорошие вратари, а в таком краткосрочном турнире — это очень важно. Во-вторых, у нас сейчас очень хорошие хоккеисты собраны в НХЛ и в хорошем возрасте", — отметил Владимир Крикунов.

Он обратил внимание, что в олимпийском формате особую роль играет надёжность голкиперов. Именно вратарская линия, по мнению специалиста, могла бы стать одним из ключевых факторов успеха сборной России. Крикунов также указал на то, что многие ведущие российские хоккеисты сегодня выступают в НХЛ. Их опыт и игровая зрелость могли бы дать команде серьёзное преимущество в матчах против сильнейших соперников.

Контекст вокруг российских игроков

Высказывание тренера прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений участия российских спортсменов в крупных международных соревнованиях. Олимпиада-2026 в Италии рассматривается как один из главных турниров ближайших лет, однако вопрос допуска сборной России остаётся открытым.

На этом фоне в хоккейном сообществе активно обсуждаются и отдельные жесты игроков. Ранее вратарь Андрей Василевский сообщил в социальных сетях, что выйдет на матч НХЛ в шлеме с гербом России и изображениями матрёшек. Подобные эпизоды подчёркивают, что тема национальной символики и возможного возвращения российских команд на Олимпийские игры продолжает оставаться в центре внимания. Об этом сообщает aif.ru.