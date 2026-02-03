Когда паника накрывает внезапно: 5 упражнений помогают вернуть контроль за минуты

Внезапная тревога или приступ паники часто воспринимаются как потеря контроля над телом и мыслями. Учащается сердцебиение, дыхание сбивается, появляется скованность, а внимание словно "проваливается" внутрь себя. Несмотря на интенсивность ощущений, в большинстве случаев состояние можно облегчить за считанные минуты, если воздействовать на дыхание, мышцы и фокус внимания.
Хотя эти состояния часто используют как синонимы, с точки зрения психологии между ними есть принципиальная разница. Тревога может быть фоновым состоянием — она нарастает постепенно, длится долго и иногда сохраняется неделями или месяцами. Чаще всего она связана с неопределённостью, ожиданием будущих событий или внутренним напряжением без чёткой причины.
"Тревога может быть длительной, короткой, возникать в психотравмирующей ситуации или как будто без причины. Паника всегда кратковременна, длится от четырёх до десяти минут", — сказала психолог Татьяна Котович.
Паника, в отличие от тревоги, развивается стремительно. Её запускает либо ощущение реальной угрозы, либо всплывающий травматичный опыт из прошлого. При этом телесные проявления у тревоги и паники схожи: зажимы в мышцах, скованность, поверхностное дыхание и ощущение нехватки воздуха.
При тревоге организм часто переходит в состояние замирания. Человек дышит реже и поверхностнее, иногда почти не замечая собственного дыхания. Это приводит к кислородному дефициту, который психика воспринимает как дополнительный сигнал опасности.
"Когда человек испытывает тревогу, он замирает и перестает дышать. Это приводит к дефициту кислорода, на что психика реагирует страхом или возбуждением", — объяснила Котович.
Важно учитывать и другую крайность: частое и хаотичное дыхание может усилить панику. Поэтому задача не в том, чтобы "надышаться", а в том, чтобы вернуть дыханию ритм и осознанность, подключив тело и внимание, сообщает Газета.Ru.
Психолог выделяет несколько простых техник, которые не требуют специальной подготовки или условий. Их можно использовать дома, на работе и даже в общественных местах.
Упражнение направлено на восстановление ощущения безопасности и контакта с реальностью. Нужно устойчиво поставить стопы на пол и сосредоточиться на ощущении опоры. Важно почувствовать, что поверхность под ногами твёрдая и надёжная.
На глубоком вдохе через нос внимание удерживается на теле, а на медленном выдохе через рот следует сильнее вдавить стопы в пол, словно "укореняясь".
В этом упражнении внимание последовательно проходит по всему телу — от пальцев ног до плеч, шеи и рук. Необходимо отметить участки с максимальным напряжением: сжатые челюсти, приподнятые плечи, зажатый живот.
На вдохе напряжение в выбранной зоне сознательно усиливается на 2-5 секунд, дыхание при этом остаётся свободным. Затем на выдохе мышцы плавно расслабляются.
Для выполнения упражнения нужен лист бумаги и два фломастера. По одному берут в каждую руку и начинают хаотично рисовать, не оценивая результат. Движения желательно синхронизировать с дыханием и продолжать 2-5 минут.
После этого можно попытаться разглядеть в линиях образы, раскрасить их и придумать небольшую историю.
Если напряжение сохраняется, перед повтором упражнения полезно сделать несколько зевательных движений — они естественным образом снижают психоэмоциональное возбуждение.
Эта техника особенно эффективна при нарастающем приступе. Мысленно или на бумаге рисуется квадрат, каждая сторона которого соответствует определённой фазе дыхания:
Взглядом можно "вести" по сторонам квадрата, синхронизируя движение глаз и дыхание.
Если тревога сохраняется, полезно задействовать активное внимание. Например, оглядеться вокруг и найти пять предметов зелёного цвета и три круглых.
Эти техники подходят людям любого возраста. Для детей их можно превратить в игру. Один из вариантов — образ снеговика: на вдохе ребёнок напрягает всё тело, "замерзая", а на выдохе медленно расслабляется, "тает на солнышке".
Дополнительный эффект даёт мягкий телесный контакт — поглаживание спины или рук, которое усиливает чувство защищённости и поддержки.
Одна из самых распространённых ошибок — пассивное ожидание, что состояние пройдёт само.
"Если тревога длится месяцами, приступы паники повторяются несколько раз в день, а человек просто ждет, когда все пройдет само, — это лишение себя помощи", — предупредила Котович.
К другим ошибкам относятся:
"Поведение, когда человек не отдает себе отчета в происходящем, мешает принимать правильные решения", — подчеркнула психолог.
Если панические атаки учащаются, тревога мешает работе и личной жизни, а дыхательные упражнения помогают лишь ненадолго, стоит обратиться за профессиональной помощью.
Настораживающие признаки:
В таких ситуациях необходима консультация психиатра, психотерапевта или психолога.
