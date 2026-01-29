Вернулся после травмы и сразу в игру: Сафонову предстоит жёсткая борьба в ПСЖ

Даже успешный матч не гарантирует вратарю Матвею Сафонову места в основе европейского гранда, если за спиной — равный по классу конкурент. В "ПСЖ" это правило работает без скидок на статус и прошлые заслуги.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Матвей Сафонов

Конкуренция как главный фактор

По оценке бывшего игрока сборной России Дмитрия Булыкина, перспективы российского голкипера в парижском клубе напрямую зависят от его текущей формы и стабильности. В "ПСЖ" решение о выборе основного вратаря принимается исходя из качества игры и физического состояния, а любые травмы или спады автоматически меняют расстановку сил. Даже возвращение после повреждения не дает игроку иммунитета от конкуренции.

Булыкин обращает внимание на показательный момент: Сафонов только восстановился после травмы, но уже получил место в стартовом составе. Это, по его мнению, говорит о высоком уровне доверия со стороны тренерского штаба. Однако сохранить это доверие можно лишь при условии безошибочной игры в каждом матче.

Требования к вратарю топ-клуба

Эксперт подчеркивает, что вратарская позиция особенно уязвима к внутренней конкуренции. Любая серьезная ошибка способна изменить иерархию, поскольку второй номер получает дополнительную мотивацию и шанс проявить себя. В таких условиях важнейшим фактором становится постоянная готовность к максимальной нагрузке.

"Самое главное, чтобы он не допускал грубых ошибок, потому что конкуренция не спит. У другого вратаря появляется мотивация, он может хорошо выступить. Поэтому здесь самое важное — всегда быть в топ-форме", — убежден бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

Контекст возвращения Сафонова

Матвей Сафонов пропустил несколько матчей после перелома руки, полученного в финале Межконтинентального кубка против "Фламенго". Повреждение он получил в серии пенальти, однако даже в таком состоянии сумел отразить четыре 11-метровых удара подряд. Этот эпизод стал одним из самых ярких в его карьере.

Первый матч после восстановления Сафонов провел в Лиге чемпионов, где "ПСЖ" сыграл вничью с "Ньюкаслом" со счетом 1:1. Российский вратарь отметился несколькими эффектными сейвами, подтвердив готовность бороться за место в основе, но дальнейшая судьба в стартовом составе будет зависеть от его стабильности. Об этом сообщает "Газета.Ru".