Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет стройности без диет: пять привычек, которые помогут удержать вес навсегда
Суровые снаружи, романтики внутри: что на самом деле скрывает характер кузбассовцев
Удалёнка стала принципом: как в 2026 году меняется рынок труда Кубани
Дом перестает быть местом отдыха: эти ошибки в интерьере разрушают ощущение уюта
Кожа подает тревожные знаки: эти сигналы говорят о дефиците витаминов в организме
Выглядит безобидно, действует агрессивно: чем опасна меланома кожи
Тихие предвестники катастрофы: признаки проблем с сердцем, на которые часто закрывают глаза
Формальность с последствиями: как россияне лишают себя имущества из-за ошибок в завещании
Инфраструктура осталась на бумаге: как микрорайон оказался заложником чужих решений

Вернулся после травмы и сразу в игру: Сафонову предстоит жёсткая борьба в ПСЖ

Спорт

Даже успешный матч не гарантирует вратарю Матвею Сафонову места в основе европейского гранда, если за спиной — равный по классу конкурент. В "ПСЖ" это правило работает без скидок на статус и прошлые заслуги.

Матвей Сафонов
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Матвей Сафонов

Конкуренция как главный фактор

По оценке бывшего игрока сборной России Дмитрия Булыкина, перспективы российского голкипера в парижском клубе напрямую зависят от его текущей формы и стабильности. В "ПСЖ" решение о выборе основного вратаря принимается исходя из качества игры и физического состояния, а любые травмы или спады автоматически меняют расстановку сил. Даже возвращение после повреждения не дает игроку иммунитета от конкуренции.

Булыкин обращает внимание на показательный момент: Сафонов только восстановился после травмы, но уже получил место в стартовом составе. Это, по его мнению, говорит о высоком уровне доверия со стороны тренерского штаба. Однако сохранить это доверие можно лишь при условии безошибочной игры в каждом матче.

Требования к вратарю топ-клуба

Эксперт подчеркивает, что вратарская позиция особенно уязвима к внутренней конкуренции. Любая серьезная ошибка способна изменить иерархию, поскольку второй номер получает дополнительную мотивацию и шанс проявить себя. В таких условиях важнейшим фактором становится постоянная готовность к максимальной нагрузке.

"Самое главное, чтобы он не допускал грубых ошибок, потому что конкуренция не спит. У другого вратаря появляется мотивация, он может хорошо выступить. Поэтому здесь самое важное — всегда быть в топ-форме", — убежден бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин.

Контекст возвращения Сафонова

Матвей Сафонов пропустил несколько матчей после перелома руки, полученного в финале Межконтинентального кубка против "Фламенго". Повреждение он получил в серии пенальти, однако даже в таком состоянии сумел отразить четыре 11-метровых удара подряд. Этот эпизод стал одним из самых ярких в его карьере.

Первый матч после восстановления Сафонов провел в Лиге чемпионов, где "ПСЖ" сыграл вничью с "Ньюкаслом" со счетом 1:1. Российский вратарь отметился несколькими эффектными сейвами, подтвердив готовность бороться за место в основе, но дальнейшая судьба в стартовом составе будет зависеть от его стабильности. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
Деньги
Вотум недоверия доллару: центробанки делают ставку на золото и на BRICS Pay
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Садоводство, цветоводство
Грядки забудут про петунии: новый фаворит дачников заполняет кашпо как живой водопад
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Садоводство, цветоводство
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Популярное
Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой

Забытый корнеплод снова в моде: клубневая настурция украшает огород, хорошо растёт и радует гурманов зимой необычным вкусом и пользой.

Старинный корнеплод снова в моде — растёт без капризов и удивляет вкусом зимой
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Посадили и забыли: кустарники, которые выглядят роскошнее роз без вечного ухода
Посеете в феврале — соберёте урожай мешками: проверенный список для богатого сезона
Не рекордсмен по размеру, но чемпион по аромату: гибрид, который снова возвращается
Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях Любовь Степушова Дорога жизни без права на ошибку: что удержало грузовики на тонком льду Ладоги Сергей Ивaнов Меркурий всё еще активен: нейросети нашли 400 доказательств живой геологии планеты Александр Рощин
Секретная звезда клумбы: редкий многолетник цветёт даже в +35 без ухода и полива
Амазонку хоронили в прогнозах — но у джунглей нашёлся неожиданный источник роста
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
Купянск-Узловой: разгадан секрет неожиданного прорыва
Последние материалы
С Венесуэлой повторили старый сценарий — но на этот раз есть нюанс
Семь месяцев анархии: как университеты Белграда стали заложниками студентов
Секрет стройности без диет: пять привычек, которые помогут удержать вес навсегда
Суровые снаружи, романтики внутри: что на самом деле скрывает характер кузбассовцев
Новая география СВО: ВС РФ переходят границу в Харьковской и Сумской областях
Удалёнка стала принципом: как в 2026 году меняется рынок труда Кубани
Сон уходит тихо, а тревога приходит сразу: приёмы, которые быстро возвращают сон
Дом перестает быть местом отдыха: эти ошибки в интерьере разрушают ощущение уюта
Кожа подает тревожные знаки: эти сигналы говорят о дефиците витаминов в организме
Выглядит безобидно, действует агрессивно: чем опасна меланома кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.