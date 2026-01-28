Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Парадокс российского спорта давно бросается в глаза: в Национальной хоккейной лиге отечественные игроки регулярно входят в число лидеров, тогда как в ведущих футбольных чемпионатах Европы россияне представлены единично.

Футбольный мяч
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч

Европейский футбол: ограниченное присутствие

По словам профессора Владимира Леднева, сегодня в сильнейших футбольных лигах Европы российских игроков практически нет. Леднев напомнил, что в современном футболе принято выделять пять ведущих чемпионатов — английский, испанский, немецкий, итальянский и французский. Именно в этих лигах формируется элита мирового футбола, однако россияне там представлены крайне скромно.

"Если оценивать их по значимости, репутации и спортивным результатам, то это выглядит так: Англия, Испания, Германия, Италия и Франция", — отметил профессор Владимир Леднев.

Опыт прошлых лет и статус "звёзд"

Эксперт подчеркнул, что ситуация не всегда была такой. В разные годы российские футболисты успешно выступали в Англии, Испании, Италии и Германии. Аршавин, Мостовой, Карпин, Павлюченко, Жирков и другие оставили заметный след в европейских клубах и запомнились болельщикам.

Однако даже в тот период их редко относили к звёздам мирового уровня. Леднев обратил внимание на искажение самого понятия "звезда" в отечественных медиа, где этот статус часто присваивается игрокам, востребованным лишь на внутреннем рынке. По его словам, в истории российского и советского футбола по-настоящему звёздный статус был у ограниченного круга игроков.

Хоккей как системное преимущество

Совершенно иная картина, по мнению профессора, наблюдается в хоккее. Леднев подчеркнул, что уровень российского хоккея исторически всегда превышал уровень футбола — как в советское время, так и в современной России. Это отражается и в количестве игроков, и в их роли в ведущей лиге мира.

Признание на мировом уровне

Дополнительным подтверждением статуса отечественного хоккея эксперт назвал присутствие российских и советских игроков в Зале славы НХЛ. В этом списке — 11 представителей России, что является исключительным показателем и отражает долгосрочное превосходство хоккейной школы.

Леднев резюмировал, что по уровню "звёздности" и спортивных результатов хоккей сегодня уверенно опережает футбол. При этом он выразил надежду, что в будущем российские футболисты вновь смогут закрепиться в ведущих европейских лигах и добиваться там успеха. Об этом сообщает ИА RuNews24.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
