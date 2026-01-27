Футбол с человеческим лицом: Колосков простился с Борисом Игнатьевым

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Человеческое измерение в спорте часто остаётся за кадром, но именно оно формирует подлинное уважение к личности. С уходом Бориса Игнатьева российский футбол потерял не только тренера, но и фигуру, вокруг которой десятилетиями выстраивались профессиональные и человеческие связи.

Футбольный мяч на поле
Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футбольный мяч на поле

Человек прежде всего

По словам почётного президента Российского футбольного союза Вячеслава Колоскова, главным качеством Бориса Игнатьева были не титулы и должности, а отношение к людям. Он подчеркнул, что знал Игнатьева не формально, а по совместной работе, когда тот тренировал юношескую сборную и привёл её к победе на чемпионате Европы. В те годы в команде играли будущие звёзды — в том числе Олег Саленко и Сергей Кирьяков, а сам Игнатьев позже возглавлял и национальную сборную.

Колосков отметил, что тренер прошёл серьёзную школу как профессиональный футболист и специалист. Однако именно личная вовлечённость и уважение к игрокам сделали его авторитетным наставником для нескольких поколений спортсменов.

Представитель советской школы

Бориса Игнатьева называли одним из ярких представителей советской тренерской школы. Он сочетал фундаментальные знания с современной методикой и умел адаптировать тренировочный процесс к требованиям времени. При этом, как подчёркивается в комментарии, подготовка игроков для него всегда была связана с воспитательной составляющей.

Особое значение этот подход имел в работе с юношескими и молодёжными командами. Именно поэтому к Игнатьеву относились с уважением не только как к тренеру, но и как к наставнику, формировавшему характер и профессиональную культуру футболистов.

Открытость и служение профессии

Колосков отдельно остановился на личных чертах Игнатьева, которые редко встречаются в профессиональной среде.

"Он ни разу никому ни в чем не отказал — в какой-то просьбе помочь, что-то разъяснить", — сказал почётный президент РФС Вячеслав Колосков.

Даже в последние годы жизни Игнатьев оставался активным участником футбольного сообщества. Он выступал в прессе, играл заметную роль в Объединении отечественных тренеров под руководством Михаила Гершковича и занимался подготовкой методических пособий. Борис Игнатьев ушёл из жизни в ночь на 27 января, ему было 85 лет. Об этом сообщает "Газета.Ru"

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
