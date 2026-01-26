Покупка с красивыми цифрами: сможет ли новичок Зенита оправдать 20 млн

Очередной потенциальный трансфер "Зенита" вновь вызывает споры еще до официального подтверждения. Петербургский клуб связывают с покупкой бразильского футболиста, но эксперты пока не спешат называть эту сделку однозначным усилением.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Кудряшова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план

Интерес "Зенита" и цифры сделки

Речь идет о возможном переходе полузащитника "Ред Булл Брагантино" Джона. По информации ESPN, озвученной на прошлой неделе, сумма трансфера может составить 20 млн евро. Для российского клуба это очередная крупная инвестиция в бразильский рынок, который в последние годы стал для него приоритетным направлением.

В минувшем сезоне Джон провел 51 матч, забив 13 мячей и отдав 11 результативных передач. Эти показатели позволили ему стать лучшим бомбардиром клуба и привлечь внимание европейских скаутов. При этом контракт футболиста с "Ред Булл Брагантино" действует до конца июня 2029 года, что усиливает переговорные позиции бразильской стороны.

Мнение Тимура Лепсая

Футбольный функционер Тимур Лепсая считает, что интерес к игроку понятен, но делать выводы рано. Он отмечает, что даже талантливым латиноамериканским футболистам требуется время на адаптацию в новом чемпионате.

"Джон действительно входит в когорту талантливых бразильских футболистов. Несмотря на молодость, он уже играет на достаточно высоком уровне. Это был бы интересный трансфер, если бы такой игрок перешел в "Зенит". Правда, любому латиноамериканцу нужно время. На бумаге это интересный переход, а сможет ли он влиться в состав — это большой вопрос", — отметил Тимур Лепсая.

По его словам, плюсом для игрока может стать длительный зимний подготовительный период, который дает шанс спокойно встроиться в команду. Но даже этот фактор не гарантирует быстрого результата.

Риски и бразильский вектор

Более жесткую оценку дает главный редактор ИА "РосБалт" Николай Яременко. Он обращает внимание на разрыв между предполагаемой суммой сделки и рыночной оценкой футболиста. По данным портала Transfermarkt, стоимость 23-летнего Джона составляет около 11 млн евро.

"Покупка Джона за 20 млн евро при его рыночной оценке в 11 млн — это классическая переплата за потенциал и за нежелание бразильских клубов расставаться с лидерами посреди сезона", — комментирует Николай Яременко.

Эксперт также указывает на усиливающуюся зависимость "Зенита" от бразильского направления. Петербургский клуб все чаще называют "филиалом сборной Бразилии", и каждый новый трансфер из этой страны становится не только спортивным, но и стратегическим риском. Вопрос адаптации и конкуренции за место в составе остается ключевым. Об этом сообщает издание rosbalt.ru.