Соревнования сменили страну: почему Евро-2026 по фехтованию пришлось спасать Франции

Спорт

Решение спортивных властей Эстонии привело к пересмотру календаря одного из ключевых турниров континента. Чемпионат Европы по фехтованию 2026 года, который должен был пройти в стране, лишился своей первоначальной площадки из-за визового вопроса.

Смотровая площадка Паткули
Фото: commons.wikimedia.org by Raita Futo from Tokyo, Japan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Смотровая площадка Паткули

Причины отмены турнира в Эстонии

Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение лишить Эстонию права проведения чемпионата Европы 2026 года. Основанием стал отказ эстонских властей предоставить визы спортсменам из России и Белоруссии. Требование FIE касалось письменных гарантий допуска атлетов, однако получить их организаторам не удалось.

Генеральный секретарь Эстонского союза фехтования Айвар Паалберг подтвердил, что именно визовая позиция государства стала ключевым фактором для переноса турнира. По его словам, федерация была заранее проинформирована о жёсткой позиции властей по этому вопросу.

Позиция эстонских властей

Власти Эстонии официально отказались идти навстречу требованиям международной федерации. Вице-канцлер Министерства культуры по вопросам спорта Райдо Митт заявил, что страна не намерена выдавать визы спортсменам из России и Белоруссии. Это решение, как отмечается, носит принципиальный характер и не зависит от статуса конкретного соревнования.

Таким образом, Эстония оказалась не в состоянии выполнить одно из базовых условий проведения турнира под эгидой FIE — равный доступ для всех допущенных спортсменов. Именно это обстоятельство стало решающим при рассмотрении вопроса о судьбе чемпионата.

Новая площадка чемпионата Европы

После отказа Эстонии Международная федерация фехтования оперативно определила нового организатора соревнований. Чемпионат Европы 2026 года был перенесён во французский город Антони. Турнир запланирован на период с 16 по 21 июня.

Франция, как принимающая сторона, подтвердила готовность выполнить все требования FIE, включая визовые обязательства. Это позволило сохранить турнир в запланированные сроки и избежать более серьёзных сбоев в международном календаре. Об этом сообщает argumenti. ru.

Последствия решения для спорта

Ситуация вокруг чемпионата Европы вновь показала, насколько остро политические и административные решения могут влиять на международный спорт. Для Эстонии потеря права проведения турнира означает не только репутационные издержки, но и упущенные организационные и экономические возможности.

В то же время FIE продемонстрировала жёсткую позицию в вопросе соблюдения собственных регламентов. Федерация дала понять, что готова переносить соревнования, если принимающая сторона не обеспечивает выполнение ключевых условий участия для всех допущенных спортсменов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Последние материалы
