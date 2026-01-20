Окно возможностей приоткрыто: как изменилось положение российских паралимпийцев

МПК допустил заявки россиян в лыжах и сноуборде - глава ПКР Рожков

Решение допустить российских паралимпийцев к подаче заявок на участие в Играх стало редким примером позитивного сдвига в международном спортивном диалоге. В условиях многолетних ограничений сам факт появления такой возможности уже рассматривается как результат сложных переговоров.

Фото: Mos.ru by Фото: Олег Сосницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ лыжня

Оценка решения МПК

Комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев связал решение Международного паралимпийского комитета с результатами системной работы российских спортивных функционеров. По его словам, ключевую роль сыграли министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, а также президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Я это связываю с торжеством спортивной дипломатии", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Он подчеркнул, что руководство спортивных организаций ведёт постоянные переговоры и выстраивает коммуникации с международными структурами, несмотря на внешнее давление и сложный политический фон.

Роль Паралимпийского комитета России

Отдельное внимание Губерниев уделил работе Паралимпийского комитета России, отметив высокий профессиональный уровень команды под руководством Павла Рожкова. По его оценке, именно личная вовлечённость и активная позиция руководства позволяют находить компромиссы и добиваться решений в пользу спортсменов.

Губерниев также напомнил о социальной значимости паралимпийского движения, которое играет важную роль в реабилитации военнослужащих и гражданских лиц. По его словам, паралимпийский спорт остаётся примером того, как спорт может выполнять не только соревновательную, но и общественную функцию, объединяя людей и давая им возможности для самореализации.

Практические последствия допуска

Президент ПКР Павел Рожков сообщил, что российская сторона получила право на общих условиях подавать заявки на получение двусторонних приглашений. Речь идёт о соревнованиях по лыжным гонкам, горнолыжному спорту и сноуборду, где участие возможно при соблюдении установленных процедур.

На фоне этого решения в профессиональной среде продолжается дискуссия о формате выступлений российских спортсменов. Ранее тренер паралимпийской чемпионки заявлял, что не считает позором участие под нейтральным флагом, подчёркивая приоритет самого факта выхода на международную арену — сообщает Газета. Ru