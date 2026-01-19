Медали не кормят: олимпийский путь Дмитрия Васильева закончился совсем не так, как ожидали

Президентская стипендия олимпийских чемпионов составляет 60 тысяч рублей — Васильев

Легендарные спортсмены нередко становятся примером не только на трассе, но и в разговоре о социальной поддержке. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев откровенно рассказал о своем пенсионном обеспечении. Его слова вновь подняли тему того, насколько достойной остается поддержка заслуженных атлетов спустя десятилетия после громких побед.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Олимпийская пенсия: из чего складывается доход Васильева

Дмитрий Васильев уточнил, что помимо заработной платы он получает так называемую олимпийскую пенсию — Президентскую стипендию. Размер этой выплаты составляет 60 тысяч рублей в месяц. По словам спортсмена, сегодня эта сумма играет роль дополнительного дохода, а не основного источника средств.

63-летний биатлонист продолжает работать и не рассчитывает исключительно на государственную поддержку. Тем не менее он признает, что для многих олимпийских чемпионов, особенно тех, кто не имеет стабильной занятости, подобная выплата остается важным финансовым подспорьем.

Почему 60 тысяч уже не кажутся большими деньгами

Васильев обратил внимание на то, что Президентская стипендия давно не индексировалась. Если пять-семь лет назад ее размер воспринимался как весьма существенный, то сегодня, с учетом роста цен и инфляции, ситуация изменилась.

"Если раньше эта сумма позволяла чувствовать себя достаточно уверенно, то сейчас она уже не выглядит такой значимой", — отмечает двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.

По его словам, даже при нынешних экономических условиях 60 тысяч рублей для пенсионеров-олимпийцев с небольшими пенсиями можно считать относительно неплохим доходом. Однако прожить только на эти деньги, особенно в крупных городах, становится все сложнее, сообщает argumenti. ru.

Взгляд спортсмена на уровень жизни пенсионеров

Дмитрий Васильев подчеркнул, что проблема заключается не столько в самой сумме, сколько в ее покупательной способности. Рост стоимости продуктов, коммунальных услуг и медицинских расходов постепенно снижает реальную ценность подобных выплат.

При этом спортсмен старается смотреть на ситуацию взвешенно и без резкой критики. Он признает, что для многих бывших чемпионов наличие фиксированной доплаты уже является преимуществом по сравнению с обычной пенсией, но считает, что вопрос индексации давно назрел.

Золотые эстафеты: вклад Васильева в историю биатлона

Имя Дмитрия Васильева навсегда вписано в историю мирового биатлона. На зимних Олимпийских играх 1984 года в Сараево он бежал первый этап эстафеты и сумел создать внушительный задел — более минуты преимущества. В итоге сборная СССР завоевала золотые медали.

Через четыре года, на Олимпиаде 1988 года в Калгари, Васильев вновь стартовал первым этапом эстафеты. Сценарий повторился: уверенное начало гонки и очередная победа команды. Эти успехи стали ключевыми моментами его спортивной карьеры.

Чем занимается Дмитрий Васильев сегодня

После завершения карьеры Дмитрий Васильев остался в спорте. В настоящее время он занимает должность директора ГБУ ДО СШОР № 3 Калининского района Санкт-Петербурга. Работа с молодыми спортсменами, развитие детско-юношеского спорта и организационные вопросы стали для него новым профессиональным этапом.

По словам Васильева, именно активная работа позволяет ему не зависеть полностью от пенсионных выплат и сохранять привычный уровень жизни.

Популярные вопросы о пенсиях олимпийских чемпионов

Сколько составляет пенсия олимпийского чемпиона в России?

Размер выплат зависит от региона и наличия Президентской стипендии, которая сегодня составляет около 60 тысяч рублей.

Индексируется ли Президентская стипендия?

По словам Дмитрия Васильева, индексация не проводилась уже несколько лет, из-за чего реальная ценность выплаты снизилась.

Можно ли жить только на олимпийскую пенсию?

Теоретически возможно, но на практике это сложно, особенно с учетом роста цен и расходов на здоровье.

Получают ли такие выплаты все спортсмены?

Президентская стипендия назначается олимпийским чемпионам и призерам, но не распространяется на всех профессиональных спортсменов.