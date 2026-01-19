Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стандартные похороны в Ростове стоят от 6,2 тыс. рублей
Зимний ресторан для пернатых: какие правила делают кормушку безопасной для птиц
Что скрывает шерсть вашего питомца: как отличить линьку от опасного заболевания
Легкий способ стать энергичнее: как свежий воздух меняет продуктивность
Ожидание перелома: почему конфликт вокруг Украины стал для Сербии личным
Зелень как лекарство: почему петрушка и укроп должны быть в каждой тарелке
Оружие против стресса, которое у вас уже есть: как укротить внутреннее напряжение
Цена непонимания: что теряют россияне из-за языкового барьера в интернет-шопинге
Стеновые панели вместо плитки в ванной стали трендом 2026 года

Лёд треснул не под коньками: отказ Овечкина вызвал неожиданный разворот в американском спорте

Овечкин отказался участвовать в акции с радужной символикой
Спорт

Отказ капитана клуба НХЛ от участия в символической акции вызвал обсуждение не только в спортивной среде, но и на политическом уровне. Ситуация вокруг поступка российского хоккеиста стала примером того, как личные убеждения спортсменов всё чаще выходят за рамки ледовой площадки и становятся предметом публичной оценки.

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by All-Pro Reels from District of Columbia, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин

Александр Овечкин, нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз", не стал присоединяться к акции в поддержку ЛГБТ* во время матча регулярного чемпионата НХЛ против "Флориды". В то время как его одноклубники использовали радужную символику, он вышел на лёд с клюшкой, обмотанной лентой классического белого цвета. Этот выбор сразу привлёк внимание американских СМИ.

Поступок хоккеиста был воспринят как демонстрация личной позиции, а не как вызов команде или лиге. Сам Овечкин публичных заявлений не делал, однако его решение стало поводом для широкой дискуссии о допустимости отказа от участия в подобных инициативах в профессиональном спорте.

О реакции в России на этот эпизод сообщило издание "Абзац". В беседе с журналистами депутат Госдумы и заслуженный мастер спорта России Светлана Журова заявила, что Овечкин имеет полное право придерживаться собственных взглядов и не поддерживать акции, противоречащие его убеждениям.

Позиция российских спортсменов

По словам Журовой, российские спортсмены не впервые демонстрируют принципиальность в вопросах, связанных с ЛГБТ*. Она напомнила, что подобные отказы уже случались ранее и поначалу сопровождались громкими скандалами, однако со временем отношение к ним изменилось.

"На самом деле, [так делал] не только Овечкин: есть и другие спортсмены, кстати, в рядах американцев и тех, кто играет в НХЛ. Просто наши ребята, когда сделали это впервые, дали всем понять, что можно оставаться при своих, в том числе, религиозных взглядах", — подчеркнула депутат Госдумы Светлана Журова.

Изменение правил и реакции в НХЛ

Журова также указала, что ещё год назад участие в подобных акциях в НХЛ фактически носило обязательный характер. Тогда отказ российских игроков вызывал резкую реакцию и становился поводом для конфликтов. Сейчас, по её словам, формат изменился и участие стало добровольным.

Она отметила, что в США стараются не задевать чувства верующих, если спортсмен объясняет своё решение религиозными убеждениями. В результате отказ больше не приводит к навешиванию ярлыков или публичным обвинениям, а воспринимается как допустимая форма личного выбора.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Неправильный полив и стабильная температура мешают цветению орхидей
Садоводство, цветоводство
Неправильный полив и стабильная температура мешают цветению орхидей
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Наука и техника
На Большом Никобарском острове обнаружен новый вид змей
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Садоводство, цветоводство
Кампанула адаптируется к выращиванию в горшках
Популярное
Дом будто стал выше и светлее: растения, которые меняют фасад так, что соседи спрашивают, где купить

Цветы в кашпо помогают быстро преобразить фасад дома — рассказываем, какие растения подойдут для солнца и тени и как создать эффектную композицию.

Бегонии сохраняют декоративность на затенённых стенах
Гибриды огурцов показывают устойчивость к мучнистой росе
Сажают один раз — собирают до холодов: огурцы с железным иммунитетом и рекордной отдачей
Превращаем сад в океан цветов: красавица, которая не боится холодов и покорит сердца соседей
Весна вспыхивает за одну ночь: эти малыши-цветы переживают любую зиму и расцветают первыми
Скандал Эпштейна получил продолжение: адепты QAnon против сатанистов-педофилов Сергей Ивaнов Трамп в Давосе: глобальная элита содрогнётся от его заявлений Любовь Степушова Аномалия в центре Туманности Кольцо: астрономы нашли необъяснимую структуру из желез Александр Рощин
Секрет долголетия под капотом: шесть моторов, которые не боятся пробега и плохого топлива
Аккумулятор сел в ноль? Эти методы поднимают даже мертвую АКБ, когда вокруг ни розетки, ни помощи
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Караганов: Германия и Великобритания - главные цели для ядерного удара России
Последние материалы
Стандартные похороны в Ростове стоят от 6,2 тыс. рублей
В фьордах Новой Зеландии нашли чёрный коралл рекордных размеров — Earth
Зимний ресторан для пернатых: какие правила делают кормушку безопасной для птиц
Плата за ЖКХ в России в 2026 году может вырасти из-за налоговых изменений
Посев перцев, баклажанов и сельдерея начинают в январе из-за медленного роста — SB
Морщины на лбу, щеках и подбородке отражают образ жизни — Marianne
Что скрывает шерсть вашего питомца: как отличить линьку от опасного заболевания
В Чаталхёйюке нашли захоронение 20 человек под полом — Earth
Легкий способ стать энергичнее: как свежий воздух меняет продуктивность
ЕС успешно выполняет план по укреплению зависимости от поставок газа из США
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.