Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Повышение экспортных цен остановило поставки энергии в Китай — Вести Подмосковья
Рубль приблизился к 76 за доллар на фоне интервенций — аналитик Пырьева
Разработку беспилотного трактора ДГТУ показали президенту России
Алкоголь повышает риск переохлаждения при купании в проруби — нарколог Холдин
Ограничений в 1,5 тонны на Крымском мосту не вводится — транспортные ведомства
В Театре на Страстном состоится "Рождение московского театра"
В спектакле "Лавр" сыграет Валерий Николаев
В Театре на Трубной покажут спектакль На Трубе
Госпрепарат от эректильной дисфункции не дошёл до клиник

Звезда поля погасла слишком рано: тайна последних лет Дмитрия Акимова всплыла после смерти

Экс-футболист Дмитрий Акимов умер 14 января в возрасте 45 лет
Спорт

Стали известны подробности смерти бывшего футболиста Дмитрия Акимова, который скончался в возрасте 45 лет. Его уход стал неожиданностью для знакомых и коллег по футбольному цеху, несмотря на сложности, с которыми он сталкивался в последние годы. История спортсмена — это не только статистика и голы, но и тяжелые личные испытания, оставившие глубокий след.

Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план
Фото: https://pixabay.com by jatocreate is licensed under Free
Футбольный мяч на зеленом поле, крупный план

Что известно о последних годах жизни Дмитрия Акимова

По словам людей из окружения экс-футболиста, в последние годы Дмитрий Акимов испытывал серьезные личные трудности. Один из знакомых рассказал, что спортсмен злоупотреблял алкоголем, что, по его мнению, негативно сказывалось на общем состоянии здоровья.

"Жаль человека. В последнее время он злоупотреблял алкоголем", — сообщил собеседник aif. ru из окружения Дмитрия Акимова.

При этом близкие отмечают, что смерть Акимова стала полной неожиданностью. Каких-либо официальных медицинских подробностей о причине его кончины на данный момент не озвучено. Известно лишь, что он умер 14 января, а информация о дате и месте прощания пока не опубликована.

Личная трагедия и сложная судьба спортсмена

Люди, хорошо знавшие Дмитрия Акимова, подчеркивают, что его жизнь была непростой не только после завершения карьеры, но и в личном плане. Одна из знакомых бывшего футболиста напомнила о тяжелой семейной трагедии, которая, по ее словам, сильно повлияла на его дальнейшую судьбу.

"У него тяжелая судьба. Первого ребенка похоронил сразу после рождения", — рассказала она.

Подобные переживания нередко становятся серьезным психологическим ударом, особенно для людей, привыкших к жесткому спортивному режиму и высоким ожиданиям со стороны общества. После завершения профессиональной карьеры многие спортсмены сталкиваются с трудностями адаптации, потерей привычного уклада и внутренней опоры.

Футбольная карьера и достижения Дмитрия Акимова

Несмотря на личные проблемы, вклад Дмитрия Акимова в российский футбол остается значительным. Он выступал за целый ряд клубов, включая петербургские "Зенит" и "Динамо", минское "Динамо", "Тюмень", липецкий "Металлург", новосибирскую "Сибирь", "Ростов" и воронежский "Факел".

За годы выступлений Акимов зарекомендовал себя как результативный нападающий. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров Первой лиги России, забив 127 голов. Этот показатель до сих пор остается ориентиром для многих игроков, выступающих на этом уровне.

Акимов был ярким представителем поколения нападающих, для которых важны были не только физические данные, но и чувство момента, умение открываться и работать на команду. Его статистика — результат многолетней стабильной игры, а не одного удачного сезона, сообщает aif.ru.

Как складывается жизнь футболистов после завершения карьеры

История Дмитрия Акимова вновь поднимает важную тему — что происходит со спортсменами после ухода из профессионального спорта. Резкое снижение физической нагрузки, отсутствие привычной соревновательной среды и внимания болельщиков нередко приводят к внутреннему кризису.

Для многих бывших игроков ключевыми становятся вопросы:

  1. Поиск новой профессии или роли в футболе.
  2. Поддержание физической формы без прежней мотивации.
  3. Психологическая адаптация к "обычной" жизни.
  4. Работа с последствиями старых травм.

Отсутствие системной поддержки на этом этапе может усугублять проблемы и приводить к зависимостям или затяжным депрессивным состояниям.

Популярные вопросы о карьере Дмитрия Акимова

В каких клубах выступал Дмитрий Акимов?

Он играл за "Зенит", "Динамо" (Санкт-Петербург), минское "Динамо", "Тюмень", "Металлург" (Липецк), "Сибирь", "Ростов" и "Факел".

Какое главное достижение Акимова в футболе?

Он входит в тройку лучших бомбардиров Первой лиги России с результатом 127 забитых мячей.

Почему его смерть вызвала широкий резонанс?

Акимов был хорошо известен футбольным болельщикам и специалистам, а его кончина в 45 лет стала неожиданной и трагичной.

Известна ли официальная причина смерти?

На данный момент официальные медицинские подробности не озвучены, сообщается лишь о внезапности смерти.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Сальпиглоссис выращивают из семян как однолетник — эксперт Людмила Улейская
Садоводство, цветоводство
Сальпиглоссис выращивают из семян как однолетник — эксперт Людмила Улейская
Лунный календарь подсказывает сроки посева томатов
Садоводство, цветоводство
Лунный календарь подсказывает сроки посева томатов
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Еда и рецепты
Лефсе готовят на сухой сковороде без добавления масла
Популярное
Почва почти не нужна, воды — минимум: весенний цветок, который выживает там, где другие сдаются

Обриета зацветает одной из первых и легко растет даже на камнях. Как вырастить этот эффектный почвопокровный многолетник и где он смотрится лучше всего.

Обриета зацветает одной из первых весной в каменистых садах
Сальпиглоссис выращивают из семян как однолетник — эксперт Людмила Улейская
Цветок, который принимают за искусственный: как вырастить редкий и роскошный сальпиглоссис из семян
Гибрид-чемпион для лентяев: не требует пасынкования, не боится жары и кормит гроздьями весь сезон
Брови, над которым смеялись в 90-х, будут носить все: то, что считали ошибкой, теперь тренд сезона
ВАЗ создал интересную микролитражку "Чебурашка" в 1971 Сергей Милешкин Тимошенко взбунтовалась, назвав режим Зеленского фашистским в суде Любовь Степушова Физики воспроизвели вибронную связь в ионной ловушке — университет Райса Александр Рощин
Ошибётесь с днём — потеряете половину урожая: единственные даты, когда томаты взлетают в росте
Сеют весной — любуются до осени: как кохия превращает сад в живую картину, меняющуюся каждую осень
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Азовское море пустеет на глазах: тревожный сигнал появился раньше, но его игнорировали
Последние материалы
Запад обманывает налогоплательщика, чтобы Украина продолжала погружаться в хаос
Неправильный полив и стабильная температура мешают цветению орхидей
Контроль веса после 50 лет зависит от пауз между приёмами пищи — Vlasta
Повышение экспортных цен остановило поставки энергии в Китай — Вести Подмосковья
Рубль приблизился к 76 за доллар на фоне интервенций — аналитик Пырьева
Разработку беспилотного трактора ДГТУ показали президенту России
Просроченные шампуни и кондиционеры могут вызывать раздражение кожи головы
Картофель "Удача" дает первые клубни уже через 45 дней
Алкоголь повышает риск переохлаждения при купании в проруби — нарколог Холдин
Светлые цвета и зеркала визуально увеличивают маленькую ванную
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.