Флаг вернулся без предупреждения: российские паралимпийцы нарушили спортивное затишье Европы

Российские паралимпийцы выступили под флагом на этапе Кубка мира FIS в Германии
Спорт

Это произошло без предварительных анонсов, но сразу стало заметным событием в международном спорте. Российские спортсмены впервые за долгое время вышли на старт под национальным флагом и с официальной символикой. Для одних это стало спортивным фактом, для других — поводом для эмоциональной реакции.

Девушка паралимпиец
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка паралимпиец

Первые старты с национальной символикой

В середине января в Германии начался этап Кубка мира по лыжным гонкам среди спортсменов с ограниченными возможностями. Соревнования проходят в городе Финстерау и входят в официальный календарь FIS Para Cross-Country World Cup. Участие в них принимают атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушениями зрения.

Главной особенностью старта стало то, что сборная России выступает под своим флагом, без нейтрального статуса. В состав команды вошли 17 спортсменов, включая многократных чемпионов Паралимпийских игр, призёров международных турниров и победителей чемпионатов мира. Для многих из них это первый крупный международный старт за продолжительное время.

Соревнования в Финстерау имеют стратегическое значение. Именно результаты этапов Кубка мира учитываются при формировании рейтингов и распределении квот на Паралимпийские игры 2026 года, которые пройдут в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта.

Медаль уже в первый день

Российские спортсмены заявили о себе сразу. В первый соревновательный день паралимпиец Иван Голубков выступал в классе LW 11.5, где соревнуются лыжники с поражением опорно-двигательного аппарата. В гонке с раздельным стартом на дистанции 10 километров он показал второй результат и завоевал серебряную медаль.

Золотую и бронзовую награды в этой дисциплине получили представители Китая — Чжэн Пэн и Мао Чжунъу. Тем не менее даже серебряный результат российского спортсмена стал важным сигналом: команда готова конкурировать на высоком уровне. В случае победы Голубкова на этапе Кубка мира на церемонии награждения прозвучал бы гимн России, что подчёркивает официальный статус участия.

Решение FIS и правовой контекст

Возвращение российской символики стало возможным после изменений в позиции Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Ранее FIS разрешила спортсменам из России и Белоруссии подавать индивидуальные заявки на получение нейтрального статуса для участия в международных стартах.

Однако паралимпийцев эти правила коснулись иначе. Для них было принято отдельное решение: участие в соревнованиях FIS допускается с национальной символикой и без прохождения процедуры нейтрального статуса. Это стало важным прецедентом и вызвало широкий резонанс в спортивной среде.

В декабре Спортивный арбитражный суд признал неправомерным прежний запрет FIS на допуск российских спортсменов. Федерация приняла вердикт CAS и скорректировала регламент, что открыло путь к постепенному возвращению на международную арену.

Реакция и напряжённость на турнирах

На фоне возвращения россиян под флагом не обошлось без конфликтных эпизодов. Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил о провокациях со стороны украинских спортсменов в адрес российских скелетонистов на этапе Кубка Европы.

"Были провокации со стороны украинских наших партнёров, но они были пресечены полицией. Они по-хамски себя вели, полицейские им объяснили, что так вести себя на соревнованиях нельзя", — рассказал президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов.

Как сообщает "Царьград", инцидент произошёл в австрийском Инсбруке. Несмотря на напряжённую обстановку, российские спортсмены показали высокие результаты. Владислав Семёнов завоевал две золотые медали, а Даниил Романов добавил в копилку команды серебро и бронзу.

Значение для Паралимпиады-2026

Текущие старты — не просто этапы Кубка мира, а часть долгосрочной стратегии подготовки к Паралимпийским играм. Каждое выступление влияет на рейтинги, распределение квот и допуск к главным соревнованиям четырёхлетия.

Для спортсменов с ограниченными возможностями участие в международных турнирах особенно важно. Оно даёт возможность сохранять соревновательный ритм, проверять форму и адаптироваться к уровню соперников. Возвращение под национальной символикой также оказывает серьёзное психологическое влияние на команду.

Популярные вопросы

Почему паралимпийцам разрешили выступать с флагом?

Решение связано с отдельным регламентом FIS и вердиктом Спортивного арбитражного суда.

Влияет ли это на допуск к Паралимпиаде-2026?

Да, участие в Кубке мира напрямую связано с квалификацией и распределением квот.

Могут ли правила снова измениться?

Международные федерации сохраняют за собой право корректировать регламенты, но текущие решения действуют официально.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
