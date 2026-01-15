Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Борьба только начинается: первая гонка Кубка мира принесла неожиданный результат

Результат в Германии стал антирекордом карьеры — лыжник Лекомцев
Спорт

Первое выступление на этапе Кубка мира по лыжным гонкам среди паралимпийцев стало неожиданным испытанием для одного из сильнейших спортсменов России из Удмуртии.

Лыжник
Фото: commons.wikimedia.org by Amer Sports, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Лыжник

Неожиданный результат в Германии

14 января в немецком Финстерау прошла первая гонка этапа Кубка мира, где в числе участников был выдающийся удмуртский лыжник-паралимпиец Владислав Лекомцев. В напряжённой борьбе за лучшие позиции он финишировал на 17-м месте, результат, который сам спортсмен назвал для себя антирекордным. Лекомцев подчеркнул, что не ожидал такого исхода, и пообещал проанализировать выступление, чтобы продолжить работу над ошибками.

Контекст соревнований и планы

Соревнования в Германии собрали около 200 атлетов из 25 стран, заявленных в зачет Кубка мира. Эти этапы играют важную роль в подготовке к Паралимпийским играм 2026 года в Италии, поскольку участники борются не только за призовые места, но и за рейтинговые очки, необходимые для допуска к Играм.

После индивидуальной гонки программа соревнований включает спринт, который состоится 17 января, и эстафету — 18 января. Оба вида требуют высокой скорости, тактики и командной работы, что позволяет спортсменам показать разнообразные навыки в классе лыжных гонок для паралимпийцев.

Спортивное прошлое и ожидания

Лекомцев входит в число самых титулованных российских паралимпийцев: он двукратный чемпион Паралимпийских игр в Сочи, где побеждал как в лыжных гонках, так и в биатлоне. Помимо этого, на его счету 14 титулов чемпиона мира в этих видах спорта и 10 побед в общем зачёте Кубка мира.

Перед этапом в Германии Лекомцев показывал отличные результаты на внутренних стартах: в частности, ранее он стал победителем лыжной дистанции на 20 км классическим ходом на чемпионате России. Эти достижения усиливали ожидания от его выступления на международной арене в новом сезоне — udm-info.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
