Просил прощения за чужой провал: поступок Овечкина, который не покажут в хрониках НХЛ

Первый тренер Овечкина: хоккеист просил прощения после неудачного сезона Динамо

Контракт Александра Овечкина с "Вашингтон Кэпиталз" подходит к концу, и вопрос о его будущем всё чаще звучит не только в НХЛ, но и в России. Семья хоккеиста уже не скрывает планов вернуться на родину, однако те, кто знал Овечкина задолго до мировой славы, советуют не торопиться с окончательным решением. Первый наставник форварда Владимир Семёнов уверен: история великого снайпера ещё не завершена.

Скромность, с которой всё начиналось

Будущий рекордсмен НХЛ попал в поле зрения Владимира Семёнова ещё в годы учебы в динамовской школе. Тогда Александр Овечкин ничем не напоминал суперзвезду — это был спокойный, трудолюбивый мальчишка, который выделялся не поведением, а работой на льду. Семёнов вспоминает, что за тренировками юного игрока внимательно следили легенды советского хоккея Александр Мальцев и Виталий Давыдов.

Именно они рекомендовали обратить особое внимание на перспективного форварда и дать ему шанс в основной команде. Уже тогда было заметно, что Овечкин физически опережает сверстников: мощное катание, сильный бросок и уверенность в силовой борьбе сочетались с редкой для подростка дисциплиной.

"Он был работящий и очень порядочный. Это, безусловно, заслуга родителей", — вспоминает Владимир Семёнов.

Характер, проверенный бытом

По словам тренера, характер Овечкина формировался не только на льду, но и в обычных, на первый взгляд, мелочах. В начале 2000-х условия в клубах были далеки от нынешних стандартов. Экипировку никто не подвозил, и молодым хоккеистам приходилось самим носить баулы и клюшки.

Саша никогда не ждал, что за него это сделает кто-то другой. Он спокойно относил свои вещи, а затем возвращался, чтобы помочь с инвентарём. Семенов подчеркивает: подобные детали лучше любых слов показывают отношение игрока к делу и окружающим.

После нескольких матчей в основе стало ясно, что Овечкин готов к серьёзным нагрузкам. Главный тренер не сомневался — на этого хоккеиста можно положиться в решающие моменты.

Эпизод, который остался в памяти на всю жизнь

Один из самых сильных эпизодов в отношениях наставника и ученика произошел в 2002 году. После неудачного сезона руководство клуба приняло решение уволить Владимира Семёнова с поста главного тренера "Динамо". Для команды это стало тяжелым ударом, но особенно остро ситуацию воспринял юный Овечкин.

"Он пришёл ко мне один, со слезами на глазах, и просил прощения за то, что не смог помочь команде", — рассказывал Семенов.

По словам тренера, в тот момент рядом не было ни партнёров, ни других игроков — только Саша, искренне переживающий за наставника. Этот поступок навсегда остался в памяти Семёнова как доказательство человеческих качеств хоккеиста. Даже спустя годы он признаётся, что это воспоминание до сих пор греет душу, сообщает aif.ru.

От юного таланта до мирового уровня

Сегодня Владимир Семёнов продолжает работать в системе московского "Динамо", тренируя детей 2016 года рождения. Он честно признаётся: даже видя потенциал Овечкина в юности, не мог представить, до каких высот тот в итоге дойдет.

Статистика Александра Овечкина в НХЛ давно стала частью хоккейной истории. Его результативность, стабильность и способность забивать в ключевые моменты специалисты нередко называют уникальным даром.

"Столько забивать — это дар Божий", — отмечает Семенов.

При этом тренер подчеркивает: за внешней мощью всегда стояла огромная работа и железная дисциплина, заложенная ещё в детстве.

Возвращение в Россию: стоит ли спешить

В 2026 году контракт Александра Овечкина с "Вашингтон Кэпиталз" завершится. Его супруга Анастасия Шубская уже заявляла, что семья рассматривает возвращение в Россию сразу после окончания соглашения. Эта новость вызвала широкий отклик среди болельщиков и экспертов.

Однако Владимир Семёнов придерживается более осторожной позиции. Он считает, что хоккеисту имеет смысл провести в НХЛ ещё как минимум один сезон, если позволит здоровье. По мнению тренера, это даст шанс окончательно переписать историю лиги и укрепить собственное наследие.

"Нужно учитывать состояние здоровья, но сил у него ещё достаточно. Саша — мощный парень", — уверен наставник.

