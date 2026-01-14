Просил прощения за чужой провал: поступок Овечкина, который не покажут в хрониках НХЛ

Контракт Александра Овечкина с "Вашингтон Кэпиталз" подходит к концу, и вопрос о его будущем всё чаще звучит не только в НХЛ, но и в России. Семья хоккеиста уже не скрывает планов вернуться на родину, однако те, кто знал Овечкина задолго до мировой славы, советуют не торопиться с окончательным решением. Первый наставник форварда Владимир Семёнов уверен: история великого снайпера ещё не завершена.
Будущий рекордсмен НХЛ попал в поле зрения Владимира Семёнова ещё в годы учебы в динамовской школе. Тогда Александр Овечкин ничем не напоминал суперзвезду — это был спокойный, трудолюбивый мальчишка, который выделялся не поведением, а работой на льду. Семёнов вспоминает, что за тренировками юного игрока внимательно следили легенды советского хоккея Александр Мальцев и Виталий Давыдов.
Именно они рекомендовали обратить особое внимание на перспективного форварда и дать ему шанс в основной команде. Уже тогда было заметно, что Овечкин физически опережает сверстников: мощное катание, сильный бросок и уверенность в силовой борьбе сочетались с редкой для подростка дисциплиной.
"Он был работящий и очень порядочный. Это, безусловно, заслуга родителей", — вспоминает Владимир Семёнов.
По словам тренера, характер Овечкина формировался не только на льду, но и в обычных, на первый взгляд, мелочах. В начале 2000-х условия в клубах были далеки от нынешних стандартов. Экипировку никто не подвозил, и молодым хоккеистам приходилось самим носить баулы и клюшки.
Саша никогда не ждал, что за него это сделает кто-то другой. Он спокойно относил свои вещи, а затем возвращался, чтобы помочь с инвентарём. Семенов подчеркивает: подобные детали лучше любых слов показывают отношение игрока к делу и окружающим.
После нескольких матчей в основе стало ясно, что Овечкин готов к серьёзным нагрузкам. Главный тренер не сомневался — на этого хоккеиста можно положиться в решающие моменты.
Один из самых сильных эпизодов в отношениях наставника и ученика произошел в 2002 году. После неудачного сезона руководство клуба приняло решение уволить Владимира Семёнова с поста главного тренера "Динамо". Для команды это стало тяжелым ударом, но особенно остро ситуацию воспринял юный Овечкин.
"Он пришёл ко мне один, со слезами на глазах, и просил прощения за то, что не смог помочь команде", — рассказывал Семенов.
По словам тренера, в тот момент рядом не было ни партнёров, ни других игроков — только Саша, искренне переживающий за наставника. Этот поступок навсегда остался в памяти Семёнова как доказательство человеческих качеств хоккеиста. Даже спустя годы он признаётся, что это воспоминание до сих пор греет душу, сообщает aif.ru.
Сегодня Владимир Семёнов продолжает работать в системе московского "Динамо", тренируя детей 2016 года рождения. Он честно признаётся: даже видя потенциал Овечкина в юности, не мог представить, до каких высот тот в итоге дойдет.
Статистика Александра Овечкина в НХЛ давно стала частью хоккейной истории. Его результативность, стабильность и способность забивать в ключевые моменты специалисты нередко называют уникальным даром.
"Столько забивать — это дар Божий", — отмечает Семенов.
При этом тренер подчеркивает: за внешней мощью всегда стояла огромная работа и железная дисциплина, заложенная ещё в детстве.
В 2026 году контракт Александра Овечкина с "Вашингтон Кэпиталз" завершится. Его супруга Анастасия Шубская уже заявляла, что семья рассматривает возвращение в Россию сразу после окончания соглашения. Эта новость вызвала широкий отклик среди болельщиков и экспертов.
Однако Владимир Семёнов придерживается более осторожной позиции. Он считает, что хоккеисту имеет смысл провести в НХЛ ещё как минимум один сезон, если позволит здоровье. По мнению тренера, это даст шанс окончательно переписать историю лиги и укрепить собственное наследие.
"Нужно учитывать состояние здоровья, но сил у него ещё достаточно. Саша — мощный парень", — уверен наставник.
Соглашение рассчитано до 2026 года, после чего стороны смогут принять новое решение о продолжении сотрудничества.
По словам его супруги, семья рассматривает возвращение на родину после завершения контракта в НХЛ.
