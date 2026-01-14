Капитан ушёл к сопернику: трансфер Баринова оставил Локомотив без главной опоры на будущее команды

Уход Дмитрия Баринова из Локомотива в ЦСКА требует поиска нового лидера

Переход Дмитрия Баринова из "Локомотива" в ЦСКА стал одним из самых обсуждаемых событий зимнего трансферного окна. Уход многолетнего капитана затронул не только состав, но и внутреннюю атмосферу команды. Ветеран российского футбола Дмитрий Булыкин считает, что главная задача клуба теперь — найти нового лидера.

Фото: NEWS.ru by Сергей Лантюхов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дмитрий Баринов

Почему уход Баринова стал болезненным для Локомотива

Дмитрий Баринов на протяжении многих лет был для "Локомотива" не просто игроком стартового состава, а фигурой, вокруг которой во многом строилась команда. Он прошел с клубом путь от перспективного воспитанника до капитана, который определял ритм игры, отвечал за баланс между атакой и обороной и задавал эмоциональный тон на поле.

Булыкин подчеркивает, что значение Баринова сложно переоценить именно из-за его лидерских качеств. Речь идет не только о футбольных навыках, но и о характере, умении вести за собой партнеров и показывать максимальную самоотдачу в ключевые моменты.

"Он своим примером показывал, как нужно выкладываться на поле. Такие футболисты особенно важны для команды", — сказал экс-нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин.

По его словам, уход игрока подобного калибра всегда ощущается болезненно, даже если трансфер был оформлен корректно и принес клубу финансовую компенсацию.

Трансфер без конфликта, но с последствиями

Булыкин отметил, что расставание с Бариновым прошло в рабочем, "футбольном" формате. Игрок перешел в другой клуб, "Локомотив" получил деньги, а сам полузащитник — новый вызов в карьере. Однако спортивные последствия такого трансфера проявятся уже в ближайшие месяцы.

"Все закончилось по-футбольному. Игрок перешел, клуб получил деньги. Сейчас у "Локомотива” есть время, чтобы найти замену Баринову и побороться за высокие места", — подчеркнул Булыкин.

Он считает важным фактором то, что переход состоялся зимой. Это дает тренерскому штабу время для адаптации состава, а руководству — возможность оценить рынок и внутренние резервы.

Кто станет новым капитаном Локомотива

Отдельного внимания заслуживает вопрос капитанской повязки. После ухода Баринова в команде образовался вакуум не только в центре поля, но и в иерархии раздевалки. По мнению Булыкина, назначение нового капитана не должно быть формальностью.

Он уверен, что подобные решения лучше принимать коллективно, с учетом мнения игроков.

"Футболисты должны проголосовать за того, кто действительно достоин носить капитанскую повязку", — отметил он.

Такой подход, по его словам, позволяет избежать внутренних конфликтов и сразу укрепить авторитет нового лидера в глазах команды.

Что получает ЦСКА вместе с Бариновым

Для ЦСКА переход Дмитрия Баринова — это усиление сразу по нескольким направлениям. Полузащитник известен своей универсальностью, высокой работоспособностью и умением играть в интенсивный, силовой футбол. Он способен закрывать несколько позиций в средней линии и добавлять агрессии в прессинге.

Баринов уже прошел медицинское обследование и отправляется на первый тренировочный сбор с новой командой. Контракт с армейским клубом рассчитан до конца сезона-2028/29, а сумма трансфера составила €2 млн.

Для самого игрока это шанс перезагрузить карьеру, побороться за трофеи и вновь закрепиться в числе ключевых футболистов одного из ведущих клубов страны, сообщает NEWS.ru.

Наследие Баринова в Локомотиве

Дмитрий Баринов выступал за "Локомотив" с 2015 года и за это время стал одной из символичных фигур клуба. В составе железнодорожников он выиграл чемпионат России в 2018 году, а также трижды поднимал над головой Кубок страны. Кроме того, на его счету 23 матча за сборную России.

Несмотря на статус и заслуги, договориться о новом контракте с клубом стороны не смогли. Это стало ключевой причиной расставания, которое, как подчеркивают обе стороны, прошло без публичных конфликтов.

Популярные вопросы о переходе Дмитрия Баринова

Почему Баринов покинул "Локомотив"?

Основной причиной стало отсутствие договоренности по новому контракту, после чего клуб согласился на трансфер.

Насколько важен этот переход для ЦСКА?

Для армейцев это серьезное усиление средней линии и приобретение опытного игрока с лидерскими качествами.

Сможет ли "Локомотив" быстро найти замену капитану?

По мнению экспертов, полноценная замена по уровню лидерства — сложная задача, но у клуба есть время и ресурсы, чтобы справиться с ней.