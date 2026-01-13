Сначала движение, потом нагрузка: безопасный способ войти в форму после каникул

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Возвращение к тренировкам после длинных новогодних каникул часто оборачивается перегрузками и разочарованием, если действовать резко и без учета состояния организма.

Женщина в тренажерном зале с ковриком для йоги
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина в тренажерном зале с ковриком для йоги

Специалисты отмечают, что именно первые дни после праздников закладывают либо устойчивый ритм, либо цепочку травм и срывов. Об этом рассказал тренер-нутрициолог клуба "Лапино Фитнес" Юрий Брабечан.

По его словам, после каникул телу требуется аккуратная адаптация, а не попытка мгновенно вернуться к прежнему уровню нагрузок.

Почему опасен резкий старт тренировок

Брабечан предупредил, что главная ошибка после праздников — сразу начинать с тяжелых и интенсивных тренировок. Организм в этот период, как правило, находится в состоянии отечности, мышцы теряют привычный тонус, а восстановление и сон нарушены.

"После праздников тело обычно отечное, зажатое, мышцы не держат привычный тонус, а сон и восстановление нарушены. В таком состоянии резкий старт с интенсивных нагрузок почти гарантировано приводит к перегрузу и микротравмам", — отметил тренер.

Он подчеркнул, что организму необходим плавный вход в движение. Мягкие разминки, легкая силовая работа, прогулки, растяжка и бассейн позволяют включить мышцы и суставы без стресса и подготовить тело к полноценным тренировкам, сообщает Газета.Ru.

Ошибка жестких диет после праздников

Второй распространенной проблемой тренер назвал резкое ограничение питания сразу после обильного праздничного стола. По его словам, такой подход часто дает обратный эффект и лишь усиливает дискомфорт.

Резкие диеты замедляют обмен веществ, усиливают тягу к сладкому и негативно влияют на эмоциональное состояние. В результате риск срывов становится почти неизбежным. Гораздо эффективнее, как пояснил Брабечан, просто вернуться к базовому режиму питания без крайностей.

Он рекомендовал снизить потребление соли, увеличить количество воды и добавить овощи. В большинстве случаев ощущение тяжести связано не с набором жира, а с избытком соли, алкоголем и обезвоживанием, и отеки уходят самостоятельно в течение нескольких дней.

Восстановление как основа прогресса

Еще одной серьезной ошибкой тренер считает игнорирование восстановления. Праздничные дни почти всегда сопровождаются нарушением сна, недостатком воды и нерегулярным питанием, что напрямую отражается на самочувствии.

Брабечан отметил, что без нормализации сна, питьевого режима и равномерного питания даже самые правильные тренировки не дадут ожидаемого результата. Оптимальная стратегия — сначала восстановить базовые привычки, постепенно добавить физическую активность и лишь затем возвращаться к полноценным нагрузкам.

По его словам, уже через неделю такого режима организм начинает реагировать заметно лучше, а тренировки перестают сопровождаться ощущением разбитости и хронической усталости.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
