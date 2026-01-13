Сначала движение, потом нагрузка: безопасный способ войти в форму после каникул

Возвращение к тренировкам после длинных новогодних каникул часто оборачивается перегрузками и разочарованием, если действовать резко и без учета состояния организма.
Специалисты отмечают, что именно первые дни после праздников закладывают либо устойчивый ритм, либо цепочку травм и срывов. Об этом рассказал тренер-нутрициолог клуба "Лапино Фитнес" Юрий Брабечан.
По его словам, после каникул телу требуется аккуратная адаптация, а не попытка мгновенно вернуться к прежнему уровню нагрузок.
Брабечан предупредил, что главная ошибка после праздников — сразу начинать с тяжелых и интенсивных тренировок. Организм в этот период, как правило, находится в состоянии отечности, мышцы теряют привычный тонус, а восстановление и сон нарушены.
"После праздников тело обычно отечное, зажатое, мышцы не держат привычный тонус, а сон и восстановление нарушены. В таком состоянии резкий старт с интенсивных нагрузок почти гарантировано приводит к перегрузу и микротравмам", — отметил тренер.
Он подчеркнул, что организму необходим плавный вход в движение. Мягкие разминки, легкая силовая работа, прогулки, растяжка и бассейн позволяют включить мышцы и суставы без стресса и подготовить тело к полноценным тренировкам, сообщает Газета.Ru.
Второй распространенной проблемой тренер назвал резкое ограничение питания сразу после обильного праздничного стола. По его словам, такой подход часто дает обратный эффект и лишь усиливает дискомфорт.
Резкие диеты замедляют обмен веществ, усиливают тягу к сладкому и негативно влияют на эмоциональное состояние. В результате риск срывов становится почти неизбежным. Гораздо эффективнее, как пояснил Брабечан, просто вернуться к базовому режиму питания без крайностей.
Он рекомендовал снизить потребление соли, увеличить количество воды и добавить овощи. В большинстве случаев ощущение тяжести связано не с набором жира, а с избытком соли, алкоголем и обезвоживанием, и отеки уходят самостоятельно в течение нескольких дней.
Еще одной серьезной ошибкой тренер считает игнорирование восстановления. Праздничные дни почти всегда сопровождаются нарушением сна, недостатком воды и нерегулярным питанием, что напрямую отражается на самочувствии.
Брабечан отметил, что без нормализации сна, питьевого режима и равномерного питания даже самые правильные тренировки не дадут ожидаемого результата. Оптимальная стратегия — сначала восстановить базовые привычки, постепенно добавить физическую активность и лишь затем возвращаться к полноценным нагрузкам.
По его словам, уже через неделю такого режима организм начинает реагировать заметно лучше, а тренировки перестают сопровождаться ощущением разбитости и хронической усталости.
