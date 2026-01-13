Испанский футбол показал разницу в классе: чему России предлагают учиться с детских лет

Развитие детского футбола предложили перенять у Испании — тренер Игнатьев

Разговоры о будущем российского футбола все чаще смещаются от текущих результатов к системным вопросам подготовки игроков. В условиях международной изоляции особое значение приобретает анализ успешных зарубежных моделей, которые доказали свою эффективность на практике.

Детский футбол

Об этом сообщает бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

По его мнению, одним из ориентиров для отечественного футбола может стать испанская система развития детско-юношеского спорта, выстроенная на уровне национальной федерации и клубных академий.

Испанская модель как пример

Игнатьев отметил, что успехи сборной Испании не являются случайностью или результатом работы одного поколения игроков. За ними стоит многолетняя и последовательная деятельность футбольных специалистов, сумевших выработать устойчивую методику подготовки.

"На фоне того, как играет сборная Испании, можно говорить, что их федерацией была проведена большая работа по развитию игроков. Специалисты там выработали методику и наработки, которые дают определенные результаты", — заявил Борис Игнатьев.

Он подчеркнул, что речь идет не только о тренировочном процессе, но и об организационных подходах, системе отбора и сопровождения молодых футболистов на разных этапах их развития.

Адаптация, а не копирование

При этом экс-наставник сборной России подчеркнул, что механическое копирование чужого опыта не даст эффекта. По его словам, важно детально изучить испанскую модель и понять, какие элементы могут быть адаптированы к российским условиям.

Игнатьев призвал глубже "окунуться" в структуру испанского футбола, проанализировать управленческие решения и попробовать найти решения, которые можно переложить на отечественные реалии. Такой подход, по его мнению, способен дать импульс развитию детско-юношеского футбола даже в сложной внешней обстановке, сообщает Газета.Ru.

Контекст мирового футбола

На фоне этих дискуссий мировой футбол готовится к следующему чемпионату мира. Мундиаль 2026 года пройдет сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде. Впервые в истории турнира в нем примут участие 48 национальных сборных. Старт соревнований запланирован на 11 июня, а финальный матч состоится 19 июля 2026 года.

Однако для российской команды участие в этом турнире остается недоступным. После февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от соревнований под своей эгидой.

Ограничения и их последствия

В результате российские клубы лишены права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная не смогла принять участие в отборе на чемпионат мира 2022 года, пропустила чемпионат Европы 2024 года и не была допущена к жеребьевке мундиаля 2026 года.

В этих условиях вопросы внутреннего развития, прежде всего детско-юношеского футбола, приобретают стратегическое значение. Именно на этом уровне, как считают специалисты, закладывается фундамент будущих результатов.