Маленькая хитрость меняет реакцию организма: сладкое после еды усваивается иначе при соблюдении условий

Десерт после еды не вредит при соблюдении нормы калорий — нутрициолог Брабечан
Спорт

Сладкое после еды нередко воспринимается как вредная привычка, однако в реальности этот вопрос зависит не от самого десерта, а от контекста питания.

Девушка с выпечкой
Фото: www.freepik.com by lookstudio is licensed under Free More info
Девушка с выпечкой

Эксперты обращают внимание, что жесткие запреты чаще приводят к срывам, чем к пользе для здоровья. Об этом сообщает тренер-нутрициолог клуба "Лапино Фитнес" Юрий Брабечан.

По словам специалиста, при сбалансированном рационе и контроле калорий сладкое после основного приема пищи не представляет угрозы для организма и может быть частью нормального питания.

Когда десерт не вредит здоровью

Юрий Брабечан пояснил, что ключевым условием безопасности сладкого остается соблюдение суточной нормы калорий. Если человек не заменяет полноценную еду десертами и не имеет медицинских ограничений, связанных с уровнем сахара или инсулина, проблем не возникает.

"Десерты сами по себе не являются вредными. Если человек укладывается в свой суточный калораж, не заменяет нормальную еду сладким и не имеет медицинских ограничений по сахару или инсулину, то десерт после еды не наносит вреда организму", — отметил тренер-нутрициолог.

Он также указал, что сладкое, съеденное после основного приема пищи, усваивается иначе, чем на голодный желудок. В этом случае повышение уровня глюкозы происходит медленнее, что снижает нагрузку на организм, отмечает Газета.Ru.

Психологический аспект питания

Отдельное внимание специалист уделил психологической стороне вопроса. По его словам, умеренное присутствие десертов в рационе часто помогает избежать вечерних срывов и снижает ощущение постоянных ограничений.

Когда питание воспринимается как гибкое и комфортное, а не как строгая диета, людям проще придерживаться здоровых привычек в долгосрочной перспективе. Именно поэтому, как подчеркнул эксперт, сладкое не стоит автоматически относить к "запрещенным" продуктам.

Когда сладкое становится проблемой

При этом Брабечан отметил, что сложности начинаются в других ситуациях. Речь идет о случаях, когда десерт становится ежедневным и чрезмерным, используется вместо полноценной еды или превращается в способ справляться со стрессом.

В таких условиях сладкое может приводить к перееданию и потере контроля над рационом. Эксперт подчеркнул, что проблема заключается не в самом десерте, а в его количестве и роли в питании.

Как встроить десерт в рацион

Фитнес-тренер порекомендовал подходить к вопросу системно. По его мнению, гораздо эффективнее не запрещать себе сладкое полностью, а следить за составом основного блюда, обеспечивая достаточное количество белка и клетчатки.

Также допустимы разумные ограничения, например один небольшой десерт в день, либо замена части сладкого более легкими вариантами. Отказываться от привычки есть десерт после еды имеет смысл лишь в тех случаях, когда она провоцирует скачки сахара или переедание.

