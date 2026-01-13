Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Две недели без спорта превращают зал в ловушку: как вернуться к тренировкам без удара по сердцу

Спорт

Двухнедельный перерыв в тренировках часто воспринимается как незначительный, однако резкое возвращение к прежнему режиму может обернуться дополнительной нагрузкой для сердца и сосудов.

Люди, занимающиеся спортом в тренажерном зале
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Люди, занимающиеся спортом в тренажерном зале

Именно поэтому после праздников или паузы в занятиях фитнесом специалисты советуют пересматривать привычный темп. О том, как безопасно вернуться в зал, рассказал фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев в комментарии изданию MosTimes.

Почему резкий старт опасен

По словам Мосалева, универсального сценария возвращения к тренировкам не существует. Всё зависит от того, насколько продолжительным был перерыв и сохранялась ли хотя бы минимальная физическая активность. Две недели без зала — это один уровень нагрузки, а более длительное отсутствие спорта требует куда более аккуратного подхода.

Эксперт подчёркивает, что даже после относительно короткой паузы организму необходимо время на адаптацию. Попытка сразу вернуться к прежним весам и интенсивности может стать стрессом и привести к переутомлению.

С чего начинать тренировки

Фитнес-эксперт рекомендует начинать возвращение с лёгких кардио-нагрузок. Первая тренировка должна быть тестовой и направленной на оценку общего самочувствия, а не на результат. Именно такая стратегия позволяет понять, готов ли организм к усложнению программы.

"В любом случае, к нагрузкам нужно возвращаться поэтапно. Сначала на первой тренировке проверить свое спортивное самочувствие и начать с легкого кардио", — отметил фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев.

Дальнейшее увеличение нагрузки, по его словам, возможно только при благоприятной реакции организма.

Роль сердечно-сосудистой системы

Ключевым индикатором готовности к более серьёзным тренировкам Мосалев называет реакцию сердца. Если при лёгком темпе частота сердечных сокращений остаётся в комфортных пределах, можно постепенно добавлять функциональные и силовые упражнения. В противном случае стоит снизить интенсивность.

Эксперт также советует обратить внимание на спокойные форматы занятий. Пилатес, йога и растяжка могут стать оптимальной отправной точкой, позволяя мягко включить тело в тренировочный процесс.

Влияние активности в праздники

Отдельно специалист отметил, что скорость восстановления напрямую зависит от того, как человек проводил праздничные дни. Если в этот период были прогулки, катание на лыжах, сноуборде или другие виды активности, возвращение к тренировкам проходит легче. Полное отсутствие движения, напротив, требует особенно осторожного и постепенного подхода.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
