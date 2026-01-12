Лёд помнит всё: в 43 года легендарный чемпион снова возвращает прыжковую мощь

Плющенко начал восстановление прыжков в 43 года

В 43 года возвращение к сложным элементам в фигурном катании выглядит скорее исключением, чем правилом. Однако для спортсменов с олимпийским прошлым возраст нередко становится не ограничением, а поводом проверить собственные возможности.

Фото: commons.wikimedia.org by Voltmetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгений Плющенко

О намерении вновь работать над прыжками рассказал Евгений Плющенко, опубликовав соответствующее видео. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Возвращение к прыжковому контенту

Двукратный олимпийский чемпион заявил, что начал процесс восстановления прыжков, которые ранее составляли основу его соревновательного арсенала. В подтверждение своих слов он выложил видео, где исполняет два прыжка на льду. Публикация сразу привлекла внимание болельщиков и профессионального сообщества.

"Начал восстанавливать и я свой прыжковый контент. Посмотрим что из этого получится? Это из серии "В бой идут одни старики". Ну а почему нет, в 43-то?" — написал Евгений Плющенко.

Остальные комментарии фигуриста были выдержаны в ироничном ключе. Он дал понять, что относится к происходящему без излишнего пафоса и рассматривает процесс скорее как личный вызов, чем как попытку вернуться в большой спорт.

Мотивация и возрастной фактор

Плющенко отметил, что не считает возраст препятствием для работы над техническими элементами. В своих рассуждениях он сравнил происходящее с символическим возвращением ветеранов "в бой", подчёркивая, что подобный опыт имеет право на существование даже после завершения карьеры.

При этом тренер дал понять, что пока не строит далеко идущих планов. Он намерен наблюдать за результатами тренировок и делиться дальнейшими шагами по мере развития ситуации.

Карьерный контекст

Евгений Плющенко остаётся одной из самых титулованных фигур в истории мужского одиночного катания. Помимо двух золотых олимпийских медалей, в его активе два серебра Олимпийских игр, три победы на чемпионатах мира, семь титулов чемпиона Европы и десять побед на чемпионатах России.

Сегодня Плющенко работает тренером, однако его публикация показала, что связь с соревновательным прошлым для него по-прежнему остаётся живой. Эксперимент с восстановлением прыжков стал напоминанием о том, какую роль техника играет в наследии спортсмена даже после завершения активных выступлений.