Большая ставка не сыграла: Ледниковый период остался без идеального ведущего тандема

Губерниев назвал себя партнёром мечты Загитовой в "Ледниковом периоде"

Телепроект "Ледниковый период" вновь стал поводом для обсуждений не только спортивных результатов, но и возможных творческих союзов.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Губерниев

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев публично высказался о роли, которую мог бы сыграть в проекте, если бы обстоятельства сложились иначе. Его слова прозвучали в контексте обсуждения работы фигуристки Алины Загитовой в качестве телеведущей. Об этом сообщает издание Metaratings.

Оценка потенциального тандема

Дмитрий Губерниев заявил, что считает себя идеальным партнёром для Алины Загитовой в "Ледниковом периоде". По его мнению, именно такой дуэт мог бы обеспечить проекту максимальный успех и сделать выступление фигуристки по-настоящему ярким. При этом журналист сразу обозначил, что подобный сценарий невозможен по формальным причинам.

"У Загитовой был бы абсолютный успех в "Ледниковом периоде", если бы она вела его со мной. Поскольку я работаю на ВГТРК и "Газпром-Медиа", это невозможно", — отметил Дмитрий Губерниев.

Он также подчеркнул, что Загитовой не стоит воспринимать это как проблему и повод для разочарования.

Причины и профессиональные ограничения

Губерниев пояснил, что его занятость и контрактные обязательства с крупными медиахолдингами не позволяют участвовать в проекте в качестве ведущего. Именно этот фактор, по его словам, исключает возможность совместной работы с Загитовой, несмотря на его личную уверенность в успешности такого тандема.

Журналист добавил, что в нынешнем формате "Ледниковый период" всё равно будет выглядеть достойно, пусть и без того эффекта, который, как он считает, мог бы возникнуть при его участии. Он дал понять, что оценивает перспективы проекта сдержанно, но без критики.

Оценка Алины Загитовой

Отдельно Губерниев остановился на профессиональных качествах Алины Загитовой. Он отметил, что считает её хорошей ведущей, подчеркнув её рост и работу над собой после завершения спортивной карьеры. В качестве аргумента он напомнил о её победах в различных опросах и рейтингах.

По словам комментатора, у Загитовой уже есть сильные партнёры по проекту, включая Алексея Ягудина и других известных участников. При этом он дал понять, что по-прежнему воспринимает себя как "партнёра мечты" фигуристки, пусть и в теоретическом смысле.