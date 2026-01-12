Удар по Венесуэле вышел боком: США предлагают отстранить от чемпионата мира

Доминик Гашек призвал лишить США ЧМ-2026 по футболу

Призыв лишить США права принимать чемпионат мира по футболу прозвучал не из политических кругов, а от бывшего спортсмена с мировым именем.

Жёсткое заявление последовало на фоне военной операции Вашингтона в Латинской Америке и быстро вышло за рамки спортивной дискуссии. Об этом написал экс-хоккейный вратарь Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X.

Позиция Доминика Гашека

Бывший голкипер выступил в поддержку идеи лишения США статуса страны-хозяйки чемпионата мира по футболу. По его мнению, действия американских властей не соответствуют базовым принципам демократии и международного права. Гашек связал проведение крупных спортивных турниров с политической ответственностью государств.

"Я поддерживаю возможное лишение США чемпионата мира. То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия. Это способствует легализации её преступлений", — написал Доминик Гашек.

В дальнейшем спортсмен развил свою мысль, указав, что международные соревнования не должны становиться инструментом политического прикрытия силовых действий.

Контекст американской операции

Поводом для резкой реакции стала операция США в Венесуэле, проведённая 3 января. Американские силы нанесли массированный удар, после чего президент страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес были захвачены и вывезены в Нью-Йорк. Эти действия вызвали широкий международный резонанс.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом. По версии Вашингтона, они якобы были причастны к наркотерроризму и представляли угрозу не только для региона, но и для самих Соединённых Штатов.

Чемпионат мира и международная реакция

Чемпионат мира по футболу 2026 года запланирован к проведению сразу в трёх странах — США, Мексике и Канаде. Турнир должен пройти с 11 июня по 19 июля, что делает Соединённые Штаты ключевой принимающей стороной.

На этом фоне заявление Гашека стало примером того, как события в сфере международной безопасности начинают напрямую влиять на спортивную повестку. Его позиция отражает растущую тенденцию к политизации крупных спортивных мероприятий.