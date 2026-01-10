Фигуристка вернулась в академию после громкого скандала с матерью: короткая фраза Плющенко закрыла все вопросы

Двукратный олимпийский чемпион объяснил возвращение Костылевой

Спортивная индустрия редко обходится без громких скандалов и неожиданных поворотов, но история вокруг юной фигуристки Елены Костылевой выделяется даже на этом фоне. После шквала взаимных обвинений, публичного разрыва и стремительного перехода в другую школу, всё вернулось на круги своя.

Фото: commons.wikimedia.org by Voltmetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Евгений Плющенко

Всю ситуацию в своём Telegram-канале предельно кратко прокомментировал её наставник, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Лаконичное объяснение от наставника

Вместо пространных разъяснений или анализа произошедшего конфликта Евгений Плющенко выбрал лаконичный и эмоционально заряженный ответ на многочисленные вопросы поклонников и журналистов. В своём обращении он прямо сослался на принцип, который часто выходит за рамки сугубо деловых отношений в спорте высших достижений.

"Дорогие друзья! Меня уже все замучили и спрашивают: "Почему Лена Костылева вернулась и вы ее обратно взяли?" Своих не бросаем", — заявил знаменитый тренер.

Эта короткая фраза, ставшая официальной позицией, закрыла публичную полемику вокруг профессионального будущего фигуристки, но оставила за кадром детали урегулирования глубокого личного конфликта.

Хронология стремительных перемен

Решение о прекращении сотрудничества между академией Плющенко и Еленой Костылевой было обнародовано 21 декабря. Вслед за этим спортсменка, чьё имя было на слуху из-за скандала с обвинениями в адрес её матери, оперативно перешла под опеку тренера Софьи Федченко. Казалось, что пути ученицы и наставника разошлись окончательно.

Однако этот этап продлился менее трёх недель. Уже 8 января стало известно, что совместная работа Костылевой и Федченко прекращена. В тот же день последовала информация о возвращении фигуристки обратно в академию Евгения Плющенко. Такая скорость и кардинальность перемен свидетельствуют о сложных закулисных переговорах и, возможно, вмешательстве лиц, заинтересованных в сохранении рабочей связки.

Корни конфликта: обвинения и контробвинения

Нынешнее примирение стало кульминацией острого публичного скандала, разразившегося в конце ноября. Тогда Евгений Плющенко сделал серьёзное заявление, обвинив мать фигуристки, Ирину Костылеву, в жестоком обращении с дочерью, включая применение физического насилия. В качестве доказательства продюсер Яна Рудковская опубликовала в своём Telegram-канале фотографии с видимыми следами на теле юной спортсменки.

В ответ Ирина Костылева выдвинула свои претензии. После выступления дочери в Минске она запретила ей участвовать в ледовых шоу Плющенко, обвинив самого тренера в том, что он не выплачивал фигуристке полагающееся вознаграждение. Несмотря на этот родительский запрет, Елена Костылева продолжила кататься в шоу, что лишь обострило противостояние между взрослыми, отвечающими за её карьеру.

Что стоит за принципом "своих не бросают"

Возвращение под крыло академии Плющенко, несмотря на все перипетии, может говорить о нескольких вещах. Во-первых, о признании сложившейся тренировочной системы как наиболее эффективной для юной фигуристки на текущем этапе. Во-вторых, оно подчеркивает авторитет и влияние самого Плющенко, который сумел разрешить, по крайней мере внешне, крайне запутанную ситуацию.

Главный вопрос, который остаётся открытым, — это дальнейшие взаимоотношения со стороны матери и законного представителя спортсменки. Принципиальная позиция тренера, выраженная в ёмкой фразе, безусловно, нашла отклик у публики. Но она же возлагает на его академию повышенную ответственность за благополучие, безопасность и профессиональный рост юной звезды, чья спортивная судьба оказалась в центре громкого медийного скандала.