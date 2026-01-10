Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Двукратный олимпийский чемпион объяснил возвращение Костылевой
Сладкая газировка и пакетированные соки провоцируют потерю влаги — терапевт Исковских
Мошенники похищают аккаунты на Госуслугах под видом капремонта — Angara Security
Защитник Георгий Джикия близок к уходу из турецкого "Антальяспора"
Аренда квартиры в 2026 году будет в два раза дешевле покупки — эксперт Селезнев
Четырёхдневка возможна в IT и креативных индустриях с 2026 года — эксперт Трепольский
Мошенники атакуют через доверие и чувство долга сотрудников — эксперт Дмитрий Исаев
75 процентов респондентов включили путешествия в главные планы на 2026 год
Трамп обещает быстро перезапустить нефтяную отрасль в Венесуэле

Победа ускользнула в концовке: как Рублёв выиграл первый сет, но уступил в полуфинале турнира в Гонконге

Теннисист Андрей Рублев проиграл в полуфинале турнира ATP-250 в Гонконге
Спорт

В упорном трёхсетовом поединке российский теннисист Андрей Рублёв остановился в шаге от финала турнира ATP-250 в Гонконге. Его путь прервал итальянец Лоренцо Музетти, сумевший взять верх в матче, длившемся почти три часа. Эта неудача не умаляет заслуг Рублёва, который по-прежнему остаётся одним из сильнейших игроков мира в нейтральном статусе.

Андрей Рублёв
Фото: commons.wikimedia.org by Ausmor627, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Андрей Рублёв

Ход решающего матча в Гонконге

Матч за выход в финал получился крайне напряжённым и равным. Первый сет растянулся на тай-брейк, где Рублёв проявил хладнокровие и точность, одержав победу со счётом 7:6 (7:3). Однако в следующей партии инициатива начала ускользать. Музетти, демонстрируя упорство и разнообразную игру, сумел взять верх во втором сете со счётом 7:5, переведя встречу в решающую стадию.

В третьем сете физическая и психологическая усталость дала о себе знать. Рублёв, несмотря на стабильную подачу без двойных ошибок, уступил со счётом 4:6. Общее время матча составило 2 часа 43 минуты, что говорит о высоком накале борьбы и отсутствии явного фаворита на корте. Каждый гейм требовал максимальной концентрации от обоих спортсменов.

Статистическое отражение борьбы

Цифры ярко иллюстрируют, насколько плотным и сбалансированным был поединок. Андрей Рублёв продемонстрировал отличную подачу, семь раз отправив мяч навылет (эйс) и ни разу не допустив двойной ошибки. Однако проблемы возникли с реализацией брейк-пойнтов: из семи заработанных возможностей взять подачу соперника россиянину удалось успешно воспользоваться лишь одной.

Лоренцо Музетти, в свою очередь, подал пять эйсов и допустил две двойные ошибки. Но его ключевым преимуществом стала эффективность на приёме: итальянец создал десять брейк-шансов и сумел реализовать три из них. Эта разница в конверсии решающих моментов и стала одним из факторов, предопределивших итог встречи в пользу итальянского теннисиста.

Позиции игроков в текущем сезоне

Для Андрея Рублёва, олимпийского чемпиона и обладателя множества титулов, этот турнир стал важной частью подготовки к предстоящим стартам. В активе россиянина 21 победа на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), 17 из которых — в одиночном разряде. Он также входил в состав сборной России, завоевавшей Кубок Дэвиса и Кубок ATP в 2021 году.

Для Лоренцо Музетти выход в финал турнира в Гонконге — значительный успех, который позволит ему укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Победа над игроком топ-уровня, каким является Рублёв, всегда служит важным моральным и профессиональным стимулом для дальнейшего роста. Оба спортсмена показали теннис высочайшего качества, достойный финальных стадий более престижных соревнований.

Контекст выступления в условиях нейтрального статуса

Важно отметить, что Андрей Рублёв, как и все российские теннисисты, выступает на международных турнирах в нейтральном статусе. Это связано с решением Международной федерации тенниса (ITF), приостановившей в 2022 году членство национальных федераций России и Беларуси. Данные меры также лишили спортсменов из этих стран права участвовать в командных соревнованиях, таких как Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг.

Несмотря на эти ограничения и дополнительное психологическое давление, российские игроки продолжают демонстрировать выдающиеся результаты на корте. Их участие и конкурентная борьба на турнирах серии ATP остаются неотъемлемой частью мирового тенниса, а каждый матч, подобный поединку в Гонконге, подтверждает их высокий класс и спортивный характер.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Наука и техника
Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Газ
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Садоводство, цветоводство
Томат "Малиновка яблочная" даёт плоды до 1 кг
Популярное
Космос сорвался с цепи: объект нарушил предел, о котором предпочитали молчать слишком долго

Астрономы нашли гигантский астероид с рекордным вращением. Почему 2025 MN45 меняет представления о строении космических тел и важно для науки.

Астероид 2025 MN45 стал самым быстро вращающимся крупным объектом — Popular Science
Минус две трети экспорта в Россию: названы потери ЕС от санкций
Сколько миллиардов евро потерял Евросоюз из-за санкций против России
Сокровище для тех, кто любит простоту: зелёный оберег, который очищает атмосферу и украшает интерьер
Тренд, который вытесняет бейсболку: модницы летом 2026 будут охотиться только за этим аксессуаром
План возмездия: Россия готовит США сюрпризы после инцидента с танкером Marinera Любовь Степушова Проект обновления российских банкнот продлён до 2028 года Виктор Пахомов В Венесуэле нефтяной сектор остаётся ключевым фактором конфликта Юрий Бочаров
Ракета "Орешник": удар возмездия или начало новой стратегии России в СВО?
Мини-джунгли за копейки: январь превращается в идеальный месяц для размножения этих комнатных растений
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Чёрный гигант с мозгом хищника: гепард морских глубин оказался умнее человека вопреки мифам
Последние материалы
Усадьба Барышниковых заброшена более 100 лет
Блонд, тёмные базы и сложные красные оттенки вошли в тренды 2026 года — Vogue
Сладкая газировка и пакетированные соки провоцируют потерю влаги — терапевт Исковских
Гиперпигментация кожи связана с УФ-излучением и гормональными изменениями
Прямота Овнов часто воспринимается как резкость
Мошенники похищают аккаунты на Госуслугах под видом капремонта — Angara Security
Защитник Георгий Джикия близок к уходу из турецкого "Антальяспора"
Скорпионы чаще других разрушают спокойные отношения
Аренда квартиры в 2026 году будет в два раза дешевле покупки — эксперт Селезнев
Суперколония аргентинских муравьёв насчитывает сотни миллиардов особей — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.