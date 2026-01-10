Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Турции — невостребован, в России — без предложений: в каком трансферном тупике оказался Георгий Джикия

Защитник Георгий Джикия близок к уходу из турецкого "Антальяспора"
Спорт

Карьера опытного защитника в Турции, судя по всему, может оказаться недолгой. Новый тренерский штаб турецкого "Антальяспора" планирует сделать ставку на молодёжь, что ставит под вопрос место в команде ветерана обороны. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на спорте", информируя о близком расставании клуба с бывшим капитаном московского "Спартака" Георгием Джикией.

Георгий Джикия
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Георгий Джикия

Причины возможного ухода из Турции

Главным инициатором предстоящих перемен стал новый наставник команды Сами Угурлу, который намерен перестроить состав, делая акцент на перспективных футболистах молодого возраста. В такой концепции 32-летний Джикия, несмотря на свой опыт, перестаёт рассматриваться как ключевая фигура. Руководство клуба согласно с этой позицией, причём немаловажную роль играет финансовый аспект.

Годовой оклад защитника составляет около 800 тысяч евро, что является значительной статьёй расходов для "Антальяспора". Продажа игрока позволила бы не только освободить зарплатную ведомость, но и получить трансферную компенсацию. По данным источника, турецкая сторона рассчитывает выручить за переход Георгия Джикии не менее одного миллиона евро. Сам футболист, как сообщается, давно хотел бы вернуться в Российскую Премьер-Лигу.

Контекст недавних переходов и текущая форма

Переход Георгия Джикии в "Антальяспор" состоялся сравнительно недавно — в июле 2025 года. Предшествовал этому короткий период выступлений за подмосковные "Химки". Несмотря на то что футболисту уже 32 года, эксперты единодушно отмечают, что он сохранил отличную физическую кондицию. Его опыт, игровой интеллект и лидерские качества могли бы серьёзно усилить оборонительные редуты многих клубов российской премьер-лиги.

"Его переход в турецкий клуб состоялся в июле 2025 года после непродолжительного выступления за "Химки". По мнению экспертов, несмотря на возраст (32 года), Джикия сохраняет прекрасную физическую форму и может усилить оборонительные линии многих клубов чемпионата России", — отмечается в сообщении канала.

Это мнение подкрепляет интерес к возможному возвращению игрока в РПЛ, хотя на текущий момент официальных предложений, по имеющейся информации, не поступало.

История ухода из "Спартака" и перспективы возвращения

Расставание Джикии с московским "Спартаком", за который он долгие годы был капитаном и одним из символов, стало одним из громких событий отечественного футбола в мае 2024 года. Игрок покинул красно-белых на правах свободного агента после серьёзного конфликта с тогдашним главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Несмотря на болезненность этого разрыва, сам футболист неоднократно подчёркивал, что не держит обиды на клуб и сохраняет самые тёплые чувства к его многомиллионной армии болельщиков.

Тема возможного возвращения в стан "красно-белых" периодически возникает в медийном пространстве. Ранее агент футболиста Владимир Кузьмичев публично заявлял, что Джикия рассматривает такой вариант развития своей карьеры. Однако любое подобное решение будет зависеть от взаимной заинтересованности как самого игрока, так и нынешнего руководства и тренерского штаба легендарного московского клуба.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
