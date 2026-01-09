15 минут вместо часов в фитнес-клубе: схема тренировок, которая держит моделей в идеальной форме

Функциональный тренинг все чаще называют главным секретом формы мировых моделей. Он помогает выглядеть подтянуто без изнуряющих тренировок и перегрузки суставов. Такой подход легко вписывается даже в самый плотный график съемок и перелетов.
Функциональные тренировки строятся вокруг естественных движений тела: баланса, координации, контроля корпуса и работы с собственным весом. В отличие от классического силового фитнеса, здесь нет цели нарастить объемные мышцы или работать с предельными весами. Основная задача — сделать тело сильным, выносливым и визуально подтянутым.
Для моделей это особенно важно. Им необходимо сохранять четкие линии, хорошую осанку и легкость движений, не перегружая суставы и связки. Функционал позволяет тренироваться регулярно, не накапливая усталость, и быстрее восстанавливаться между съемками и показами.
Жизель Бюндхен давно отказалась от классических силовых тренировок. Она делает ставку на функциональную йогу, которая сочетает работу на силу, гибкость и дыхание. В динамичных связках виньясы активно включаются мышцы кора, спины и ног, а балансные положения развивают устойчивость и контроль тела.
Такой формат помогает Жизель поддерживать осанку и снижать нагрузку на поясницу. Большая часть ее практики — это планки с вариациями, выпады с контролем корпуса и упражнения на равновесие. Даже короткие занятия по 15-20 минут дают эффект тонуса без ощущения "забитости" мышц.
Тренировки Кендалл Дженнер построены вокруг функционального подхода с акцентом на стабилизацию. Вместо тяжелых штанг — планки, анти-ротационные движения и упражнения на баланс. Такой формат помогает поддерживать стройность и четкие линии тела, которые необходимы для подиума.
Кендалл отмечала, что именно функциональные круги позволяют ей легче переносить перелеты и многочасовые съемки. Тело становится более устойчивым к нагрузкам, а мышцы — выносливыми, но без лишнего объема. Многие упражнения из ее программы легко выполнять дома без оборудования.
Роузи Хантингтон-Уайтли много лет занимается пилатесом на реформере — одним из самых популярных направлений функционального тренинга среди моделей. Контролируемые движения и работа с глубокими мышцами формируют мягкий, "вытянутый" рельеф без перегрузки.
Пилатес помогает Роузи поддерживать спину и шею во время долгих съемок. Медленное сопротивление усиливает мышцы корпуса и ног, не провоцируя рост массы. Даже домашние варианты упражнений — подъемы таза, планки с микродвижениями, скручивания с контролем живота — дают заметный эффект.
Адриана Лима сочетает функциональные тренировки с боксом. Такой формат развивает выносливость, скорость и координацию, сохраняя сухой рельеф. В ее тренировках почти нет классических силовых схем — основа строится на работе с собственным весом и коротких интенсивных интервалах.
Бокс Лима дополняет упражнениями на стабилизацию: планками, медленными выпадами и движениями с активным включением кора. Она не раз подчеркивала, что именно такая комбинация позволяет оставаться в форме без хронической усталости и травм.
Эльза Хоск делает ставку на функциональные тренировки с минимальными отягощениями. Ее подход — это медленные, точные движения, работа на подвижность тазобедренных суставов и глубокие мышцы корпуса. Такой формат формирует аккуратный рельеф и вытянутые линии тела.
В своих тренировках Эльза часто использует упражнения на баланс, махи ногами в контролируемом темпе и раскрытие грудного отдела. Она подчеркивает, что важнее не количество повторений, а качество движения и концентрация.
Классический силовой фитнес ориентирован на рост силы и мышечной массы, что не всегда подходит модельной фигуре. Функциональные тренировки, наоборот, работают с телом комплексно: укрепляют мышцы-стабилизаторы, улучшают осанку и координацию. Результат заметен быстрее за счет вовлечения всего тела в каждом движении.
Функциональный тренинг ценят за универсальность и безопасность. Он подходит для дома, зала и даже путешествий. При этом требует внимательности к технике и концентрации.
Преимущества:
Недостатки:
Подойдут ли они новичкам?
Да, функциональный тренинг легко адаптируется под любой уровень подготовки.
Можно ли заниматься дома?
Большинство упражнений не требуют оборудования и подходят для домашних тренировок.
Когда виден результат?
Первые изменения в тонусе и осанке заметны уже через 2-3 недели регулярных занятий.
