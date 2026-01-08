Скандал, шоу, побои и возвращение: неспортивная драма, которая окончательно добила имидж фигуристки Костылевой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

История с переходом юной фигуристки от одного наставника к другому вновь оказалась в центре внимания, высветив закулисные конфликты и публичные обвинения. Олимпийская чемпионка, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская в своём Telegram-канале резко отозвалась о возвращении Елены Костылевой к тренеру Евгению Плющенко.

Елена Костылева
Фото: ВК-сообщество Федерации фигурного катания на коньках г. Москва by Ольга Тимохова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Елена Костылева

По её мнению, эта затянувшаяся сага привела к тому, что её участников перестают воспринимать как живых людей, а спортсменка теперь вынуждена жить с определённым ярлыком.

Клеймо и публичная оценка

В своём комментарии Елена Вайцеховская акцентировала внимание на тех формулировках, которые сопровождали разрыв и последующее возвращение фигуристки. Журналистка указала, что для профессионального атлета подобные оценки — это серьёзное пятно на репутации. Она процитировала возможные обвинения в адрес Костылевой, которые, по её мнению, теперь будут следовать за спортсменкой.

"Привыкла к тусовкам, шоу, отсутствию режима…" — для спортсмена такие слова — это именно клеймо", — написала Елена Вайцеховская.

Этот публичный вердикт, по мысли Вайцеховской, накладывает отпечаток на дальнейшее восприятие карьеры юной фигуристки, превращая её спортивный путь в некое срежиссированное действо. Возвращение в академию "Ангелы Плющенко", состоявшееся 8 января, последовало за кратким, двухнедельным периодом работы с тренером Софьей Федченко, что добавило всей истории дополнительной турбулентности.

Контекст скандала и обвинений

Нынешняя ситуация стала продолжением громкого скандала, разразившегося в конце ноября. Тогда Евгений Плющенко публично обвинил мать фигуристки, Ирину Костылеву, в жестоком обращении с дочерью, вплоть до применения физического насилия. Вскоре продюсер Яна Рудковская опубликовала в своём Telegram-канале фотографии, на которых были видны следы, интерпретированные как последствия побоев на теле юной спортсменки.

Ответом Ирины Костылевой стало запрещение дочери участвовать в шоу Плющенко после её выступления в Минске, а также обвинения в адрес тренера в том, что он оставил фигуристку без заработной платы. Эти взаимные претензии, вынесенные на публику, создали крайне напряжённый и токсичный фон вокруг пятнадцатилетней спортсменки, где профессиональные решения оказались тесно переплетены с личными конфликтами и обвинениями.

Последствия для спортивной карьеры

Возвращение к Плющенко в такой обстановке ставит под вопрос не только текущие тренировочные процессы, но и долгосрочные перспективы Елены Костылевой. Публичное обсуждение её личной жизни, обвинения в адрес её матери и оценка её профессиональных качеств через призму "клейма" создают беспрецедентное психологическое давление. История демонстрирует, как внутрикорпоративные конфликты в фигурном катании выходят за пределы спортивных арен, превращаясь в медийное шоу, где карьера молодой атлетки рискует стать заложником отношений между взрослыми участниками противостояния.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
