Виза вместо медали: Европейская федерация тяжелой атлетики сделала жесткий шаг в защиту российских атлетов

Спорт

Европейская федерация тяжелой атлетики (EWF) приняла беспрецедентное решение, полностью перенеся чемпионат Европы среди юниоров и атлетов U23 из Польши в Албанию. Главной причиной стала принципиальная позиция организации по вопросу доступности соревнований для всех спортсменов, о чём сообщается в официальном заявлении на её сайте.

Штанга
Фото: commons.wikimedia.org by dronepicr, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Штанга

Исходной точкой послужили трудности с получением виз для участников из России и Беларуси, с которыми столкнулся планируемый в Польше турнир 2026 года.

Принципиальная позиция EWF

В своём коммюнике федерация сделала сильный акцент на ключевых спортивных ценностях. Её руководство выступает за инклюзивность, равные возможности и единство в спорте, прямо заявляя о недопустимости дискриминации по политическим мотивам. Этот шаг особенно заметен на фоне общей геополитической напряжённости, которая часто затрагивает международные соревнования.

"Федерация выступает за инклюзивность, равные возможности и единство в спорте и не приемлет дискриминации по политическим или геополитическим признакам, особенно в то время, когда во всем мире растет напряженность в этой области", — говорится в сообщении EWF.

Организация подчеркнула, что её приверженность защите прав атлетов на честное участие остаётся неизменной. Таким образом, выбор в пользу Албании в качестве нового хозяина чемпионата, который пройдёт в октябре 2026 года, стал не просто логистической мерой, а символическим жестом.

Контекст международных рекомендаций

Решение европейской федерации не существует в вакууме, а перекликается с недавними изменениями в политике глобальных спортивных органов. В частности, 11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил рекомендацию, призывающую снять ограничения для молодых спортсменов из России и Беларуси. Однако окончательное право классифицировать, какие именно соревнования считаются юношескими, остаётся за каждой международной федерацией.

Эта история началась в марте 2022 года, когда МОК, напротив, рекомендовал отстранить российских и белорусских спортсменов от международных стартов. Позже, в декабре 2023 года, позиция смягчилась: комитет допустил возможность участия нейтральных атлетов из этих стран в Олимпиаде-2024 в Париже. В итоге под нейтральным флагом, без национальной символики, выступили 15 россиян.

Последствия и значение переноса

Перенос крупного континентального первенства из-за визовых проблем — случай, привлекающий внимание к более широкой проблеме. Он демонстрирует, как политические решения на государственном уровне могут напрямую влиять на календарь спортивных мероприятий и карьеру молодых атлетов, для которых юниорские и молодёжные турниры являются критически важным этапом.

Для европейской тяжёлой атлетики это решение означает попытку сохранить целостность спортивного сообщества и обеспечить конкурентную среду. Албания, как новая принимающая сторона, теперь должна в сжатые сроки подготовить инфраструктуру для приёма сотен участников. И хотя такой перенос создаёт организационные сложности, он позволяет избежать ситуации, когда часть квалифицированных спортсменов оказывается исключённой из борьбы не по своей спортивной вине.

Этот прецедент может повлиять на подход других международных федераций при выборе мест проведения своих турниров, делая доступность виз для всех участников одним из ключевых критериев. Событие в Албании в 2026 году станет практической проверкой декларируемых принципов инклюзивности на деле.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
