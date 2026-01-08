Большой тренер для большого клуба: почему в Испании верят в успех Карседо в московском Спартаке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Хуан Кастро, занимающий пост шеф-редактора влиятельного испанского спортивного издания Marca, поделился своим мнением о назначении соотечественника Хуана Карседо главным тренером московского "Спартака". Об этом журналист рассказал в интервью корреспонденту "Чемпионата".

Стадион Лукойл Арена
Фото: Дмитрий Плотников by Вячеслав Погодин
Стадион Лукойл Арена

Красно-белые заключили контракт с новым наставником до лета 2028 года, что свидетельствует о серьёзных долгосрочных планах клуба. До перехода в российскую столицу Карседо успел поработать с кипрским "Пафосом", где проявил себя как амбициозный и современный специалист.

Оценка профессионального уровня Карседо

По мнению Хуана Кастро, новый тренер "Спартака" обладает всеми качествами, необходимыми для работы в клубе такого уровня. Испанский редактор подчеркнул, что Карседо уже успел набрать серьёзный тренерский опыт, несмотря на относительно молодой возраст. Важным пунктом в его резюме стало руководство командой в матчах престижной Лиги чемпионов, что является проверкой на прочность для любого тактика.

Этот опыт работы на европейской арене, как полагает Кастро, должен помочь Хуану Карседо адаптироваться к высоким требованиям российского футбола. Наставнику предстоит не только выстроить игру команды, но и справиться с колоссальным медийным давлением, которое всегда сопровождает один из самых титулованных клубов страны. Специалисту даётся достаточно времени на реализацию своих идей, о чём говорит длительность контракта.

Полемика об испанских тренерах в России

В своём комментарии шеф-редактор Marca отдельно затронул тему репутации испанских специалистов в российском чемпионате. Сложился определённый стереотип, согласно которому тренеры из Испании не могут достичь значительных успехов в РПЛ. Эта точка зрения часто всплывает в медиа при каждом новом подобном назначении, создавая дополнительный фон для работы.

Хуан Кастро считает такой подход несостоятельным. Он призывает не возводить частные наблюдения или отдельные неудачи в ранг незыблемого правила. Истории футбола известны множество примеров, когда специалисты из одной страны блестяще проявляли себя в чемпионатах с совершенно иной футбольной культурой. Успех зависит не от национальности, а от конкретной личности, её методик и умения найти общий язык с игроками.

"Разговоры о том, что испанские тренеры никогда не добивались успеха в России, — это какой-то анекдот. Не стоит принимать их за аксиому или закон", — заявил шеф-редактор Marca Хуан Кастро.

Задачи и контекст нового назначения

Для самого Хуана Карседо переход в "Спартак" становится важнейшим карьерным вызовом. Ему предстоит не только конкурировать за высокие места в отечественном чемпионате, но и, вероятно, в ближайшей перспективе вернуть команду в еврокубки. Работа в "Пафосе" была хорошей школой, однако масштаб задач, инфраструктуры и внимания в Москве несоизмеримо выше.

Назначение испанца продолжает заметную тенденцию в российском футболе, где всё больше клубов делают ставку на европейских, в частности испаноязычных, специалистов. Их привлекают современным подходом к тренировочному процессу, тактической гибкостью и вниманием к работе с молодёжью. Период адаптации к местным реалиям, включая погодные условия и специфику календаря, будет для Карседо ключевым.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
