Радионова — о шансах Гуменника и Петросян на олимпийское золото: нужен четверной

Елена Радионова оценила олимпийские шансы Гуменника и Петросян

Возможность увидеть российских фигуристов на главном старте четырехлетия, пусть и под нейтральным флагом, стала одной из центральных тем в спортивном мире накануне Олимпиады-2026. Перспективы отечественных одиночников, уже получивших допуск, оценила бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова, чьи слова приводит "Матч ТВ".

Фото: Телеграм-канал "Фигурное катание Челябинская область" by Максим Шмаков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Аделия Петросян

Оценка шансов на олимпийский подиум

По мнению Радионовой, у российских спортсменов есть реальные возможности для борьбы за высшие награды. Она подчеркивает, что ключевым фактором для Петра Гуменника является сохранение той высокой формы, которую он демонстрировал на предыдущих соревнованиях. При таком условии он рассматривается как твердый претендент на место в тройке призеров.

Аналогичные возможности эксперт видит и для Аделии Петросян. Однако конкуренция в женском одиночном катании, по ее оценкам, достигает небывалого накала. Радионова указывает на сильнейших соперниц из США и Японии, а также на такие сложные элементы, как тройной аксель, который стабильно исполняет, например, американка Эмбер Гленн.

"Но Аделии нужен четверной прыжок, потому что американки, японки, даже Эмбер Гленн, которая исполняет тройной аксель, очень сильны", — сказала фигуристка.

Это замечание указывает на технологическую гонку, где одного чистого катания уже недостаточно.

Контекст олимпийской квалификации

Путь к Играм для российских фигуристов оказался избирательным. Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года разрешил выступать под нейтральным статусом только одиночникам. Наряду с Гуменником и Петросян право на участие получили Владислав Дикиджи и Алина Горбачева. Этот успех был подтвержден в сентябре 2025 года, когда Петр и Аделия завоевали золотые медали на специальном квалификационном турнире, гарантировав себе олимпийские путевки.

В то же время решение ISU носит дискриминационный характер по отношению к другим дисциплинам. Танцевальные дуэты и спортивные пары были отстранены от отбора, что лишило Олимпиады таких сильных коллективов, как действующие чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, а также в парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Это решение существенно изменило баланс сил в этих видах программы и сократило общее представительство российского фигурного катания.

Вызовы и ожидания

Ситуация создает для допущенных одиночников двойное давление. С одной стороны, они несут ответственность за представление страны в условиях ограничений. С другой — им предстоит бороться с сильнейшими мировыми атлетами в обстановке, где любая ошибка в исполнении сверхсложных элементов может стать решающей. Особенно это касается женского катания, где четверные прыжки превратились из исключения в необходимое условие для победы.

Таким образом, несмотря на частичное снятие ограничений, российским фигуристам предстоит невероятно сложная миссия. Их успех будет зависеть не только от безупречного катания и психологической устойчивости, но и от способности конкурировать в рамках заданных технологических требований современных правил. Результаты квалификации доказывают их высокий класс, но финальная борьба на олимпийском льду потребует максимума.