Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Блокировка выезда с парковки влечет штраф до 3 тысяч рублей — автоюрист Воропаев
Туроператорам рекомендовано прекратить продажу туров в Венесуэлу
Программа Дальнего Востока дает землю в безвозмездное пользование — юрист Русяев
Ученые KAIST разработали порошок для мгновенной остановки кровотечения
Брюки с низкой посадкой и ботфорты визуально укорачивают рост невысоких девушек
Сочные вареники получаются из начинки с сырым картофелем и луком
Январский посев применяют для культур с длительным периодом роста — Actualno
Рождественский кекс с сухофруктами и орехами удивит насыщенным вкусом
"КамАЗ" выпустил первый тягач 65956 семейства К5

Радионова — о шансах Гуменника и Петросян на олимпийское золото: нужен четверной

Елена Радионова оценила олимпийские шансы Гуменника и Петросян
Спорт

Возможность увидеть российских фигуристов на главном старте четырехлетия, пусть и под нейтральным флагом, стала одной из центральных тем в спортивном мире накануне Олимпиады-2026. Перспективы отечественных одиночников, уже получивших допуск, оценила бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова, чьи слова приводит "Матч ТВ".

Аделия Петросян
Фото: Телеграм-канал "Фигурное катание Челябинская область" by Максим Шмаков, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Аделия Петросян

Оценка шансов на олимпийский подиум

По мнению Радионовой, у российских спортсменов есть реальные возможности для борьбы за высшие награды. Она подчеркивает, что ключевым фактором для Петра Гуменника является сохранение той высокой формы, которую он демонстрировал на предыдущих соревнованиях. При таком условии он рассматривается как твердый претендент на место в тройке призеров.

Аналогичные возможности эксперт видит и для Аделии Петросян. Однако конкуренция в женском одиночном катании, по ее оценкам, достигает небывалого накала. Радионова указывает на сильнейших соперниц из США и Японии, а также на такие сложные элементы, как тройной аксель, который стабильно исполняет, например, американка Эмбер Гленн.

"Но Аделии нужен четверной прыжок, потому что американки, японки, даже Эмбер Гленн, которая исполняет тройной аксель, очень сильны", — сказала фигуристка.

Это замечание указывает на технологическую гонку, где одного чистого катания уже недостаточно.

Контекст олимпийской квалификации

Путь к Играм для российских фигуристов оказался избирательным. Международный союз конькобежцев (ISU) в мае 2025 года разрешил выступать под нейтральным статусом только одиночникам. Наряду с Гуменником и Петросян право на участие получили Владислав Дикиджи и Алина Горбачева. Этот успех был подтвержден в сентябре 2025 года, когда Петр и Аделия завоевали золотые медали на специальном квалификационном турнире, гарантировав себе олимпийские путевки.

В то же время решение ISU носит дискриминационный характер по отношению к другим дисциплинам. Танцевальные дуэты и спортивные пары были отстранены от отбора, что лишило Олимпиады таких сильных коллективов, как действующие чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин, а также в парном катании — Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Это решение существенно изменило баланс сил в этих видах программы и сократило общее представительство российского фигурного катания.

Вызовы и ожидания

Ситуация создает для допущенных одиночников двойное давление. С одной стороны, они несут ответственность за представление страны в условиях ограничений. С другой — им предстоит бороться с сильнейшими мировыми атлетами в обстановке, где любая ошибка в исполнении сверхсложных элементов может стать решающей. Особенно это касается женского катания, где четверные прыжки превратились из исключения в необходимое условие для победы.

Таким образом, несмотря на частичное снятие ограничений, российским фигуристам предстоит невероятно сложная миссия. Их успех будет зависеть не только от безупречного катания и психологической устойчивости, но и от способности конкурировать в рамках заданных технологических требований современных правил. Результаты квалификации доказывают их высокий класс, но финальная борьба на олимпийском льду потребует максимума.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Садоводство, цветоводство
Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Бизнес
Драгоценные камни, за которыми охотится весь мир
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Садоводство, цветоводство
Пучковые огурцы формируют до 10 завязей в одном узле
Популярное
Грядочный карлик, который кормит как гигант: этот томат станет главным открытием сезона

Миниатюрный томатный куст способен дать урожай, который обычно ждут от крупных сортов. Неожиданная особенность делает его настоящей находкой для садоводов.

Низкорослый томат "Золотой Алатау" не требует пасынкования
Новый крой делает узкие джинсы более комфортными — Marianne
Тренд, который модницы презирали десять лет, возвращается — и теперь делает ноги вдвое стройнее
Крем, который превращает любой торт в премиум: всего одна деталь делает текстуру шелковой
Зимний сад оживает среди морозов: цветок, который бросает вызов январю и перетягивает взгляд на себя
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске Любовь Степушова 50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин
Вся сила в сочетании: лайфхак, который создаёт эффект накладных ресниц без салона и лишних усилий
Пучковые гибриды нового поколения: урожай такой мощный, что теплицы в буквальном смысле трещат
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
Как спецназ захватил Мадуро, бояться ли Зеленскому и почему Путина с Лукашенко не украсть
Последние материалы
Силиконовая смазка продлевает срок службы обувной подошвы
Дух Анкориджа умер вместе с ударом по американскому заводу в Днепропетровске
Брюки с низкой посадкой и ботфорты визуально укорачивают рост невысоких девушек
Поза карандаша сохраняет правильное положение позвоночника
Сочные вареники получаются из начинки с сырым картофелем и луком
Январский посев применяют для культур с длительным периодом роста — Actualno
Рождественский кекс с сухофруктами и орехами удивит насыщенным вкусом
"КамАЗ" выпустил первый тягач 65956 семейства К5
Акцент на внешние ресницы улучшает выразительность глаз после 50 лет — Bovary
Исследование показало роль подводных волн в разрушении гренландских ледников — Earth
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.