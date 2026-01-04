Они спустились на две лестницы: жёсткая оценка Зенита от известного футбольного агента

Агент Тимур Гурцкая назвал результаты "Зенита" провалом года

После эмоционального высказывания футбольного агента о положении дел в одном из топ-клубов, результаты первого круга РПЛ действительно дают почву для размышлений. Об этом сообщает "РБ Спорт".

Оценка агента

Тимур Гурцкая напрямую назвал ситуацию в "Зените" главным провалом года в лиге. По его мнению, питерский клуб после случайной, как он считает, победы в позапрошлом чемпионате продолжил движение вниз.

"Они случайно выиграли позапрошлый чемпионат, проиграли прошлый, и не факт, что выиграют этот. "Зенит" спустился на две лестницы вниз. Провал года, конечно", — сказал агент.

Эта оценка, прозвучавшая от инсайдера футбольного рынка, привлекает внимание к внутренним проблемам одного из самых титулованных клубов страны, несмотря на его текущее высокое место в таблице.

"Они из-за этого летоисчисление поменяли", — с иронией добавил Гурцкая.

Его слова отражают ощутимый сдвиг в балансе сил, где доминирование "Зенита", длившееся несколько лет подряд, серьезно пошатнулось. Подобные заявления изнутри футбольного сообщества часто служат индикатором более глубоких процессов, связанных с кадровой политикой, трансферами и управленческими решениями в клубе.

Объективная таблица

Однако статистика и сухая арифметика турнирного положения на зимний перерыв рисуют несколько иную картину. После 18 сыгранных туров "Зенит" занимает второе место, уступая лидеру всего одно очко. Лидером неожиданно для многих стал "Краснодар", набравший 40 баллов. Третью строчку с 37 очками удерживает московский "Локомотив", а четвертую — ЦСКА с 36 баллами. Таким образом, отрыв от пятого места составляет уже более существенную цифру, а борьба в верхней части таблицы предельно уплотнилась.

Это означает, что провал, если и есть, носит относительный характер. Он заключается не в катастрофическом вылете из верхушки, а в потере статуса безусловного гегемона, когда клуб выигрывал чемпионаты с огромным отрывом. Теперь "Зениту" приходится бороться за первое место в жесткой конкуренции с несколькими коллективами, что само по себе является новым вызовом для команды и ее тренерского штаба.

Две стороны одной медали

Почему же столь резкая оценка прозвучала в адрес команды, которая все еще находится в шаге от лидера? Вероятно, причина кроется в завышенных ожиданиях и прежних стандартах, заданных самим же "Зенитом" в эпоху его безраздельного господства. Для клуба с самым большим бюджетом в лиге и звездным составом второе место на середине сезона, пусть и с минимальным отставанием, может расцениваться внутри индустрии как недоработка.

В то же время успех "Краснодара" и возвращение в борьбу "Локомотива" и ЦСКА говорят о положительной динамике развития всей лиги, о возрастающей конкуренции. С этой точки зрения, относительное "ослабление" одного лидера является естественным следствием укрепления других. Второй круг покажет, сумеет ли "Зенит" опровергнуть критику Гурцкая и доказать, что смена "летоисчисления" — лишь временный этап, или же баланс сил в российской Премьер-Лиге изменился всерьез и надолго.