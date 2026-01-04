Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Возьмите медальку: олимпийское напутствие Легкова Коростелеву и Непряевой перед Играми-2026

Александр Легков пожелал Непряевой и Коростелеву медаль Олимпиады-2026
Спорт

Поддержка приходит от тех, кто лучше других знает цену олимпийскому золоту. Олимпийский чемпион Александр Легков выразил уверенность в успехе вернувшихся на мировую арену российских лыжников. Об этом сообщает издание "Чемпионат".

Александр Легков
Фото: commons.wikimedia.org by oskar karlin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Легков

Пожелания чемпиона

Легков, завоевавший золото в индивидуальной гонке на 50 км на Играх в Сочи, адресовал свои напутствия Дарье Непряевой и Савелию Коростелеву. Он прямо заявил, что верит в их способность подняться на олимпийский подиум, несмотря на предстоящие трудности. Такая оценка от титулованного спортсмена, прошедшего через все этапы большой карьеры, имеет особый вес. Она основана не на голом оптимизме, а на понимании реального уровня подготовки и характера атлетов.

Опытный лыжник подчеркнул, что задача завоевать медаль будет непростой. Однако сама формулировка его пожелания говорит о глубокой убежденности в потенциале Непряевой и Коростелева. В мире спорта высших достижений подобная вера со стороны коллеги-легенды часто становится дополнительным мотивационным ресурсом для действующих спортсменов в преддверии решающих стартов.

"Пожелаю Савелию Коростелеву и Даше Непряевой взять медальку на Олимпийских играх. Это будет непросто, но я точно убежден, что у них это может получиться", — сказал Легков.

Долгая дорога к старту

Возможность бороться за эти медали появилась у российских лыжников лишь после долгого и сложного процесса. Непряева и Коростелев стали пионерами возвращения, первыми с 2022 года получив право выйти на трассы международных соревнований. Их участие в этапе Кубка мира в Давосе было не просто символическим. Там они выполнили конкретную спортивную задачу, обеспечив себе и стране олимпийские квоты как в спринте, так и в дистанционных гонках.

Дорога к этому моменту была закрыта решением Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое действовало с весны 2022 года. Даже осенью 2025 года перспективы возвращения казались туманными: исполком федерации подтвердил запрет на выступления для россиян. Единственным шансом стала апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS), который встал на сторону спортсменов и отменил дискриминационное решение, открыв путь к восстановлению справедливости.

Вера в успех

Уверенность Александра Легкова основана не только на личном отношении к спортсменам, но и на трезвой оценке их текущей формы. Возвращение в элиту мирового спорта после многолетнего отсутствия — задача колоссальной сложности. Она требует не только сохранения физической кондиции, но и колоссальной психической устойчивости. Сам факт того, что Непряева и Коростелев смогли сразу набрать конкурентную скорость и завоевать квоты, говорит об их исключительной подготовке.

Теперь главный вызов — трансформировать эту готовность в результат на главных стартах четырехлетия. История знает примеры, когда спортсмены, прошедшие через вынужденные паузы и ограничения, демонстрировали особенную мотивацию. Поддержка со стороны таких фигур, как олимпийский чемпион Легков, добавляет им уверенности. Его слова — это не просто ритуал, а признание того, что российские лыжники, несмотря на все препятствия, остались в обойме сильнейших.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
