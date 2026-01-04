Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агент Тимур Гурцкая назвал результаты "Зенита" провалом года
Анафилактический шок случился у клиентки во время косметологической процедуры
Александр Легков пожелал Непряевой и Коростелеву медаль Олимпиады-2026
Мягкое покрытие седины и глоссинг вытесняют полное окрашивание — Bovary
Ипотечный портфель банков вырос до 21,3 трлн рублей — ЦБ РФ
Рыба и мясо поднимали чек в 2025 году
Поздние праздничные ужины замедляют пищеварение и ухудшают сон — Marie Claire
Сметана делает пирог "Зебра" нежным, как облако
Лагман из говядины выигрывает на крупной нарезке

С ним нужно считаться: норвежцы признали силу российского лыжника после его триумфального возвращения

Журналист Ян Петтер Сальтведт назвал Коростелева фаворитом Олимпиады
Спорт

Успехи российского лыжника на международной арене после долгого перерыва заставляют зарубежных экспертов пересматривать прогнозы на главный спортивный форум четырехлетия. Об этом сообщает издание Sport24 со ссылкой на норвежского журналиста Яна Петтера Сальтведта.

Командный спринт на лыжных гонках
Фото: Self-photographed by Sandro Halank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Командный спринт на лыжных гонках

Признание конкурента

Анализируя итоги престижной многодневной гонки "Тур де Ски", норвежский обозреватель особо выделил выступление россиянина Савелия Коростелева. Сальтведт прямо заявил, что после финального этапа Коростелев входит в число претендентов на олимпийские медали. По мнению журналиста, пока рано давать оценку силе всего российского лыжного коллектива, так как сохраняется много неопределенности. Однако он подчеркнул, что именно Коростелев на текущий момент является той силой, с которой вынуждены считаться все конкуренты.

"Российский лыжный спорт всегда был мощной силой, но пока мы знаем, что на данный момент только Савелий Коростелев — сила, с которой каждому нужно считаться", — сказал Сальтведт.

Это признание выглядит особенно значимым на фоне традиционно жесткой конкуренции между российскими и норвежскими лыжниками. Норвежские эксперты крайне редко так высоко оценивают перспективы спортсменов из других стран, особенно в преддверии Олимпийских игр. Подобные заявления свидетельствуют о том, что результат российского атлета был действительно сильным и убедительным.

Возвращение на трассы

Возможность показать этот результат появилась у Коростелева и его коллеги Дарьи Непряевой лишь недавно. Они стали первыми российскими лыжниками с 2022 года, кто смог выступить на этапе Кубка мира в Давосе. Там они не только соревновались, но и успешно завоевали олимпийские квоты как в спринтерских, так и в дистанционных дисциплинах. Их возвращение стало результатом долгой борьбы.

До этого, начиная с марта 2022 года, российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под любыми флагами. Ситуация не изменилась даже осенью 2025 года, когда исполком федерации подтвердил запрет. В ответ на это решение была подана апелляция в Спортивный арбитражный суд, которая завершилась победой российской стороны и открыла спортсменам дорогу назад в мировой спорт.

Свидетельство формы

Яркой демонстрацией своей готовности к борьбе на высшем уровне и стал для Коростелева "Тур де Ски". На заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме, представлявшем собой масс-старт в гору на 10 километров, россиянин показал четвертое время. Он финишировал с результатом 33 минуты 50,9 секунды, уступив бронзу на самом финише знаменитому норвежцу Эмилю Иверсену. Эта гонка окончательно убедила скептиков в том, что Коростелев не просто вернулся, а вернулся в статусе лидера.

Его прогресс и способность конкурировать с сильнейшими лыжниками планеты после вынужденной паузы вызывают уважение. Несмотря на отсутствие практики выступлений на топ-уровне, спортсмен сумел быстро адаптироваться и показать результат, который позволяет всерьез говорить о его олимпийских амбициях. Теперь главный вопрос заключается в том, сможет ли он поддержать эту высокую форму и насколько к Играм подтянется остальная часть российской сборной.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Наука и техника
Ускорение вращения Земли может привести к вычитанию секунды времени — Sciencepost
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Красота и стиль
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Домашние животные
Пшено и хлеб вредят птицам зимой — орнитолог Елена Чернова
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
Жир выбирает высоту: средства, которые снимают липкую плёнку со шкафов без вреда
Жир выбирает высоту: средства, которые снимают липкую плёнку со шкафов без вреда
Последние материалы
Анафилактический шок случился у клиентки во время косметологической процедуры
Александр Легков пожелал Непряевой и Коростелеву медаль Олимпиады-2026
Овощная заливка защищает куриное филе от пересыхания
Мягкое покрытие седины и глоссинг вытесняют полное окрашивание — Bovary
Ипотечный портфель банков вырос до 21,3 трлн рублей — ЦБ РФ
Журналист Ян Петтер Сальтведт назвал Коростелева фаворитом Олимпиады
Ретроградный Меркурий длится около 21 дня
Ледяной ветер повреждает эскаллонию сильнее морозов
Древняя акула превзошла по размеру современных белых акул — палеонтолог Кир
Рыба и мясо поднимали чек в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.