С ним нужно считаться: норвежцы признали силу российского лыжника после его триумфального возвращения

Журналист Ян Петтер Сальтведт назвал Коростелева фаворитом Олимпиады

Успехи российского лыжника на международной арене после долгого перерыва заставляют зарубежных экспертов пересматривать прогнозы на главный спортивный форум четырехлетия. Об этом сообщает издание Sport24 со ссылкой на норвежского журналиста Яна Петтера Сальтведта.

Фото: Self-photographed by Sandro Halank, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Командный спринт на лыжных гонках

Признание конкурента

Анализируя итоги престижной многодневной гонки "Тур де Ски", норвежский обозреватель особо выделил выступление россиянина Савелия Коростелева. Сальтведт прямо заявил, что после финального этапа Коростелев входит в число претендентов на олимпийские медали. По мнению журналиста, пока рано давать оценку силе всего российского лыжного коллектива, так как сохраняется много неопределенности. Однако он подчеркнул, что именно Коростелев на текущий момент является той силой, с которой вынуждены считаться все конкуренты.

"Российский лыжный спорт всегда был мощной силой, но пока мы знаем, что на данный момент только Савелий Коростелев — сила, с которой каждому нужно считаться", — сказал Сальтведт.

Это признание выглядит особенно значимым на фоне традиционно жесткой конкуренции между российскими и норвежскими лыжниками. Норвежские эксперты крайне редко так высоко оценивают перспективы спортсменов из других стран, особенно в преддверии Олимпийских игр. Подобные заявления свидетельствуют о том, что результат российского атлета был действительно сильным и убедительным.

Возвращение на трассы

Возможность показать этот результат появилась у Коростелева и его коллеги Дарьи Непряевой лишь недавно. Они стали первыми российскими лыжниками с 2022 года, кто смог выступить на этапе Кубка мира в Давосе. Там они не только соревновались, но и успешно завоевали олимпийские квоты как в спринтерских, так и в дистанционных дисциплинах. Их возвращение стало результатом долгой борьбы.

До этого, начиная с марта 2022 года, российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от участия в соревнованиях под любыми флагами. Ситуация не изменилась даже осенью 2025 года, когда исполком федерации подтвердил запрет. В ответ на это решение была подана апелляция в Спортивный арбитражный суд, которая завершилась победой российской стороны и открыла спортсменам дорогу назад в мировой спорт.

Свидетельство формы

Яркой демонстрацией своей готовности к борьбе на высшем уровне и стал для Коростелева "Тур де Ски". На заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме, представлявшем собой масс-старт в гору на 10 километров, россиянин показал четвертое время. Он финишировал с результатом 33 минуты 50,9 секунды, уступив бронзу на самом финише знаменитому норвежцу Эмилю Иверсену. Эта гонка окончательно убедила скептиков в том, что Коростелев не просто вернулся, а вернулся в статусе лидера.

Его прогресс и способность конкурировать с сильнейшими лыжниками планеты после вынужденной паузы вызывают уважение. Несмотря на отсутствие практики выступлений на топ-уровне, спортсмен сумел быстро адаптироваться и показать результат, который позволяет всерьез говорить о его олимпийских амбициях. Теперь главный вопрос заключается в том, сможет ли он поддержать эту высокую форму и насколько к Играм подтянется остальная часть российской сборной.