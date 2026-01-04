Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хлопковые полотенца под горшками снижают риск конденсата на листьях зимой — Actualno
Запасы газа в европейских ПХГ стремительно сокращаются — GIE
Китайский Новый год начинают с двухнедельных праздников – культурологи
Зимой вредители чаще проникают в дома через щели и коммуникации — Martha Stewart
Подголовник на уровне ушей снизил риск травм — инженер Джастин Саммонс
Косы и плетения помогают защитить волосы от холода и шапок — Elle
В системе Фомальгаута обнаружены расширяющиеся пылевые облака — Earth
Тренировка косых мышц без веса не увеличивает талию – фитнес-тренеры
Для плова в казане на костре используют свиную шею или лопатку с жировыми прослойками

Стоите неподвижно — а тело работает на износ: почему планка считается самым коварным упражнением

Планка снижает риск болей в пояснице при регулярном выполнении — тренеры
Спорт

Планка давно перестала быть просто "упражнением на пресс" — сегодня её считают одной из самых эффективных форм тренировки с собственным весом. Она не требует оборудования, подходит для дома и при этом задействует почти всё тело. За внешней простотой скрывается мощная нагрузка на мышцы кора, осанку и общую устойчивость. Об этом сообщает Ironman.

Парные упражнения
Фото: Desingned by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парные упражнения

Что такое планка и в чём её реальная сила

Планка — это изометрическое упражнение, при котором мышцы работают в статике, без движения. В этом и заключается её эффективность: тело вынуждено удерживать стабильное положение, создавая максимальное напряжение при минимальной амплитуде.

Сильный кор — основа практически любого движения. Он стабилизирует позвоночник, передаёт усилие от ног к рукам и защищает спину в быту и спорте. Будь то присед, жим, бег, подъём сумок или длительное сидение — всё начинается с центра тела. Планка тренирует именно эту базу.

Какие мышцы работают в планке

Несмотря на репутацию упражнения "на пресс", планка задействует целый мышечный корсет.

Основную нагрузку получают:

  • прямая мышца живота — формирует плоский и плотный пресс;
  • внутренние и наружные косые мышцы — отвечают за боковую устойчивость;
  • поперечная мышца живота — глубинный стабилизатор корпуса;
  • ягодицы — фиксируют таз и снимают нагрузку с поясницы;
  • плечевой пояс и грудь — поддерживают осанку и положение корпуса.

Именно поэтому планку относят к функциональным упражнениям для всего тела.

Почему планка эффективна для метаболизма

На первый взгляд статическое удержание кажется малозатратным, но это обманчивое ощущение. При значении 3-4 MET человек весом около 80 кг сжигает в среднем 30-50 ккал за 10 минут классической планки. При усложнённых вариантах энергозатраты возрастают почти вдвое.

Главное преимущество — одновременная активация большого числа мышц, что делает планку полезной не только для стабилизации, но и как часть программ по снижению жира.

Польза планки для повседневной жизни

Сильный кор — это не только эстетика, но и защита от травм. Планка помогает:

  • снизить риск болей в пояснице;
  • улучшить осанку;
  • повысить эффективность движений в спорте;
  • легче переносить длительное сидение;
  • увереннее справляться с нагрузками в быту.

Регулярная практика делает тело более собранным и устойчивым в любых ситуациях.

Недостатки и риски планки

Несмотря на универсальность, планка требует аккуратности. Основные проблемы возникают при неправильной технике или чрезмерной длительности удержания.

Частые риски:

  • провисание поясницы при потере напряжения;
  • перегрузка плеч и локтей;
  • отсутствие вращательных и боковых движений при чрезмерном увлечении только классической планкой;
  • дискомфорт в запястьях и плечах при плохой опоре.

Мужчинам с проблемами спины или плеч особенно важно соблюдать технику и не гнаться за рекордами по времени.

Правильная техника выполнения планки

Качество здесь важнее секундомера.

Базовые ориентиры:

  1. Опора на предплечья, локти под плечами.

  2. Тело — одна прямая линия от головы до пяток.

  3. Ягодицы и живот напряжены.

  4. Поясница в нейтральном положении.

  5. Взгляд направлен в пол, шея расслаблена.

  6. Дыхание ровное и спокойное.

Сколько держать планку

Продолжительность зависит от уровня подготовки.

Начинающий уровень — 20-30 секунд с идеальной техникой.
Продвинутый — 60-90 секунд для полноценной нагрузки кора.
Опытный — 2 минуты и более или варианты с усложнением.

Самые частые ошибки

Даже небольшие отклонения снижают эффект упражнения.

Типичные ошибки:

  • прогиб в пояснице;
  • поднятые вверх ягодицы;
  • напряжённая шея;
  • задержка дыхания;
  • попытка держать планку слишком долго в ущерб технике.

Сравнение: планка и динамические упражнения на пресс

Скручивания и подъёмы ног развивают динамическую силу, но создают нагрузку на позвоночник. Планка, в отличие от них, укрепляет кор без лишнего давления на поясницу и формирует устойчивость, а не только рельеф.

Плюсы и минусы планки

Это упражнение подходит большинству, но не является универсальным решением.

  • Плюсы: доступность, безопасность при правильной технике, укрепление всего корпуса, улучшение осанки.
  • Минусы: отсутствие динамики, риск перегрузки при ошибках, необходимость дополнять другими упражнениями.

Советы по выполнению планки шаг за шагом

  1. Освойте короткие удержания с идеальной техникой.

  2. Сознательно напрягайте пресс и ягодицы.

  3. Следите за дыханием.

  4. Увеличивайте время постепенно.

  5. Добавляйте боковую и высокую планку после освоения классики.

Популярные вопросы о планке

Можно ли накачать пресс только планкой

Планка укрепляет кор и делает пресс плотным, но для выраженного рельефа нужны и динамические упражнения.

Подходит ли планка для начинающих

Да, при коротких удержаниях и правильной технике.

Нужно ли делать планку каждый день

Нет, 3-4 раз в неделю достаточно для прогресса и восстановления.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Приседания плие смещают нагрузку на ягодицы и внутреннее бедро
Новости спорта
Приседания плие смещают нагрузку на ягодицы и внутреннее бедро
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Красота и стиль
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Популярное
Старый аккумулятор вдруг стал ценнее скидки: почему водители больше не спешат отдавать его в магазин

Автовладельцы всё чаще не сдают старые аккумуляторы в магазине — за этим решением скрывается реальная выгода и более осознанный подход к утилизации.

Старые АКБ часто используют как резервный источник
Каблук kitten heel закрепился как главный тренд 2026 года
Каблуки, которые взорвут моду 2026 года: формы, заставляющие любой образ выглядеть дороже и ярче
Ледник Судного дня тронулся с места: экспедиция ищет ответ, сколько времени осталось планете
Время пошло наперекос: Земля нарушила правило, которое работало миллиарды лет, и это только начало
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х Сергей Милешкин Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому Олег Володин Мадуро в плену: кто теперь управляет Венесуэлой – Трамп или Родригес? Любовь Степушова
Куртка, которая станет вирусным трендом 2026: дизайнеры называют её универсальным модным оружием
День ног больше не пытка: как приседания плие меняют отношение к тренировкам
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Томатный завод у вас на грядке: сорта, которые штампуют урожай ведрами даже в плохое лето
Последние материалы
50 тысяч километров узкоколейных железных дорог исчезло к началу 1950-х
Китайский Новый год начинают с двухнедельных праздников – культурологи
Планка снижает риск болей в пояснице при регулярном выполнении — тренеры
Иерархия автопроизводителей перестраивается под давлением Китая — Роман Бумагин
Зимой вредители чаще проникают в дома через щели и коммуникации — Martha Stewart
Мангольд даёт урожай листьев с мая до заморозков
Киш с консервированным тунцом готовят на песочном тесте
Скользкость льда связано с деформацией кристаллической решётки
Подголовник на уровне ушей снизил риск травм — инженер Джастин Саммонс
Как Delta похищали Мадуро, почему так не украсть Путина и чего бояться Зеленскому
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.