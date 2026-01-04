Красочная коробка, опасная начинка: что скрывается за обещаниями натурального похудения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В погоне за быстрым результатом многие готовы довериться яркой упаковке и обещаниям мгновенного эффекта. Именно так на российском рынке стремительно набрал популярность так называемый турецкий чай для похудения, который активно рекламировали в соцсетях. Однако вместо стройности покупатели столкнулись с резким ухудшением самочувствия и тревожными симптомами.

Травяные чаи и скрытые питательные вещества
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Травяные чаи и скрытые питательные вещества

Иллюзия натуральности и агрессивный маркетинг

Гламурные коробки с надписями о "натуральном составе" и "мягком жиросжигании" буквально заполонили маркетплейсы и социальные сети. В рекламных роликах продавцы уверяли, что напиток состоит исключительно из трав, укрепляет иммунитет и помогает худеть без диет, спорта и "вредной химии". Подобные заявления звучали особенно убедительно для тех, кто давно ищет простой способ сбросить вес.

Однако за привлекательной картинкой скрывалась совсем иная реальность. Люди, решившие попробовать разрекламированный продукт, начали массово жаловаться на резкие побочные эффекты, которые проявлялись уже после первой или второй чашки.

Тревожные симптомы после нескольких приёмов

Одной из пострадавших стала Елена Богомолова. По её словам, чай она заказала по совету знакомой, рассчитывая на лёгкий и безопасный способ похудения. Вместо этого уже в первые дни появились тревожные сигналы.

"Это тревожность, участилось сердцебиение. Второй пакетик, который я выпила вечером, спровоцировал бессонницу, сильно усилилась жажда", — рассказала пострадавшая Елена Богомолова.

С каждым днём состояние ухудшалось: скачки давления, мутное зрение, внутреннее напряжение и проблемы со сном стали постоянными спутниками. В итоге женщина была вынуждена полностью отказаться от напитка и обратиться за медицинской помощью.

Экспертиза раскрыла реальный состав

Чтобы понять причину таких реакций, журналисты отправили образцы чая на лабораторную экспертизу. Проверку провела Международная ассоциация "Антиконтрафакт". Результаты оказались однозначными и крайне тревожными.

"Было установлено наличие во всех четырёх образцах сильнодействующего вещества сибутрамин. Это вещество может применяться только в рецептурных лекарственных препаратах", — заявил вице-президент Международной ассоциации "Антиконтрафакт" Сергей Зеленец.

Сибутрамин в России запрещён к свободной продаже. Ранее его действительно использовали в средствах для снижения веса, но из-за серьёзных рисков для здоровья такие препараты были выведены с рынка.

Почему сибутрамин опасен

Сибутрамин воздействует на центральную нервную систему, подавляя чувство аппетита. Однако вместе с этим он провоцирует целый спектр побочных эффектов. Среди них — нарушения сна, повышение артериального давления, учащённое сердцебиение, тревожные расстройства и панические состояния.

В больших дозах вещество действует как токсин: страдают печень и почки, возрастает риск сердечно-сосудистых осложнений. Именно поэтому сегодня его применение допускается лишь в исключительных случаях и строго под контролем врача.

Псевдочай вместо напитка

Эксперты подчёркивают: продаваемый продукт сложно назвать чаем в привычном смысле. По факту это ярко-розовый порошок, расфасованный в пакетики. Продавцы рекомендуют употреблять до двух порций в день, но даже однократный приём может вызвать резкое ухудшение состояния, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Врачи отмечают, что опасность заключается ещё и в замедленной реакции. Человек не всегда сразу связывает ухудшение самочувствия с "безобидным" напитком.

"Пока пациент понимает, что симптомы связаны именно с сибутрамином, проходит время. И нередко нам приходится прилагать значительные усилия, чтобы нивелировать последствия", — пояснила врач-терапевт Елена Артамонова.

Почему чай всё ещё продаётся

Несмотря на десятки негативных отзывов и подтверждённые результаты экспертиз, товар продолжает продаваться на крупных онлайн-площадках. Журналисты направили запросы в маркетплейсы, где им пообещали оперативно принять меры, однако на момент выхода сюжета продукт так и не был снят с продажи.

Тем временем правоохранительные органы начали реагировать. В Дагестане была задержана 35-летняя женщина, подозреваемая в сбыте сильнодействующих веществ.

Юридические риски и реальная практика

По закону за распространение препаратов с запрещёнными компонентами предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до реального лишения свободы. Однако, как отмечают юристы, на практике подобные приговоры выносятся нечасто.

"За 2024 год из 10-15 приговоров чаще всего речь шла либо о контрольных закупках, либо о случаях, когда был доказан реальный вред здоровью", — пояснил адвокат Андрей Сергеев.

Именно это, по мнению экспертов, и развязывает руки продавцам. Огромный спрос на "быстрое похудение" приносит миллионы рублей прибыли, а риск серьёзного наказания остаётся минимальным.

Когда ситуация может измениться

Если пострадавшим удастся доказать прямую связь между ухудшением здоровья и употреблением опасного чая, судебная практика может стать гораздо жёстче. В этом случае лёгкие деньги рискуют обернуться для продавцов длительными сроками и серьёзными последствиями.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
