Часы на пресс уходят впустую: рельеф не появляется из-за одной популярной ошибки

Желание получить рельефный пресс часто разбивается не о лень, а о переизбыток советов: десятки упражнений, сложные схемы и долгие тренировки без заметного эффекта. При этом профессиональные тренеры все чаще говорят о точности и базовых принципах, а не о количестве движений. Один из таких подходов предложил известный фитнес-коуч. Об этом сообщает Men's Health.
Распространено мнение, что для выраженного пресса необходим целый арсенал упражнений. Однако тренер Джефф Кавальер, работающий с профессиональными спортсменами, утверждает обратное: для развития мышц живота достаточно двух типов движений, если выполнять их правильно и системно.
"Твоя задача получить выраженный пресс становится намного проще, если ты понимаешь, какие именно упражнения действительно работают", — говорит фитнес-тренер Джефф Кавальер.
По его словам, эффективность достигается за счет движений, которые задействуют как прямые, так и косые мышцы живота, отвечающие за устойчивость корпуса и повороты тела.
Перед тем как переходить к тренировочной части, Кавальер подчеркивает: даже самые эффективные упражнения не дадут визуального результата без корректного питания. Основная задача — снижение процента жировой ткани.
"Если ты не видишь результат, сколько бы упражнений на пресс ни делал, значит, что-то идет не так. Нужно убедиться, что питание выстроено правильно и ты работаешь над уменьшением жировой массы", — отмечает Кавальер.
Именно поэтому тренировки на пресс должны сочетаться с контролем калорийности рациона, достаточным потреблением белка, витаминов и воды, а также с регулярной физической активностью.
С точки зрения анатомии мышцы живота выполняют движения в двух основных направлениях. Первое — подтягивание ног к корпусу, при котором активно включается нижняя часть пресса. Второе — скручивание корпуса к ногам, что нагружает верхний отдел.
Дополнительную роль играют косые мышцы живота. Они отвечают за вращение корпуса и стабилизацию тела, что особенно важно как в тренировках, так и в повседневной активности.
Упражнения, при которых движение начинается с ног, направлены на проработку нижней части живота. Для начинающих подойдут варианты с согнутыми коленями, где основная цель — приподнять таз от пола и почувствовать работу мышц.
Для более подготовленных людей движение усложняется за счет выпрямления ног. Это увеличивает нагрузку и требует большего контроля корпуса, а легкий поворот таза дополнительно включает косые мышцы.
Продвинутый уровень предполагает выполнение упражнений в висе на перекладине. В этом случае сила тяжести усиливает нагрузку, а мышцы корпуса работают на стабилизацию на протяжении всего движения.
Упражнения, начинающиеся с корпуса, направлены на верхний отдел мышц живота. Базовый вариант — круговые скручивания, при которых тело поочередно переносит нагрузку с одного плеча на другое.
Для среднего уровня используется удержание корпуса в приподнятом положении с поворотами. В этом упражнении корпус практически полностью отрывается от пола, а дополнительное включение ног усиливает нагрузку. Обычно такие подходы выполняются на время.
Самый сложный вариант — скручивание с использованием верхнего блока. Здесь важно сохранять неподвижность рук и выполнять движение исключительно за счет сгибания корпуса, концентрируя нагрузку в верхней части пресса.
Упражнения с подъемом ног лучше подходят для акцента на нижнюю часть пресса и требуют большей силы из-за длинного рычага. Скручивания корпуса проще контролировать на начальном этапе и позволяют точнее регулировать нагрузку.
Наиболее эффективный подход — сочетать оба типа движений в одной программе. Это позволяет равномерно развивать мышцы живота и улучшать общую устойчивость корпуса.
Минимальное количество упражнений имеет свои особенности.
Преимущества:
Недостатки:
Определите уровень подготовки и начните с простых вариантов упражнений.
Сосредотачивайтесь на качестве движения, а не на количестве повторений.
Усложняйте упражнения постепенно, по мере адаптации.
Совмещайте тренировки пресса с общей силовой нагрузкой и умеренным кардио.
Следите за питанием, восстановлением и режимом сна.
Как выбрать упражнения для пресса?
Лучше отдавать предпочтение базовым движениям, которые задействуют и верхнюю, и нижнюю часть живота.
Как часто тренировать пресс?
Обычно достаточно 2–4 тренировок в неделю с учетом восстановления.
Нужны ли тренажеры?
Упражнения с собственным весом эффективны, но тренажеры помогают точнее регулировать нагрузку.
