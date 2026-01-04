Часы на пресс уходят впустую: рельеф не появляется из-за одной популярной ошибки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Желание получить рельефный пресс часто разбивается не о лень, а о переизбыток советов: десятки упражнений, сложные схемы и долгие тренировки без заметного эффекта. При этом профессиональные тренеры все чаще говорят о точности и базовых принципах, а не о количестве движений. Один из таких подходов предложил известный фитнес-коуч. Об этом сообщает Men's Health.

Занятие спортом
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Занятие спортом

Два базовых движения вместо множества упражнений

Распространено мнение, что для выраженного пресса необходим целый арсенал упражнений. Однако тренер Джефф Кавальер, работающий с профессиональными спортсменами, утверждает обратное: для развития мышц живота достаточно двух типов движений, если выполнять их правильно и системно.

"Твоя задача получить выраженный пресс становится намного проще, если ты понимаешь, какие именно упражнения действительно работают", — говорит фитнес-тренер Джефф Кавальер.

По его словам, эффективность достигается за счет движений, которые задействуют как прямые, так и косые мышцы живота, отвечающие за устойчивость корпуса и повороты тела.

Питание — ключ к видимому результату

Перед тем как переходить к тренировочной части, Кавальер подчеркивает: даже самые эффективные упражнения не дадут визуального результата без корректного питания. Основная задача — снижение процента жировой ткани.

"Если ты не видишь результат, сколько бы упражнений на пресс ни делал, значит, что-то идет не так. Нужно убедиться, что питание выстроено правильно и ты работаешь над уменьшением жировой массы", — отмечает Кавальер.

Именно поэтому тренировки на пресс должны сочетаться с контролем калорийности рациона, достаточным потреблением белка, витаминов и воды, а также с регулярной физической активностью.

Как работают мышцы живота

С точки зрения анатомии мышцы живота выполняют движения в двух основных направлениях. Первое — подтягивание ног к корпусу, при котором активно включается нижняя часть пресса. Второе — скручивание корпуса к ногам, что нагружает верхний отдел.

Дополнительную роль играют косые мышцы живота. Они отвечают за вращение корпуса и стабилизацию тела, что особенно важно как в тренировках, так и в повседневной активности.

Движения с подъемом ног: акцент на нижний пресс

Упражнения, при которых движение начинается с ног, направлены на проработку нижней части живота. Для начинающих подойдут варианты с согнутыми коленями, где основная цель — приподнять таз от пола и почувствовать работу мышц.

Для более подготовленных людей движение усложняется за счет выпрямления ног. Это увеличивает нагрузку и требует большего контроля корпуса, а легкий поворот таза дополнительно включает косые мышцы.

Продвинутый уровень предполагает выполнение упражнений в висе на перекладине. В этом случае сила тяжести усиливает нагрузку, а мышцы корпуса работают на стабилизацию на протяжении всего движения.

Скручивания корпуса: работа верхней части пресса

Упражнения, начинающиеся с корпуса, направлены на верхний отдел мышц живота. Базовый вариант — круговые скручивания, при которых тело поочередно переносит нагрузку с одного плеча на другое.

Для среднего уровня используется удержание корпуса в приподнятом положении с поворотами. В этом упражнении корпус практически полностью отрывается от пола, а дополнительное включение ног усиливает нагрузку. Обычно такие подходы выполняются на время.

Самый сложный вариант — скручивание с использованием верхнего блока. Здесь важно сохранять неподвижность рук и выполнять движение исключительно за счет сгибания корпуса, концентрируя нагрузку в верхней части пресса.

Сравнение движений с подъемом ног и скручиваний корпуса

Упражнения с подъемом ног лучше подходят для акцента на нижнюю часть пресса и требуют большей силы из-за длинного рычага. Скручивания корпуса проще контролировать на начальном этапе и позволяют точнее регулировать нагрузку.

Наиболее эффективный подход — сочетать оба типа движений в одной программе. Это позволяет равномерно развивать мышцы живота и улучшать общую устойчивость корпуса.

Плюсы и минусы минималистичного подхода

Минимальное количество упражнений имеет свои особенности.

Преимущества:

  • экономия времени на тренировках;
  • высокая эффективность за счет базовых движений;
  • возможность адаптации под любой уровень подготовки.

Недостатки:

  • требуется строгий контроль техники;
  • без корректного питания результат будет незаметен;
  • на старте может понадобиться помощь тренера.

Советы по тренировке пресса шаг за шагом

  1. Определите уровень подготовки и начните с простых вариантов упражнений.

  2. Сосредотачивайтесь на качестве движения, а не на количестве повторений.

  3. Усложняйте упражнения постепенно, по мере адаптации.

  4. Совмещайте тренировки пресса с общей силовой нагрузкой и умеренным кардио.

  5. Следите за питанием, восстановлением и режимом сна.

Популярные вопросы о тренировке мышц пресса

Как выбрать упражнения для пресса?
Лучше отдавать предпочтение базовым движениям, которые задействуют и верхнюю, и нижнюю часть живота.

Как часто тренировать пресс?
Обычно достаточно 2–4 тренировок в неделю с учетом восстановления.

Нужны ли тренажеры?
Упражнения с собственным весом эффективны, но тренажеры помогают точнее регулировать нагрузку.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
