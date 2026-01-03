Неосторожный пост за границей заставил Горбачёву объясняться перед всем миром

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фигуристка Горбачева извинилась перед турками и арабами за слова в соцсетях
Спорт

Публичные высказывания спортсменов в соцсетях все чаще становятся предметом отдельного внимания, особенно когда речь идет о чувствительных темах.

Коньки на льду
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Коньки на льду

Очередной такой эпизод произошел с фигуристкой Алиной Горбачевой, которая сейчас находится в Германии. Об этом она сама сообщила в своем Telegram-канале, опубликовав извинения после резонансного поста.

Ситуация быстро вышла за рамки личного комментария и стала обсуждаться в спортивной среде. Причиной стала эмоциональная реакция спортсменки на произошедший с ней инцидент, формулировки которой были восприняты как обобщающие и некорректные.

Извинения и уточнение позиции

Алина Горбачева публично извинилась перед теми, кого могли задеть ее слова. Она подчеркнула, что осознает ошибочность обобщений и признает, что некорректно выразила свои мысли в стрессовой ситуации. По словам фигуристки, ее комментарий был продиктован испугом, а не намерением кого-либо оскорбить.

"Я прекрасно понимаю, что неправильно себя вести могут представители всех стран. Прошу прощения у турков и арабов за свои неосторожные высказывания. Я была сильно испугана и неправильно выразила мысли", — заявила Алина Горбачева.

Таким образом спортсменка дала понять, что не вкладывала в пост негативного отношения к конкретным народам.

Что стало поводом для реакции

Первоначальное сообщение появилось 2 января. Горбачева рассказала о ситуации, произошедшей во время выхода из метро в Германии, где, по ее словам, она столкнулась с агрессивно ведущей себя группой людей. Фигуристка описала сильный страх и спешное возвращение на вокзал, после чего девушкой была вызвана машина такси.

В том же посте она отметила, что в Германии проживает много турок и арабов, что и стало причиной критики. Эти слова были восприняты как некорректное обобщение, после чего спортсменка решила отдельно разъяснить свою позицию и принести извинения.

Контекст спортивной карьеры

Ситуация произошла на фоне важного этапа в карьере фигуристки. В мае 2025 года Международный союз конькобежцев одобрил нейтральные статусы для четырех фигуристов-одиночников — Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. Это решение открыло им возможность выступать на международных соревнованиях.

На этом фоне любое публичное высказывание спортсменов приобретает дополнительное значение. Реакция Горбачевой и ее извинения стали попыткой снизить напряжение и избежать дальнейшего развития конфликта вне спортивной плоскости.

