Одна цифра всё испортила: оговорка Загитовой снова запустила волну критики

Губерниев посоветовал Загитовой больше читать после оговорки

Оговорка в публичном пространстве может стать поводом для шуток, критики и профессиональных комментариев. Очередной такой эпизод с участием Алины Загитовой вновь привлек внимание к ее работе вне льда и вызвал реакцию со стороны коллег по медиасфере.

Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дмитрий Губерниев

Об этом сообщает "Матч ТВ", ссылаясь на слова телекомментатора Дмитрия Губерниева.

История получила продолжение не только в спортивных, но и в околомедийных кругах. Обсуждение затронуло вопросы публичной речи, ответственности ведущего и причин, по которым подобные ошибки возникают даже у опытных спортсменов.

Совет от телекомментатора

Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию с иронией, но при этом дал Алине Загитовой вполне конкретный совет. Он отметил, что оговорки — обычная часть телевизионной работы и с ними сталкиваются все, кто выходит в эфир. По его словам, подобные моменты не стоит драматизировать.

"Ничто так не украшает телевизионного ведущего, как оговорка. Алина оговорилась, все мы оговариваемся, так бывает. Хочу пожелать больше читать, чтобы минимизировать подобное", — сказал Губерниев.

Также он напомнил фигуристке так называемое "золотое телевизионное правило", согласно которому лучше не говорить того, в чем нет уверенности.

Повод для обсуждения

Причиной комментариев стала публикация Загитовой в ее Telegram-канале. Фигуристка выложила фотографию подаренного ей японского меча и указала, что клинку "около полувека". Позднее выяснилось, что возраст оружия составляет около 500 лет, что и было расценено как оговорка.

Этот эпизод стал очередным в череде подобных ситуаций, за которые Загитову нередко критикуют в публичном пространстве. Ошибка быстро разошлась по спортивным и новостным ресурсам, став поводом для обсуждения ее работы в роли ведущей.

Контекст и объяснения специалистов

В ноябре 2025 года физиогномист и психолог Надежда Шевченко уже высказывалась по поводу оговорок Алины Загитовой. По словам специалиста, подобные ошибки связаны с волнением, которое неизбежно сопровождает публичные выступления и работу перед камерой.

Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор она сосредоточилась на работе ведущей в программе "Ледниковый период" и участии в ледовых шоу. Несмотря на успехи вне соревнований, внимание к ее речи и формулировкам остается постоянной частью общественного обсуждения.