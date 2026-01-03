В Европе заговорили о возвращении России в мировой спорт: лёд начинает трескаться

Президент Сьона поддержал возвращение России на международную арену

Заявления о будущем российского спорта на международной арене по-прежнему звучат редко, поэтому каждое из них вызывает повышенное внимание. На этот раз с публичным комментарием выступил представитель европейского футбола — президент швейцарского клуба "Сьон" Кристиан Константин. Об этом сообщает Sport24.

Фото: fc-zenit.ru by Вячеслав Евдокимов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Зенит - Локомотив

Высказывание прозвучало на фоне сохраняющихся ограничений, действующих в отношении российских команд и спортсменов. Константин затронул тему шире футбольного контекста, обозначив позицию, которая выходит за рамки интересов одного клуба или турнира.

Позиция главы швейцарского клуба

Кристиан Константин заявил, что рассчитывает на возвращение России к полноценному участию в международных соревнованиях. По его словам, речь идет не только о футболе, но и обо всем российском спорте, который, по его мнению, должен быть представлен на мировой арене без исключений.

"Надеюсь, не только футболисты, но и все российские спортсмены смогут участвовать во всех соревнованиях, которые проводятся в мире", — сказал Кристиан Константин.

Это высказывание стало редким примером публичной поддержки со стороны функционера из Западной Европы.

Причины отстранения и его последствия

Российские клубы и сборные были отстранены от международных турниров в феврале 2022 года. Такое решение приняли Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций. С этого момента национальная команда и клубы лишились права выступать под эгидой ФИФА и УЕФА.

В результате российские клубы не участвуют в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Мужская сборная не смогла пройти отбор на чемпионат мира 2022 года и пропустила чемпионат Европы 2024 года. Кроме того, российская команда не была допущена к жеребьевке отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года.

Контекст ближайшего чемпионата мира

Следующий мундиаль пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. Турнир станет самым масштабным в истории: в нем примут участие 48 национальных сборных. Чемпионат мира стартует 11 июня, а финальный матч состоится 19 июля 2026 года.

На этом фоне любые заявления о возможных изменениях статуса российских спортсменов воспринимаются как сигнал, пусть и не подкрепленный конкретными решениями. Слова Константина не меняют регламентов, но отражают настроение части футбольного сообщества.