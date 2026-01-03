Тёмный шоколад неожиданно вмешался в износ организма: биологический возраст спортсменов сдвинулся

Тёмный шоколад всё чаще появляется в разговорах о здоровом образе жизни — и не только как источник удовольствия. Учёные находят всё новые связи между компонентами какао и процессами, которые происходят в организме с возрастом. Недавнее исследование показало: один из веществ тёмного шоколада может быть связан с более медленным биологическим старением. Об этом со ссылкой на научный обзор сообщает Health Mail.
Исследование провели специалисты Королевского колледжа Лондона. Учёные сосредоточились не на самом шоколаде, а на теобромине — алкалоиде, который в большом количестве содержится в какао-бобах и отвечает за их характерный вкус и мягкий стимулирующий эффект.
Для анализа использовали данные 1669 участников из двух независимых регистров. В образцах крови оценивали уровень метаболитов кофеина и теобромина, а также два показателя биологического возраста, основанные на изменениях ДНК-метилирования.
Биологический возраст отражает не количество прожитых лет, а текущее состояние организма. Он связан с тем, как работают ткани и органы, насколько хорошо они справляются с нагрузками и восстановлением.
В исследовании использовали:
показатель общего эпигенетического возраста;
маркер, связанный с состоянием теломер — защитных участков на концах хромосом, которые укорачиваются с возрастом.
Чем ниже биологический возраст по сравнению с хронологическим, тем медленнее идут процессы старения на клеточном уровне.
Анализ показал: у людей с более высоким уровнем теобромина в крови биологический возраст в среднем был ниже календарного. При этом ни кофеин, ни другие соединения, характерные для кофе и какао, такой связи не продемонстрировали.
"Наше исследование выявило связь между ключевым компонентом тёмного шоколада и более медленным биологическим старением", — рассказала эпигеномный исследователь Королевского колледжа Лондона Джордана Белл.
При этом учёные подчёркивают: речь не идёт о рекомендации увеличивать потребление шоколада, особенно сладкого.
Авторы работы отдельно отмечают, что тёмный шоколад нельзя считать "антивозрастным средством". В больших количествах он остаётся калорийным продуктом с высоким содержанием сахара и жиров, что может нивелировать потенциальную пользу.
"Эти данные помогают лучше понять, как привычные продукты могут быть связаны с более здоровым и долгим старением", — подчеркнула Джордана Белл.
Учёные предполагают, что теобромин способен влиять на регуляцию активности генов через эпигенетические механизмы. Это, в свою очередь, может отражаться на воспалительных процессах, обмене веществ и скорости старения.
"Это очень обнадёживающее наблюдение, и следующий шаг — понять, какие механизмы стоят за этой связью и как пищевые метаболиты взаимодействуют с эпигеномом", — отметил клинический генетик Рами Саад, соавтор исследования.
В дальнейшем исследователи планируют выяснить, работает ли теобромин самостоятельно или его эффект усиливается другими компонентами какао, например полифенолами.
Хотя и кофе, и шоколад содержат стимулирующие алкалоиды, их влияние на организм отличается. В рамках исследования связь с замедлением биологического старения была обнаружена только для теобромина. Кофеин и другие метаболиты такой ассоциации не показали, что делает результаты особенно интересными для дальнейших исследований.
Выбирайте шоколад с высоким содержанием какао — от 70% и выше.
Ограничивайтесь небольшими порциями.
Учитывайте общий калораж и баланс питания.
Не рассматривайте шоколад как лечебное средство.
Сочетайте его с активным образом жизни и полноценным рационом.
Нет, речь идёт о статистической связи, а не о прямом эффекте или лечении.
Пока рано делать такие выводы — необходимы дополнительные исследования.
Биологический возраст отражает реальное состояние организма и лучше показывает, как он стареет на клеточном уровне.
