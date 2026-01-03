Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигуристка Горбачева извинилась перед турками и арабами за слова в соцсетях
Холодный синий вытеснит бордо и коричневый среди трендов 2026 года — Jenny
Найдены образцы древнего воздуха из соли возрастом 1,4 млрд лет — аспирант Парк
Губерниев посоветовал Загитовой больше читать после оговорки
Президент Сьона поддержал возвращение России на международную арену
Всего один ингредиент делает морской салат незабываемым
Вратари ПСЖ: Энрике раскрывает секретный план гениальной ротации
Базовый зимний гардероб включает свитеры, брюки, джинсы и аксессуары — Marie Claire
Овечкина признал лучшим спортсменом 2025 тренер Непомнящий

Тёмный шоколад неожиданно вмешался в износ организма: биологический возраст спортсменов сдвинулся

Теобромин оказался связан с восстановлением на клеточном уровне — генетики
Спорт

Тёмный шоколад всё чаще появляется в разговорах о здоровом образе жизни — и не только как источник удовольствия. Учёные находят всё новые связи между компонентами какао и процессами, которые происходят в организме с возрастом. Недавнее исследование показало: один из веществ тёмного шоколада может быть связан с более медленным биологическим старением. Об этом со ссылкой на научный обзор сообщает Health Mail.

Девушка отдыхает после бега
Фото: Designed by Freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка отдыхает после бега

Как тёмный шоколад оказался связан со старением

Исследование провели специалисты Королевского колледжа Лондона. Учёные сосредоточились не на самом шоколаде, а на теобромине — алкалоиде, который в большом количестве содержится в какао-бобах и отвечает за их характерный вкус и мягкий стимулирующий эффект.

Для анализа использовали данные 1669 участников из двух независимых регистров. В образцах крови оценивали уровень метаболитов кофеина и теобромина, а также два показателя биологического возраста, основанные на изменениях ДНК-метилирования.

Что такое биологический возраст и почему он важен

Биологический возраст отражает не количество прожитых лет, а текущее состояние организма. Он связан с тем, как работают ткани и органы, насколько хорошо они справляются с нагрузками и восстановлением.

В исследовании использовали:

  • показатель общего эпигенетического возраста;

  • маркер, связанный с состоянием теломер — защитных участков на концах хромосом, которые укорачиваются с возрастом.

Чем ниже биологический возраст по сравнению с хронологическим, тем медленнее идут процессы старения на клеточном уровне.

Главный результат исследования

Анализ показал: у людей с более высоким уровнем теобромина в крови биологический возраст в среднем был ниже календарного. При этом ни кофеин, ни другие соединения, характерные для кофе и какао, такой связи не продемонстрировали.

"Наше исследование выявило связь между ключевым компонентом тёмного шоколада и более медленным биологическим старением", — рассказала эпигеномный исследователь Королевского колледжа Лондона Джордана Белл.

При этом учёные подчёркивают: речь не идёт о рекомендации увеличивать потребление шоколада, особенно сладкого.

Почему это не повод есть больше сладкого

Авторы работы отдельно отмечают, что тёмный шоколад нельзя считать "антивозрастным средством". В больших количествах он остаётся калорийным продуктом с высоким содержанием сахара и жиров, что может нивелировать потенциальную пользу.

"Эти данные помогают лучше понять, как привычные продукты могут быть связаны с более здоровым и долгим старением", — подчеркнула Джордана Белл.

Возможные механизмы действия теобромина

Учёные предполагают, что теобромин способен влиять на регуляцию активности генов через эпигенетические механизмы. Это, в свою очередь, может отражаться на воспалительных процессах, обмене веществ и скорости старения.

"Это очень обнадёживающее наблюдение, и следующий шаг — понять, какие механизмы стоят за этой связью и как пищевые метаболиты взаимодействуют с эпигеномом", — отметил клинический генетик Рами Саад, соавтор исследования.

В дальнейшем исследователи планируют выяснить, работает ли теобромин самостоятельно или его эффект усиливается другими компонентами какао, например полифенолами.

Сравнение: теобромин и кофеин

Хотя и кофе, и шоколад содержат стимулирующие алкалоиды, их влияние на организм отличается. В рамках исследования связь с замедлением биологического старения была обнаружена только для теобромина. Кофеин и другие метаболиты такой ассоциации не показали, что делает результаты особенно интересными для дальнейших исследований.

Советы по включению тёмного шоколада в рацион шаг за шагом

  1. Выбирайте шоколад с высоким содержанием какао — от 70% и выше.

  2. Ограничивайтесь небольшими порциями.

  3. Учитывайте общий калораж и баланс питания.

  4. Не рассматривайте шоколад как лечебное средство.

  5. Сочетайте его с активным образом жизни и полноценным рационом.

Популярные вопросы о тёмном шоколаде и старении

Замедляет ли тёмный шоколад старение напрямую

Нет, речь идёт о статистической связи, а не о прямом эффекте или лечении.

Можно ли заменить шоколад добавками с теобромином

Пока рано делать такие выводы — необходимы дополнительные исследования.

Почему важно различать биологический и хронологический возраст

Биологический возраст отражает реальное состояние организма и лучше показывает, как он стареет на клеточном уровне.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Красота и стиль
Положение головы при мытье волос влияет на объем и качество промывания — iGlanc
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Красота и стиль
Джинсы 2026 года становятся длиннее и свободнее прежних моделей — ND+
Популярное
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими

Какие стили постельного белья теряют актуальность в 2026 году и чем их заменить: советы дизайнеров по цветам, узорам и сочетаниям.

Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Последние материалы
Период благоприятен для переоценки профессиональных целей
Президент Сьона поддержал возвращение России на международную арену
Теобромин оказался связан с восстановлением на клеточном уровне — генетики
Всего один ингредиент делает морской салат незабываемым
Вратари ПСЖ: Энрике раскрывает секретный план гениальной ротации
Базовый зимний гардероб включает свитеры, брюки, джинсы и аксессуары — Marie Claire
Овечкина признал лучшим спортсменом 2025 тренер Непомнящий
Дефицит витамина D вызывает постоянную усталость зимой — невролог Лавренова
Деревянные окна служат десятки лет без замены блоков
Изношенные шланги охлаждения выявляются к 100 000 км — Arabalar
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.