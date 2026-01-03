Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фигуристка Горбачева извинилась перед турками и арабами за слова в соцсетях
Холодный синий вытеснит бордо и коричневый среди трендов 2026 года — Jenny
Найдены образцы древнего воздуха из соли возрастом 1,4 млрд лет — аспирант Парк
Губерниев посоветовал Загитовой больше читать после оговорки
Президент Сьона поддержал возвращение России на международную арену
Теобромин оказался связан с восстановлением на клеточном уровне — генетики
Всего один ингредиент делает морской салат незабываемым
Базовый зимний гардероб включает свитеры, брюки, джинсы и аксессуары — Marie Claire
Овечкина признал лучшим спортсменом 2025 тренер Непомнящий

Вратари ПСЖ: Энрике раскрывает секретный план гениальной ротации

Спорт

В "Пари Сен-Жермен" давно привыкли к конкуренции, но ситуация с вратарской линией в этом сезоне стала особой. Главный тренер парижан Луис Энрике открыто говорит о глубине состава и не скрывает удовлетворения тем, как работают голкиперы команды.

Матвей Сафонов
Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Матвей Сафонов

Об этом сообщает Sport24, ссылаясь на заявление испанского специалиста.

Для клуба, регулярно участвующего в решающих стадиях турниров, вопрос надежности последнего рубежа имеет принципиальное значение. Именно поэтому слова тренера вызвали резонанс — речь идет не о формальной поддержке, а о реальной оценке текущего положения дел.

Конкуренция без недосказанности

Луис Энрике подчеркнул, что вратарская ситуация в "ПСЖ" для него полностью прозрачна. По его словам, тренерский штаб не сталкивается с проблемой нехватки качества или самоотдачи. Каждый из голкиперов демонстрирует высокий уровень и готовность выходить на поле.

"У нас все предельно ясно. У нас все три вратаря очень высокого уровня, я очень доволен. Шевалье, Сафонов и Марин отдают себя команде на 100%, меня это радует", — сказал Луис Энрике.

Это заявление стало прямым подтверждением того, что выбор стартового состава определяется не статусом, а текущей формой.

Серия Сафонова и решающий турнир

Отдельного внимания в этом контексте заслуживает декабрьский отрезок Матвея Сафонова. Российский вратарь провел четыре матча подряд в стартовом составе, что само по себе стало показателем доверия со стороны тренера. Кульминацией серии стал Межконтинентальный кубок против бразильского "Фламенго".

Финальная встреча прошла на стадионе "Ахмед бин Али" в Катаре и завершилась со счетом 1:1 в основное время. Дополнительные 30 минут не принесли забитых мячей, а судьба трофея решалась в серии пенальти. Игроки "ПСЖ" оказались точнее — 2:1, а ключевую роль сыграл именно Сафонов.

Историческое достижение и скрытая травма

В серии послематчевых ударов российский голкипер отразил четыре пенальти, став первым вратарем в истории Международной федерации футбола, кому удалось добиться подобного результата. Этот эпизод стал одним из самых обсуждаемых в международном футболе конца года.

Позднее стало известно, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки. Несмотря на травму, он доиграл встречу и стал главным героем финала. Этот факт лишь усилил впечатление от его выступления и придал словам Луиса Энрике дополнительный вес.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Недвижимость
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Популярное
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими

Какие стили постельного белья теряют актуальность в 2026 году и чем их заменить: советы дизайнеров по цветам, узорам и сочетаниям.

Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Последние материалы
Период благоприятен для переоценки профессиональных целей
Президент Сьона поддержал возвращение России на международную арену
Теобромин оказался связан с восстановлением на клеточном уровне — генетики
Всего один ингредиент делает морской салат незабываемым
Вратари ПСЖ: Энрике раскрывает секретный план гениальной ротации
Базовый зимний гардероб включает свитеры, брюки, джинсы и аксессуары — Marie Claire
Овечкина признал лучшим спортсменом 2025 тренер Непомнящий
Дефицит витамина D вызывает постоянную усталость зимой — невролог Лавренова
Деревянные окна служат десятки лет без замены блоков
Изношенные шланги охлаждения выявляются к 100 000 км — Arabalar
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.