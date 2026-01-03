Вратари ПСЖ: Энрике раскрывает секретный план гениальной ротации

В "Пари Сен-Жермен" давно привыкли к конкуренции, но ситуация с вратарской линией в этом сезоне стала особой. Главный тренер парижан Луис Энрике открыто говорит о глубине состава и не скрывает удовлетворения тем, как работают голкиперы команды.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Матвей Сафонов

Об этом сообщает Sport24, ссылаясь на заявление испанского специалиста.

Для клуба, регулярно участвующего в решающих стадиях турниров, вопрос надежности последнего рубежа имеет принципиальное значение. Именно поэтому слова тренера вызвали резонанс — речь идет не о формальной поддержке, а о реальной оценке текущего положения дел.

Конкуренция без недосказанности

Луис Энрике подчеркнул, что вратарская ситуация в "ПСЖ" для него полностью прозрачна. По его словам, тренерский штаб не сталкивается с проблемой нехватки качества или самоотдачи. Каждый из голкиперов демонстрирует высокий уровень и готовность выходить на поле.

"У нас все предельно ясно. У нас все три вратаря очень высокого уровня, я очень доволен. Шевалье, Сафонов и Марин отдают себя команде на 100%, меня это радует", — сказал Луис Энрике.

Это заявление стало прямым подтверждением того, что выбор стартового состава определяется не статусом, а текущей формой.

Серия Сафонова и решающий турнир

Отдельного внимания в этом контексте заслуживает декабрьский отрезок Матвея Сафонова. Российский вратарь провел четыре матча подряд в стартовом составе, что само по себе стало показателем доверия со стороны тренера. Кульминацией серии стал Межконтинентальный кубок против бразильского "Фламенго".

Финальная встреча прошла на стадионе "Ахмед бин Али" в Катаре и завершилась со счетом 1:1 в основное время. Дополнительные 30 минут не принесли забитых мячей, а судьба трофея решалась в серии пенальти. Игроки "ПСЖ" оказались точнее — 2:1, а ключевую роль сыграл именно Сафонов.

Историческое достижение и скрытая травма

В серии послематчевых ударов российский голкипер отразил четыре пенальти, став первым вратарем в истории Международной федерации футбола, кому удалось добиться подобного результата. Этот эпизод стал одним из самых обсуждаемых в международном футболе конца года.

Позднее стало известно, что по ходу матча Сафонов получил перелом руки. Несмотря на травму, он доиграл встречу и стал главным героем финала. Этот факт лишь усилил впечатление от его выступления и придал словам Луиса Энрике дополнительный вес.