Овечкин переписал спортивную иерархию России: 2025 год получил нового безоговорочного лидера

Овечкина признал лучшим спортсменом 2025 тренер Непомнящий

Редко случается, чтобы имя действующего спортсмена выходило за рамки одного вида спорта и становилось маркером эпохи. В 2025 году таким символом для России стал хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин. Об этом сообщает телеканал "Матч ТВ" со ссылкой на оценку футбольного тренера Валерия Непомнящего, который назвал нападающего лучшим российским спортсменом года.

Фото: commons.wikimedia.org by Gary McCabe from D.C., USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

По словам специалиста, значение Овечкина давно не ограничивается спортивными показателями. Его фигура воспринимается как ориентир — и для болельщиков, и для профессионального сообщества, внимательно следящего за тем, как российские спортсмены представлены на мировой арене.

Оценка от тренера вне хоккея

Высказывание Валерия Непомнящего привлекло внимание прежде всего тем, что прозвучало из уст представителя другого вида спорта. Он подчеркнул не только игровые качества форварда, но и его символический статус. По мнению тренера, даже выступая за океаном, Овечкин остается узнаваемым и однозначно ассоциируемым с Россией.

"Овечкин — настоящее явление в нашем спорте. Он не играет в России, но все знают, что он русский, что он патриот. У него очень важная роль — никому не позволять относиться к нам пренебрежительно", — сказал Валерий Непомнящий.

В этом контексте речь идет не о громких заявлениях, а о репутации, сформированной годами стабильной игры на высшем уровне.

Рекорд, изменивший историю НХЛ

Ключевым событием 2025 года стал рекорд, установленный Александром Овечкиным в Национальной хоккейной лиге. В апреле в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" нападающий забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки и став лучшим снайпером в истории лиги.

Этот результат стал кульминацией многолетней карьеры в одном клубе. Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и все это время защищает цвета "Вашингтона". В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли, закрепив статус ключевой фигуры франшизы.

Долгая дистанция и новые рубежи

Помимо снайперского рекорда, сезон запомнился еще одной вехой. В ночь на 26 октября Александр Овечкин провел свой 1500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, установив новый рекорд для российских хоккеистов. Этот показатель стал отражением не только таланта, но и редкой стабильности.

Продолжительная карьера без смены клуба и сохранение ведущей роли на протяжении двух десятилетий усилили восприятие Овечкина как фигуры вне времени. Именно это сочетание достижений и символического значения и позволило назвать его главным российским спортсменом 2025 года.