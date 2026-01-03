Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Найдены образцы древнего воздуха из соли возрастом 1,4 млрд лет — аспирант Парк
Губерниев посоветовал Загитовой больше читать после оговорки
Президент Сьона поддержал возвращение России на международную арену
Теобромин оказался связан с восстановлением на клеточном уровне — генетики
Всего один ингредиент делает морской салат незабываемым
Вратари ПСЖ: Энрике раскрывает секретный план гениальной ротации
Базовый зимний гардероб включает свитеры, брюки, джинсы и аксессуары — Marie Claire
Изношенные шланги охлаждения выявляются к 100 000 км — Arabalar
Зимняя схема посадок повышает урожайность грядок — Mein schöner Garten

Овечкин переписал спортивную иерархию России: 2025 год получил нового безоговорочного лидера

Овечкина признал лучшим спортсменом 2025 тренер Непомнящий
Спорт

Редко случается, чтобы имя действующего спортсмена выходило за рамки одного вида спорта и становилось маркером эпохи. В 2025 году таким символом для России стал хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин. Об этом сообщает телеканал "Матч ТВ" со ссылкой на оценку футбольного тренера Валерия Непомнящего, который назвал нападающего лучшим российским спортсменом года.

Александр Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by Gary McCabe from D.C., USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин

По словам специалиста, значение Овечкина давно не ограничивается спортивными показателями. Его фигура воспринимается как ориентир — и для болельщиков, и для профессионального сообщества, внимательно следящего за тем, как российские спортсмены представлены на мировой арене.

Оценка от тренера вне хоккея

Высказывание Валерия Непомнящего привлекло внимание прежде всего тем, что прозвучало из уст представителя другого вида спорта. Он подчеркнул не только игровые качества форварда, но и его символический статус. По мнению тренера, даже выступая за океаном, Овечкин остается узнаваемым и однозначно ассоциируемым с Россией.

"Овечкин — настоящее явление в нашем спорте. Он не играет в России, но все знают, что он русский, что он патриот. У него очень важная роль — никому не позволять относиться к нам пренебрежительно", — сказал Валерий Непомнящий.

В этом контексте речь идет не о громких заявлениях, а о репутации, сформированной годами стабильной игры на высшем уровне.

Рекорд, изменивший историю НХЛ

Ключевым событием 2025 года стал рекорд, установленный Александром Овечкиным в Национальной хоккейной лиге. В апреле в матче против "Нью-Йорк Айлендерс" нападающий забросил свою 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки и став лучшим снайпером в истории лиги.

Этот результат стал кульминацией многолетней карьеры в одном клубе. Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года и все это время защищает цвета "Вашингтона". В 2018 году он вместе с командой выиграл Кубок Стэнли, закрепив статус ключевой фигуры франшизы.

Долгая дистанция и новые рубежи

Помимо снайперского рекорда, сезон запомнился еще одной вехой. В ночь на 26 октября Александр Овечкин провел свой 1500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, установив новый рекорд для российских хоккеистов. Этот показатель стал отражением не только таланта, но и редкой стабильности.

Продолжительная карьера без смены клуба и сохранение ведущей роли на протяжении двух десятилетий усилили восприятие Овечкина как фигуры вне времени. Именно это сочетание достижений и символического значения и позволило назвать его главным российским спортсменом 2025 года.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Недвижимость
Скидки на загородную недвижимость достигают 50%
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Недвижимость
Примыкание дымохода герметизируют мастикой с армированием
Популярное
Постельное бельё в 2026 меняет правила: привычные комплекты начинают выглядеть устаревшими

Какие стили постельного белья теряют актуальность в 2026 году и чем их заменить: советы дизайнеров по цветам, узорам и сочетаниям.

Монохромные комплекты постельного белья теряют актуальность в 2026 году — The Spruce
Интенсивное отопление снижает общие расходы на дом без утепления
Частные дома мёрзнут не из-за стен: ошибка, из-за которой хозяева тратят лишние сотни тысяч
С годами становится только мощнее: растение, которое превращает клумбу в царский парад ароматов
Дома продают за полцены: рынок ИЖС трещит под тяжестью нереализованных метров и пустых посёлков
Иммунные клетки сбрасывают гликокаликс при воспалении — Science Signaling Игорь Буккер Прототип "Москвича С-1" разработали на АЗЛК в 1975 году Сергей Милешкин Год триумфов и потрясений: что изменило Россию и мир в 2025 году – 10 главных событий Любовь Степушова
Гладь озера скрывала людей другого вида: находка открыла дверь в историю, которой нет в учебниках
Пол, который был мечтой десятилетия, теряет статус: в 2026 его убирают из современных интерьеров
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Аральское море ушло — и забрало людей: высохшее дно раскрыло тайну внезапного исчезновения города
Последние материалы
Период благоприятен для переоценки профессиональных целей
Президент Сьона поддержал возвращение России на международную арену
Теобромин оказался связан с восстановлением на клеточном уровне — генетики
Всего один ингредиент делает морской салат незабываемым
Вратари ПСЖ: Энрике раскрывает секретный план гениальной ротации
Базовый зимний гардероб включает свитеры, брюки, джинсы и аксессуары — Marie Claire
Овечкина признал лучшим спортсменом 2025 тренер Непомнящий
Дефицит витамина D вызывает постоянную усталость зимой — невролог Лавренова
Деревянные окна служат десятки лет без замены блоков
Изношенные шланги охлаждения выявляются к 100 000 км — Arabalar
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.