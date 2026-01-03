Зимний упадок сил начинается с ошибок в витаминах — вот что стоит оставить, а что выбросить

Зимой у большинства людей снижается уровень витамина D — эндокринолог

С наступлением холодного сезона витрины аптек и магазинов спортивного питания заполняются банками с витаминами и минералами. Производители обещают защиту от простуды, прилив энергии и крепкий иммунитет, но на практике часть добавок оказывается лишней. Зимой организму действительно может не хватать отдельных веществ, однако далеко не всех подряд. Об этом сообщает издание Men's Health.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Витамины для спортсменов

Почему зимой возрастает интерес к добавкам

С октября по март условия для организма становятся менее комфортными. Солнца почти нет, отопление сушит воздух, а люди больше времени проводят в закрытых помещениях. Всё это увеличивает нагрузку на иммунитет и нервную систему.

Дополнительный фактор — снижение уровня энергии. Короткий световой день влияет на гормоны настроения и сна, из-за чего появляется усталость и апатия. У спортсменов ситуация усугубляется: тренироваться сложнее, восстановление идёт медленнее, а мотивация падает.

Важно понимать, что добавки не заменяют полноценное питание. Они нужны только там, где пища и образ жизни не покрывают реальные потребности организма.

Дефицит витамина D — ключевая зимняя проблема

В зимние месяцы кожа практически не вырабатывает витамин D из-за недостатка ультрафиолета. Даже регулярные прогулки не решают проблему, поскольку солнце стоит слишком низко.

Этот витамин участвует в работе иммунной системы, поддерживает кости, мышцы, настроение и гормональный баланс. Его дефицит часто сопровождается усталостью, снижением работоспособности и повышенной восприимчивостью к инфекциям.

Почему зимой мы болеем чаще

Сухой тёплый воздух повреждает слизистые оболочки — первую линию защиты от вирусов. Плюс к этому добавляется тесный контакт с другими людьми в офисах, спортзалах и транспорте. Иммунная система работает на пределе и нуждается в достаточном количестве микроэлементов.

Эти добавки действительно имеют смысл зимой

Витамин D — базовая поддержка

Зимой витамин D — одна из немногих добавок, которую специалисты считают оправданной почти для всех. Он влияет более чем на 200 генов и играет роль в регуляции иммунитета, мышечной силы и общего тонуса.

Факты:

Рекомендованная доза — от 800 МЕ в день, при подтверждённом дефиците может быть выше. Принимать лучше утром вместе с жирной пищей. Эффективность зимой хорошо подтверждена исследованиями.

Омега-3 жирные кислоты — поддержка сердца и восстановления

Омега-3 (EPA и DHA) обладают противовоспалительным эффектом, поддерживают работу сердца, мозга и помогают восстановлению после тренировок. Особенно актуальны они для тех, кто редко ест жирную рыбу.

Для большинства людей добавки омега-3 становятся разумной альтернативой регулярному употреблению лосося или скумбрии.

Факты:

Оптимальная доза — 1-2 г EPA и DHA в сутки. Источник — рыбий жир или масло морских водорослей. Польза подтверждена для сердечно-сосудистой системы и психического здоровья.

Цинк и витамин C — осторожный союз

Цинк играет важную роль в работе иммунитета, заживлении тканей и поддержании гормонального баланса. Его часто недополучают с пищей, особенно люди на растительном рационе.

Витамин C не является "щитом от простуды", но может слегка сократить её продолжительность и поддержать восстановление у спортсменов.

Факты:

Цинк — около 11 мг в день, витамин C — до 200 мг. Цинк удобнее принимать вечером, витамин C — в течение дня. Эффективность цинка подтверждена, витамин C действует умеренно.

Магний — для мышц и сна

Магний необходим для нормального сокращения мышц, работы нервной системы и качественного сна. Зимой и при активных тренировках его потребность возрастает.

Недостаток магния может проявляться судорогами, раздражительностью и нарушениями сна. В таких случаях добавка действительно оправдана.

Факты:

Рекомендованная доза — около 350 мг в сутки. Лучшее время приёма — вечер. Предпочтительные формы — цитрат или бисглицинат магния.

Витамины группы B — поддержка энергии

Комплекс витаминов группы B участвует в энергетическом обмене и работе нервной системы. Он может быть полезен в периоды высокой нагрузки, хронического стресса и интенсивных тренировок.

Факты:

Дозировка — согласно инструкции к комплексу. Принимать лучше утром. Подходит не только зимой, но и в напряжённые периоды года.

Сравнение: необходимые добавки и избыточные покупки

Добавки вроде витамина D, омега-3 и магния закрывают реальные сезонные потребности организма. Многие другие продукты из "зимних наборов" дублируют вещества, которые легко получить из еды, или принимаются в завышенных дозах без показаний.

Рациональное использование добавок позволяет поддерживать здоровье без лишних затрат и риска передозировок.

Плюсы и минусы приёма добавок зимой

При грамотном подходе добавки помогают поддерживать иммунитет, энергию и восстановление, особенно у спортсменов и активных людей. Они удобны и легко вписываются в режим дня.

Минусы связаны с бесконтрольным приёмом и ожиданием "чудес". Избыточные дозы и ненужные комплексы могут быть бесполезны или даже вредны.

Советы по выбору добавок шаг за шагом

Оцените рацион и образ жизни. Начните с витамина D и омега-3. Добавляйте минералы только при признаках дефицита. Не превышайте рекомендованные дозировки. Используйте добавки как дополнение, а не замену питания.

Популярные вопросы о зимних добавках

Нужны ли добавки всем зимой?

Чаще всего — только витамин D, остальные зависят от рациона и нагрузки.

Можно ли обойтись без добавок при хорошем питании?

Иногда да, за исключением витамина D в северных широтах.

Опасны ли передозировки?

Да, особенно при приёме нескольких комплексов одновременно.

Нужно ли принимать всё сразу?

Нет, лучше выбирать добавки точечно под свои задачи.