Зимний упадок сил начинается с ошибок в витаминах — вот что стоит оставить, а что выбросить

Зимой у большинства людей снижается уровень витамина D — эндокринолог
Спорт

С наступлением холодного сезона витрины аптек и магазинов спортивного питания заполняются банками с витаминами и минералами. Производители обещают защиту от простуды, прилив энергии и крепкий иммунитет, но на практике часть добавок оказывается лишней. Зимой организму действительно может не хватать отдельных веществ, однако далеко не всех подряд. Об этом сообщает издание Men's Health.

Витамины для спортсменов
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Витамины для спортсменов

Почему зимой возрастает интерес к добавкам

С октября по март условия для организма становятся менее комфортными. Солнца почти нет, отопление сушит воздух, а люди больше времени проводят в закрытых помещениях. Всё это увеличивает нагрузку на иммунитет и нервную систему.

Дополнительный фактор — снижение уровня энергии. Короткий световой день влияет на гормоны настроения и сна, из-за чего появляется усталость и апатия. У спортсменов ситуация усугубляется: тренироваться сложнее, восстановление идёт медленнее, а мотивация падает.

Важно понимать, что добавки не заменяют полноценное питание. Они нужны только там, где пища и образ жизни не покрывают реальные потребности организма.

Дефицит витамина D — ключевая зимняя проблема

В зимние месяцы кожа практически не вырабатывает витамин D из-за недостатка ультрафиолета. Даже регулярные прогулки не решают проблему, поскольку солнце стоит слишком низко.

Этот витамин участвует в работе иммунной системы, поддерживает кости, мышцы, настроение и гормональный баланс. Его дефицит часто сопровождается усталостью, снижением работоспособности и повышенной восприимчивостью к инфекциям.

Почему зимой мы болеем чаще

Сухой тёплый воздух повреждает слизистые оболочки — первую линию защиты от вирусов. Плюс к этому добавляется тесный контакт с другими людьми в офисах, спортзалах и транспорте. Иммунная система работает на пределе и нуждается в достаточном количестве микроэлементов.

Эти добавки действительно имеют смысл зимой

Витамин D — базовая поддержка

Зимой витамин D — одна из немногих добавок, которую специалисты считают оправданной почти для всех. Он влияет более чем на 200 генов и играет роль в регуляции иммунитета, мышечной силы и общего тонуса.

Факты:

  1. Рекомендованная доза — от 800 МЕ в день, при подтверждённом дефиците может быть выше.

  2. Принимать лучше утром вместе с жирной пищей.

  3. Эффективность зимой хорошо подтверждена исследованиями.

Омега-3 жирные кислоты — поддержка сердца и восстановления

Омега-3 (EPA и DHA) обладают противовоспалительным эффектом, поддерживают работу сердца, мозга и помогают восстановлению после тренировок. Особенно актуальны они для тех, кто редко ест жирную рыбу.

Для большинства людей добавки омега-3 становятся разумной альтернативой регулярному употреблению лосося или скумбрии.

Факты:

  1. Оптимальная доза — 1-2 г EPA и DHA в сутки.

  2. Источник — рыбий жир или масло морских водорослей.

  3. Польза подтверждена для сердечно-сосудистой системы и психического здоровья.

Цинк и витамин C — осторожный союз

Цинк играет важную роль в работе иммунитета, заживлении тканей и поддержании гормонального баланса. Его часто недополучают с пищей, особенно люди на растительном рационе.

Витамин C не является "щитом от простуды", но может слегка сократить её продолжительность и поддержать восстановление у спортсменов.

Факты:

  1. Цинк — около 11 мг в день, витамин C — до 200 мг.

  2. Цинк удобнее принимать вечером, витамин C — в течение дня.

  3. Эффективность цинка подтверждена, витамин C действует умеренно.

Магний — для мышц и сна

Магний необходим для нормального сокращения мышц, работы нервной системы и качественного сна. Зимой и при активных тренировках его потребность возрастает.

Недостаток магния может проявляться судорогами, раздражительностью и нарушениями сна. В таких случаях добавка действительно оправдана.

Факты:

  1. Рекомендованная доза — около 350 мг в сутки.

  2. Лучшее время приёма — вечер.

  3. Предпочтительные формы — цитрат или бисглицинат магния.

Витамины группы B — поддержка энергии

Комплекс витаминов группы B участвует в энергетическом обмене и работе нервной системы. Он может быть полезен в периоды высокой нагрузки, хронического стресса и интенсивных тренировок.

Факты:

  1. Дозировка — согласно инструкции к комплексу.

  2. Принимать лучше утром.

  3. Подходит не только зимой, но и в напряжённые периоды года.

Сравнение: необходимые добавки и избыточные покупки

Добавки вроде витамина D, омега-3 и магния закрывают реальные сезонные потребности организма. Многие другие продукты из "зимних наборов" дублируют вещества, которые легко получить из еды, или принимаются в завышенных дозах без показаний.

Рациональное использование добавок позволяет поддерживать здоровье без лишних затрат и риска передозировок.

Плюсы и минусы приёма добавок зимой

При грамотном подходе добавки помогают поддерживать иммунитет, энергию и восстановление, особенно у спортсменов и активных людей. Они удобны и легко вписываются в режим дня.

Минусы связаны с бесконтрольным приёмом и ожиданием "чудес". Избыточные дозы и ненужные комплексы могут быть бесполезны или даже вредны.

Советы по выбору добавок шаг за шагом

  1. Оцените рацион и образ жизни.

  2. Начните с витамина D и омега-3.

  3. Добавляйте минералы только при признаках дефицита.

  4. Не превышайте рекомендованные дозировки.

  5. Используйте добавки как дополнение, а не замену питания.

Популярные вопросы о зимних добавках

Нужны ли добавки всем зимой?
Чаще всего — только витамин D, остальные зависят от рациона и нагрузки.

Можно ли обойтись без добавок при хорошем питании?
Иногда да, за исключением витамина D в северных широтах.

Опасны ли передозировки?
Да, особенно при приёме нескольких комплексов одновременно.

Нужно ли принимать всё сразу?
Нет, лучше выбирать добавки точечно под свои задачи.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
