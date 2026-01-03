Воспаление без боли, усталость без причины: микрофлора подаёт сигналы, которые игнорируют

Нарушенная микрофлора снижает уровень энергии — врачи

Кишечник давно перестал быть просто органом пищеварения — сегодня его всё чаще называют "вторым мозгом". Состояние микрофлоры влияет не только на самочувствие, но и на настроение, уровень энергии и устойчивость к болезням. Если баланс бактерий нарушен, человек чаще сталкивается с усталостью, раздражительностью и сниженным иммунитетом. Как работает эта связь и что с ней делать на практике — разбираемся подробнее.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Головокружение у спортсменки

Как микрофлора связана с настроением

Между кишечником и мозгом существует тесная биологическая связь, известная как ось "кишечник — мозг". Она работает постоянно и напрямую влияет на эмоциональное состояние.

Нейромедиаторы и психоэмоциональный фон

Большая часть серотонина — вещества, отвечающего за ощущение спокойствия и удовлетворённости, — вырабатывается именно в кишечнике. При бедном и несбалансированном микробиоме его уровень может снижаться, что отражается на настроении и устойчивости к стрессу.

Некоторые виды лактобактерий участвуют в синтезе гамма-аминомасляной кислоты, которая помогает нервной системе "тормозить" избыточные реакции. Также состояние микрофлоры связано с выработкой дофамина — нейромедиатора мотивации и концентрации.

Воспаление как скрытый фактор

Нарушенная микрофлора способствует хроническому низкоуровневому воспалению. Через воспалительные молекулы этот процесс может угнетать работу мозга, усиливая апатию, тревожность и эмоциональную нестабильность.

Роль блуждающего нерва

Блуждающий нерв служит основным каналом связи между кишечником и центральной нервной системой. Сигналы от кишечных бактерий по этому пути напрямую воздействуют на зоны мозга, отвечающие за эмоции и стресс-реакции.

Микрофлора и иммунитет: защита изнутри

Барьерная функция кишечника

Полезные бактерии формируют плотный защитный слой на стенках кишечника, не позволяя токсинам и патогенам проникать в кровь. При этом значительная часть иммунных клеток сосредоточена именно в кишечнике, что делает микрофлору ключевым элементом иммунной защиты.

"Обучение" иммунной системы

Микробиом постоянно взаимодействует с иммунными клетками, помогая им различать безопасные и опасные сигналы. Ослабленная микрофлора может привести к тому, что иммунитет либо пропускает угрозы, либо начинает реагировать слишком агрессивно, в том числе против собственных тканей.

Защитные вещества

Полезные бактерии вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, включая масляную. Эти соединения снижают воспаление и поддерживают адекватный иммунный ответ.

Сравнение: здоровая и нарушенная микрофлора

При сбалансированном микробиоме организм легче справляется со стрессом, быстрее восстанавливается и реже болеет. При нарушениях возрастает риск частых простуд, перепадов настроения и хронической усталости. Разница ощущается не сразу, но со временем становится заметной в повседневной жизни.

Советы по поддержке микрофлоры шаг за шагом

Включайте в рацион продукты с клетчаткой — овощи, зелень, цельнозерновые. Добавляйте источники резистентного крахмала, например охлаждённый картофель или рис. Регулярно употребляйте ферментированные продукты — квашеную капусту, йогурт, кефир. Ограничивайте сахар и рафинированные продукты. Используйте антибиотики только по назначению врача.

Популярные вопросы о микрофлоре кишечника

Может ли состояние кишечника влиять на настроение

Да, через нейромедиаторы, воспаление и нервные связи кишечник напрямую участвует в регуляции эмоций.

Достаточно ли пробиотиков для здоровья микрофлоры

Пробиотики полезны, но без питания для бактерий они работают слабее.

Когда можно заметить первые изменения

Обычно положительные сдвиги появляются через несколько недель регулярной поддержки микробиома.