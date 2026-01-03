Воспаление без боли, усталость без причины: микрофлора подаёт сигналы, которые игнорируют

Кишечник давно перестал быть просто органом пищеварения — сегодня его всё чаще называют "вторым мозгом". Состояние микрофлоры влияет не только на самочувствие, но и на настроение, уровень энергии и устойчивость к болезням. Если баланс бактерий нарушен, человек чаще сталкивается с усталостью, раздражительностью и сниженным иммунитетом. Как работает эта связь и что с ней делать на практике — разбираемся подробнее. Об этом сообщает Дзен.
Между кишечником и мозгом существует тесная биологическая связь, известная как ось "кишечник — мозг". Она работает постоянно и напрямую влияет на эмоциональное состояние.
Большая часть серотонина — вещества, отвечающего за ощущение спокойствия и удовлетворённости, — вырабатывается именно в кишечнике. При бедном и несбалансированном микробиоме его уровень может снижаться, что отражается на настроении и устойчивости к стрессу.
Некоторые виды лактобактерий участвуют в синтезе гамма-аминомасляной кислоты, которая помогает нервной системе "тормозить" избыточные реакции. Также состояние микрофлоры связано с выработкой дофамина — нейромедиатора мотивации и концентрации.
Нарушенная микрофлора способствует хроническому низкоуровневому воспалению. Через воспалительные молекулы этот процесс может угнетать работу мозга, усиливая апатию, тревожность и эмоциональную нестабильность.
Блуждающий нерв служит основным каналом связи между кишечником и центральной нервной системой. Сигналы от кишечных бактерий по этому пути напрямую воздействуют на зоны мозга, отвечающие за эмоции и стресс-реакции.
Полезные бактерии формируют плотный защитный слой на стенках кишечника, не позволяя токсинам и патогенам проникать в кровь. При этом значительная часть иммунных клеток сосредоточена именно в кишечнике, что делает микрофлору ключевым элементом иммунной защиты.
Микробиом постоянно взаимодействует с иммунными клетками, помогая им различать безопасные и опасные сигналы. Ослабленная микрофлора может привести к тому, что иммунитет либо пропускает угрозы, либо начинает реагировать слишком агрессивно, в том числе против собственных тканей.
Полезные бактерии вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, включая масляную. Эти соединения снижают воспаление и поддерживают адекватный иммунный ответ.
При сбалансированном микробиоме организм легче справляется со стрессом, быстрее восстанавливается и реже болеет. При нарушениях возрастает риск частых простуд, перепадов настроения и хронической усталости. Разница ощущается не сразу, но со временем становится заметной в повседневной жизни.
Включайте в рацион продукты с клетчаткой — овощи, зелень, цельнозерновые.
Добавляйте источники резистентного крахмала, например охлаждённый картофель или рис.
Регулярно употребляйте ферментированные продукты — квашеную капусту, йогурт, кефир.
Ограничивайте сахар и рафинированные продукты.
Используйте антибиотики только по назначению врача.
Да, через нейромедиаторы, воспаление и нервные связи кишечник напрямую участвует в регуляции эмоций.
Пробиотики полезны, но без питания для бактерий они работают слабее.
Обычно положительные сдвиги появляются через несколько недель регулярной поддержки микробиома.
