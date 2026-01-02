Энергия утекает незаметно: продукты и привычки, которые делают день вялым

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Постоянная усталость часто списывается на недосып или стресс, но иногда причина оказывается куда ближе — в повседневном рационе и привычках. Быстрые углеводы, избыток фруктозы и даже чрезмерное увлечение кофе способны незаметно снижать уровень бодрости. Врач объясняет, почему после еды клонит в сон, а к вечеру не остаётся энергии ни на работу, ни на отдых.

Усталый спортивный человек, расслабляющий и покрывающий лицо
Фото: Designed by Freepik by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Усталый спортивный человек, расслабляющий и покрывающий лицо

Как питание влияет на чувство усталости

По словам специалиста, резкие колебания уровня сахара в крови напрямую отражаются на самочувствии. Привычка регулярно есть продукты с быстрыми углеводами или фруктозой может вызывать кратковременный подъём энергии, за которым следует выраженный спад.

Характерный пример — арбуз. Несмотря на ощущение лёгкости, после его употребления многие сталкиваются с сильной сонливостью: организму требуется дополнительный ресурс, чтобы справиться с переработкой сахаров и восстановить баланс.

Кофе: бодрость с обратной стороной

Неожиданным источником усталости может стать и кофе. При употреблении более двух чашек в день кофеин перестаёт работать как стимулятор и, напротив, запускает механизм привыкания. В результате без очередной дозы напитка человек чувствует вялость и снижение концентрации, а общий уровень энергии постепенно падает.

Информационная перегрузка и психическая энергия

На бодрость влияет не только еда и напитки, но и количество информации, которую человек потребляет ежедневно. Постоянный поток новостей, социальные сети и фоновый просмотр телевизора истощают психическую энергию, даже если физической нагрузки почти нет.

"Кроме того, есть визуалы и аудиалы. Первые не переносят бардак вокруг, а вторые — раздражающие звуки, "подъедающие” психическую энергию. Поэтому для многих фраза "порядок на столе — порядок в голове” правдива", — отметил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.

Что происходит с мозгом при умственном переутомлении

Американские исследователи подтверждают, что умственная усталость имеет физиологическую основу. В ходе эксперимента с участием 28 здоровых добровольцев учёные зафиксировали участки мозга, активность которых резко возрастает при переутомлении.

Участникам предлагали задания на рабочую память — запоминание и воспроизведение последовательностей букв. За правильные ответы полагалось вознаграждение от 1 до 8 долларов. Чем сложнее было задание и выше потенциальная награда, тем больше усилий требовалось от мозга, что в итоге приводило к выраженному утомлению.

Сравнение: что сильнее влияет на усталость — питание или среда

Питание воздействует на уровень энергии через биохимию — скачки глюкозы, инсулина и работу нервной системы. Информационная среда и беспорядок влияют иначе: они постепенно "съедают" психический ресурс, не давая мозгу восстановиться. В реальной жизни эти факторы часто усиливают друг друга.

Советы по снижению хронической усталости шаг за шагом

  1. Ограничьте количество быстрых углеводов и продуктов с высоким содержанием фруктозы.

  2. Сведите потребление кофе к 1-2 чашкам в день.

  3. Делайте перерывы от социальных сетей и экранов.

  4. Поддерживайте порядок в рабочем пространстве.

  5. Следите за режимом сна и приёма пищи.

Популярные вопросы о причинах усталости

Может ли сонливость быть связана только с питанием

Чаще всего причина комплексная: питание, кофеин, стресс и информационная нагрузка действуют одновременно.

Стоит ли полностью отказываться от кофе

Полный отказ не обязателен, но умеренность помогает избежать привыкания и спада энергии.

Когда нужно обратиться к врачу

Если усталость сохраняется даже после коррекции привычек, стоит проконсультироваться со специалистом.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
