Энергия утекает незаметно: продукты и привычки, которые делают день вялым

Постоянная усталость часто списывается на недосып или стресс, но иногда причина оказывается куда ближе — в повседневном рационе и привычках. Быстрые углеводы, избыток фруктозы и даже чрезмерное увлечение кофе способны незаметно снижать уровень бодрости. Врач объясняет, почему после еды клонит в сон, а к вечеру не остаётся энергии ни на работу, ни на отдых.
По словам специалиста, резкие колебания уровня сахара в крови напрямую отражаются на самочувствии. Привычка регулярно есть продукты с быстрыми углеводами или фруктозой может вызывать кратковременный подъём энергии, за которым следует выраженный спад.
Характерный пример — арбуз. Несмотря на ощущение лёгкости, после его употребления многие сталкиваются с сильной сонливостью: организму требуется дополнительный ресурс, чтобы справиться с переработкой сахаров и восстановить баланс.
Неожиданным источником усталости может стать и кофе. При употреблении более двух чашек в день кофеин перестаёт работать как стимулятор и, напротив, запускает механизм привыкания. В результате без очередной дозы напитка человек чувствует вялость и снижение концентрации, а общий уровень энергии постепенно падает.
На бодрость влияет не только еда и напитки, но и количество информации, которую человек потребляет ежедневно. Постоянный поток новостей, социальные сети и фоновый просмотр телевизора истощают психическую энергию, даже если физической нагрузки почти нет.
"Кроме того, есть визуалы и аудиалы. Первые не переносят бардак вокруг, а вторые — раздражающие звуки, "подъедающие” психическую энергию. Поэтому для многих фраза "порядок на столе — порядок в голове” правдива", — отметил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев.
Американские исследователи подтверждают, что умственная усталость имеет физиологическую основу. В ходе эксперимента с участием 28 здоровых добровольцев учёные зафиксировали участки мозга, активность которых резко возрастает при переутомлении.
Участникам предлагали задания на рабочую память — запоминание и воспроизведение последовательностей букв. За правильные ответы полагалось вознаграждение от 1 до 8 долларов. Чем сложнее было задание и выше потенциальная награда, тем больше усилий требовалось от мозга, что в итоге приводило к выраженному утомлению.
Питание воздействует на уровень энергии через биохимию — скачки глюкозы, инсулина и работу нервной системы. Информационная среда и беспорядок влияют иначе: они постепенно "съедают" психический ресурс, не давая мозгу восстановиться. В реальной жизни эти факторы часто усиливают друг друга.
Ограничьте количество быстрых углеводов и продуктов с высоким содержанием фруктозы.
Сведите потребление кофе к 1-2 чашкам в день.
Делайте перерывы от социальных сетей и экранов.
Поддерживайте порядок в рабочем пространстве.
Следите за режимом сна и приёма пищи.
Чаще всего причина комплексная: питание, кофеин, стресс и информационная нагрузка действуют одновременно.
Полный отказ не обязателен, но умеренность помогает избежать привыкания и спада энергии.
Если усталость сохраняется даже после коррекции привычек, стоит проконсультироваться со специалистом.
