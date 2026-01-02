Отказ от глютена не спасёт колени: честный подход к питанию при артрозе

Боль и скованность при артрозе нередко подталкивают искать помощь не только у врача, но и в тарелке. В сети советуют всё подряд — от отказа от глютена до кето-режима, обещая быстрый эффект. Но за громкими заявлениями часто скрывается маркетинг, а не наука. Реальность проще и честнее: универсальной "диеты от артроза" не существует, зато есть противовоспалительный подход к питанию, который способен заметно облегчить состояние. Об этом сообщает Дзен.
Артроз — это не только износ хряща, но и хроническое фоновое воспаление в организме. Именно оно ускоряет разрушение суставов и усиливает боль. Питание здесь работает не как лечение, а как поддержка.
Основные задачи рациона — снизить уровень системного воспаления, дать тканям "строительный материал", помочь контролировать вес и поддержать микробиоту кишечника, от которой напрямую зависит иммунный ответ.
Важно понимать, что любые изменения рациона при артрозе должны рассматриваться как часть комплексного подхода, а не как самостоятельное лечение. Перед тем как исключать продукты, переходить на определённую систему питания или принимать добавки, необходима консультация врача — ревматолога, ортопеда или терапевта. Специалист поможет учесть стадию заболевания, сопутствующие диагнозы, риски дефицитов и подобрать питание, которое будет безопасным и действительно полезным именно в вашем случае.
Безглютеновый рацион оправдан только при целиакии или подтверждённой чувствительности к глютену. В остальных случаях он не улучшает состояние суставов и лишает организм ценных цельнозерновых продуктов.
Кетогенная диета теоретически может уменьшать воспаление, но на практике часто приводит к дефициту клетчатки и витаминов, а у людей с предрасположенностью повышает риск подагры. Для долгосрочного питания при артрозе она считается небезопасной.
Наиболее сбалансированным вариантом остаётся средиземноморская модель. Она основана на овощах, фруктах, рыбе, оливковом масле, орехах и минимуме сахара и переработанного мяса. Такой подход связан со снижением маркеров воспаления и помогает удерживать здоровый вес.
Главную роль играют омега-3 жирные кислоты, которые подавляют выработку провоспалительных веществ. Их источники — лосось, скумбрия, сельдь, сардины, а также грецкие орехи и льняное семя. Для ежедневного приготовления лучше использовать оливковое масло extra virgin.
Окислительный стресс ускоряет разрушение хряща, поэтому важны витамины и фитонутриенты. Витамин C содержится в болгарском перце, брокколи и цитрусовых, а полифенолы — в ягодах, зелёном чае, куркуме и тёмном шоколаде с высоким содержанием какао.
Пищевой коллаген не "ремонтирует" сустав напрямую, но даёт аминокислоты для его синтеза. Костные бульоны и гидролизованный коллаген могут быть полезным дополнением. Для прочности соединительной ткани важны и серосодержащие продукты — чеснок, лук, яйца, капусты.
Их дефицит связывают с более быстрым прогрессированием артроза. Основные источники — жирная рыба, яичный желток, ферментированные продукты и солнечный свет.
Главные провокаторы — сахар и рафинированные углеводы, трансжиры, избыток омега-6 из рафинированных масел и фастфуда, а также большое количество переработанного красного мяса. Эти продукты усиливают воспалительные реакции и могут усугублять боль.
Жёсткие диеты строятся на ограничениях и часто дают кратковременный эффект ценой дефицитов. Противовоспалительный рацион, напротив, опирается на баланс нутриентов и работает мягче, но стабильнее. Он не исключает целые группы продуктов без показаний и легче вписывается в повседневную жизнь.
Начните не с ограничений, а с добавления овощей и рыбы.
Полностью уберите сладкие напитки и рафинированный сахар.
Включайте жирную рыбу 2-3 раза в неделю или обсудите с врачом омега-3 добавки.
Используйте оливковое масло для готовки и салатов.
Делайте овощи основой каждого приёма пищи.
Поддерживайте водный баланс.
Питание не лечит артроз, но может снизить воспаление и уменьшить боль.
Полный отказ не обязателен, но количество красного и переработанного мяса лучше сократить.
Он может быть полезным дополнением, но не заменяет сбалансированный рацион и лечение.
