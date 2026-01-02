Отказ от глютена не спасёт колени: честный подход к питанию при артрозе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Боль и скованность при артрозе нередко подталкивают искать помощь не только у врача, но и в тарелке. В сети советуют всё подряд — от отказа от глютена до кето-режима, обещая быстрый эффект. Но за громкими заявлениями часто скрывается маркетинг, а не наука. Реальность проще и честнее: универсальной "диеты от артроза" не существует, зато есть противовоспалительный подход к питанию, который способен заметно облегчить состояние. Об этом сообщает Дзен.

Зачем менять питание при артрозе

Артроз — это не только износ хряща, но и хроническое фоновое воспаление в организме. Именно оно ускоряет разрушение суставов и усиливает боль. Питание здесь работает не как лечение, а как поддержка.

Основные задачи рациона — снизить уровень системного воспаления, дать тканям "строительный материал", помочь контролировать вес и поддержать микробиоту кишечника, от которой напрямую зависит иммунный ответ.

Почему важно обсудить питание с врачом

Важно понимать, что любые изменения рациона при артрозе должны рассматриваться как часть комплексного подхода, а не как самостоятельное лечение. Перед тем как исключать продукты, переходить на определённую систему питания или принимать добавки, необходима консультация врача — ревматолога, ортопеда или терапевта. Специалист поможет учесть стадию заболевания, сопутствующие диагнозы, риски дефицитов и подобрать питание, которое будет безопасным и действительно полезным именно в вашем случае.

Модные диеты: что действительно имеет смысл

Безглютеновый рацион оправдан только при целиакии или подтверждённой чувствительности к глютену. В остальных случаях он не улучшает состояние суставов и лишает организм ценных цельнозерновых продуктов.

Кетогенная диета теоретически может уменьшать воспаление, но на практике часто приводит к дефициту клетчатки и витаминов, а у людей с предрасположенностью повышает риск подагры. Для долгосрочного питания при артрозе она считается небезопасной.

Наиболее сбалансированным вариантом остаётся средиземноморская модель. Она основана на овощах, фруктах, рыбе, оливковом масле, орехах и минимуме сахара и переработанного мяса. Такой подход связан со снижением маркеров воспаления и помогает удерживать здоровый вес.

Из чего складывается "противовоспалительная тарелка"

Жиры

Главную роль играют омега-3 жирные кислоты, которые подавляют выработку провоспалительных веществ. Их источники — лосось, скумбрия, сельдь, сардины, а также грецкие орехи и льняное семя. Для ежедневного приготовления лучше использовать оливковое масло extra virgin.

Антиоксиданты

Окислительный стресс ускоряет разрушение хряща, поэтому важны витамины и фитонутриенты. Витамин C содержится в болгарском перце, брокколи и цитрусовых, а полифенолы — в ягодах, зелёном чае, куркуме и тёмном шоколаде с высоким содержанием какао.

Коллаген и сера

Пищевой коллаген не "ремонтирует" сустав напрямую, но даёт аминокислоты для его синтеза. Костные бульоны и гидролизованный коллаген могут быть полезным дополнением. Для прочности соединительной ткани важны и серосодержащие продукты — чеснок, лук, яйца, капусты.

Витамины D и K2

Их дефицит связывают с более быстрым прогрессированием артроза. Основные источники — жирная рыба, яичный желток, ферментированные продукты и солнечный свет.

Что усиливает воспаление

Главные провокаторы — сахар и рафинированные углеводы, трансжиры, избыток омега-6 из рафинированных масел и фастфуда, а также большое количество переработанного красного мяса. Эти продукты усиливают воспалительные реакции и могут усугублять боль.

Сравнение подходов к питанию при артрозе

Жёсткие диеты строятся на ограничениях и часто дают кратковременный эффект ценой дефицитов. Противовоспалительный рацион, напротив, опирается на баланс нутриентов и работает мягче, но стабильнее. Он не исключает целые группы продуктов без показаний и легче вписывается в повседневную жизнь.

Советы по питанию при артрозе шаг за шагом

  1. Начните не с ограничений, а с добавления овощей и рыбы.

  2. Полностью уберите сладкие напитки и рафинированный сахар.

  3. Включайте жирную рыбу 2-3 раза в неделю или обсудите с врачом омега-3 добавки.

  4. Используйте оливковое масло для готовки и салатов.

  5. Делайте овощи основой каждого приёма пищи.

  6. Поддерживайте водный баланс.

Популярные вопросы о питании при артрозе

Помогает ли диета вылечить артроз

Питание не лечит артроз, но может снизить воспаление и уменьшить боль.

Нужно ли полностью отказываться от мяса

Полный отказ не обязателен, но количество красного и переработанного мяса лучше сократить.

Стоит ли принимать коллаген

Он может быть полезным дополнением, но не заменяет сбалансированный рацион и лечение.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
